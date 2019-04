NBA Playoffs: Boston Celtics schlagen schwache Milwaukee Bucks! Giannis enttäuscht

Die Boston Celtics gewinnen Spiel 1 der Eastern Conference Semifinals mit 112:90 gegen enttäuschende Milwaukee Bucks und machen den Heimvorteil der Gastgeber direkt zunichte. Superstar Giannis Antetokounmpo sieht gegen einen starke Boston-Defensive überhaupt kein Land.

Im Gegensatz zu Serie gegen die Pacers zog Celtics-Coach Brad Stevens Marcus Morris in die Starting Five und ließ Aron Baynes dafür von der Bank kommen. Dadurch konnte sich Al Horford ganz auf die Verteidigung von Giannis Antetokounmpo konzentrieren, während Morris Brook Lopez mit seiner Größe gut am Perimeter matchen konnte.

Von Beginn wurde auch deutlich, dass die Serie vor allem über die Defensive entschieden werden sollte und die Celtics waren ab dem Tip-Off perfekt auf die Offensive der Bucks eingestellt. Horford verteidigte Giannis wie aus dem Lehrbuch und hielt die Superstar bei nur 1 Punkt (0/3 FG) im ersten Viertel. Kyrie Irving war dagegen richtig gut drauf, versenkte drei Fadeaways in Folge und verhalf Boston zu einem 17:3-Run, sodass die Kelten mit 27:17 in die erste Pause gingen.

Es änderte sich dann erst einmal wenig: Die Celtics verteidigten mit Mann und Maus, hielten den Greek Freak größtenteils aus der Zone raus und zwangen die Bucks zu schwierigen Abschlüssen - vor allem von Downtown. Boston verstand es dahingegen im Fastbreak die richtigen Schlüssel zu ziehen und offene Würfe zu generieren. Gegen Ende des Viertels verlagerte sich das Momentum jedoch merklich. Die Bucks begannen erstmals von Downtown heiß zu laufen, während bei Irving und Co. fast nichts mehr fallen wollte. Angeführt von Mirotics drei verwandelte Triples legte Milwaukee einen 15:0 Run hin (ohne Giannis), der sie zwei Minuten vor der Halbzeit erstmals wieder in Führung (46:44) brachte, ehe es schließlich mit 52:50 für die Celtics in die Halbzeit ging, weil Kyrie noch einmal konterte.

NBA - Ranking: Die meisten Triple-Doubles in den Playoffs: Nikola Jokic jagt Legenden © getty 1/25 Nikola Jokic hat im siebten Playoff-Spiel seiner Karriere sein zweites Triple-Double aufgelegt - wenn er in diesem Tempo weitermacht, dann klettert er in der Top 25 der meisten Playoff-TDs aller Zeiten schnell nach oben. © getty 2/25 Aktuell teilt sich der Joker mit seinen zwei Triple-Doubles allerdings noch den 24. Rang. Gleich acht Spieler liegen mit jeweils 3 TDs vor ihm auf dem geteilten 16. Rang. Hier kommt die Übersicht. © getty 3/25 PLATZ 16: Lenny Wilkens (St. Louis Hawks, SuperSonics, Cavaliers, Trail Blazers) mit 3 Triple-Doubles in 64 Playoff-Spielen. © getty 4/25 PLATZ 16: Bill Russell (Celtics) mit 3 Triple-Doubles in 165 Playoff-Spielen. © getty 5/25 PLATZ 16: Fat Lever (Trail Blazers, Nuggets, Mavericks) mit 3 Triple-Doubles in 48 Playoff-Spielen. © getty 6/25 PLATZ 16: James Harden (Thunder, Rockets) mit 3 Triple-Doubles in 110 Playoff-Spielen. © getty 7/25 PLATZ 16: Blake Griffin (Clippers, Pistons) mit 3 Triple-Doubles in 53 Playoff-Spielen. © getty 8/25 PLATZ 16: Tom Gola (Philadelphia/San Franciso Warriors, Knicks) mit 3 Triple-Doubles in 39 Playoff-Spielen. © getty 9/25 PLATZ 16: Kevin Garnett (Timberwolves, Celtics, Nets) mit 3 Triple-Doubles in 143 Playoff-Spielen. © getty 10/25 PLATZ 16: Clyde Drexler (Trail Blazers, Rockets) mit 3 Triple-Doubles in 145 Playoff-Spielen. © getty 11/25 PLATZ 11: Scottie Pippen (Bulls, Trail Blazers, Rockets) mit 4 Triple-Doubles in 208 Playoff-Spielen. © getty 12/25 PLATZ 11: Walt Frazier (Knicks, Cavaliers) mit 4 Triple-Doubles in 93 Playoff-Spielen. © getty 13/25 PLATZ 11: Tim Duncan (Spurs) mit 4 Triple-Doubles in 251 Playoff-Spielen. © getty 14/25 PLATZ 11: Elgin Baylor (Lakers) mit 4 Triple-Doubles in 134 Playoff-Spielen. © getty 15/25 PLATZ 11: Charles Barkley (Sixers, Suns, Rockets) mit 4 Triple-Doubles in 123 Playoff-Spielen. © getty 16/25 PLATZ 9: John Havlicek (Celtics) mit 5 Triple-Doubles in 172 Playoff-Spielen. © getty 17/25 PLATZ 9: Draymond Green (Warriors) mit 5 Triple-Doubles in 107 Playoff-Spielen. © getty 18/25 PLATZ 8: Oscar Robertson (Cincinnati Royals, Bucks) mit 8 Triple-Doubles in 86 Playoff-Spielen. © getty 19/25 PLATZ 7: Wilt Chamberlain (Philadelphia/San Franciso Warriors, Sixers, Lakers) mit 9 Triple-Doubles in 160 Playoff-Spielen. © getty 20/25 PLATZ 4: Russell Westbrook (Thunder) mit 10 Triple-Doubles in 98 Playoff-Spielen. © getty 21/25 PLATZ 4: Rajon Rondo (Celtics, Mavericks, Kings, Bulls, Pelicans, Lakers) mit 10 Triple-Doubles in 105 Playoff-Spielen. © getty 22/25 PLATZ 4: Larry Bird (Celtics) mit 10 Triple-Doubles in 164 Playoff-Spielen. © getty 23/25 PLATZ 3: Jason Kidd (Mavericks, Suns, Nets, Knicks) mit 11 Triple-Doubles in 158 Playoff-Spielen. © getty 24/25 PLATZ 2: LeBron James (Cavaliers, Heat, Lakers) mit 23 Triple-Doubles in 239 Playoff-Spielen. © getty 25/25 PLATZ 1: Magic Johnson (Lakers) mit 30 Triple-Doubles in 190 Playoff-Spielen.

Boston bleibt konstant, Giannis kommt nicht ins Spiel

Aus der Halbzeit heraus trafen die Bucks, in Form von Giannis und Lopez, zwei wichtige Dreier, ließen die Celtics auf der Gegenseite aber viel zu offen stehen und kassierten innerhalb von 3 Minuten einen 11:4-Run, der Coach Mike Budenholzer zu einem frühen Timeout zwang. Danach war es ein stetiges Hin und her, wobei die Celtics den deutlich ansehnlicheren Basketball zeigten und immer wieder den freien Mann fanden. Bei den Bucks ging durch die Zone gar nichts, sodass sie sich mehrheitlich auf ihren heißgeliebten Dreier verließen (38 Versuche pro Spiel, Nummer 2 in der Liga), der aber auch nicht immer fallen wollte (13/39). Dementsprechend gingen die Gastgeber mit -17 in den letzten Spielabschnitt.

Giannis, der weiterhin keinen Weg zum Korb fand, verlagerte sein Spiel nach draußen und nagelte zwei Dreier durch die Reuse, die zwischenzeitlich auf -12 aus Sicht der Bucks stellten. Es sollte jedoch der letzte große Comeback-Versuch der Bucks bleiben. Ein Irving-Dreier stellte knapp vier Minuten vor Ende auf +20 für die Celtics, wodurch die Partie zu diesem Zeitpunkt entschieden war und die Teams langsam aber sicher die Garbage Time einläuteten.

Topscorer der Celtics war Irving mit 26 Punkten (12/21 FG) und 11 Assists, gefolgt von Horford (20 Punkten) und Jaylen Brown (19 Punkten, 8/14 FG). Daniel Theis kam in knapp 6 Minuten Spielzeit auf 4 Punkte (2/2 FG). Bei den Bucks war Giannis bester Scorer (22 Punkte), gefolgt von Kris Middleton (16 Punkte, 5/12 FG). Lopez (3 Punkte), Bledsoe (6) und Sterling Brown (3) enttäuschten allesamt.

Die wichtigsten Statistiken

Milwaukee Bucks (1) vs. Boston Celtics (4) 90:112 (BOXSCORE), Serie: 0-1

Antetokounmpo wurde von der Celtics Defensive in der ersten Halbzeit komplett abgemeldet. Der MVP-Kandidat stand nach zwei Vierteln bei 8 Punkten (2/7 FG), 3 Rebounds, 1 Assist, 2 Turnovern und einem Plus-Minus-Rating von -12.

Antetokounmpo schoss in dieser Saison nur 10 Mal unter 50 Prozent aus dem Feld. Heute war es sein 11. Spiel (33,3 Prozent).

Boston verteidigte nicht nur stark, sondern traf auch offensiv jede Menge gute Entscheidungen. Vor allem das Pick'n'Roll zwischen Irving und Horford war absolut tödlich. Über die Partie versenkten die Gäste starke 54 Prozent aus dem Feld und 41 Prozent aus der Distanz, wobei Boston 13 von 31 Dreiern traf.

Die Bucks lebten während der Regular Season von ihrer Produktion in der Zone, vor allem natürlich dank Antetokounmpo, der während der Saison allein 17,5 Punkte pro Partie in the paint verbuchte. In diesem Spiel kamen die Gastgeber auf gerade einmal 26 Zähler im gefärbten Bereich, während Boston, eigentlich ein Team, welches sich sehr auf den Sprungwurf verlässt, auf 38 kam. Eine solche Differenz hatte wohl vor der Serie nur die Wenigsten erwartet.

Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics: Die Stimmen zum Spiel

Kyrie Irving (Celtics): "Wir wollten hier für uns selbst ein Statement setzen. Wir wollte Giannis hart bearbeiten, wir wollten Middleton hart bearbeiten. Alles andere hat sich dann ergeben."

Der Star des Spiels

Al Horford. Der Veteran der Celtics war nicht nur Offensiv eine absolute konstante im Spiel der Celtics (20 Punkte, 8/16 FG, 3 Assists), sondern vor allem in der Defensive der Anker der Gäste. Horford hatte 4 Blocks, krallte sich 11 Rebounds und schlatete Antetokounmpo fast komplett aus. Der Grieche hatte in der Zone überhaupt nichts zu melden und stand am Ende bei schwachen 22 Punkten (7/21 FG).

NBA - Ranking: Die meisten Punkte in einem Playoff-Spiel: Kevin Durant katapultiert sich in die Top 25 © getty 1/28 Mit seinem 50-Punkte-Meisterwerk hat Kevin Durant die Clippers eliminiert und damit einen persönlichen Bestwert in einem Playoff-Spiel aufgestellt. In der All-Time-Liste fehlt allerdings noch ein ganzes Stück bis zur Spitze. SPOX zeigt die Top 25! © getty 2/28 Durant schafft es mit seiner 50-Punkte-Explosion in Spiel 6 gegen die Clippers immerhin auf den geteilten 24. Rang in der Liste der Spieler mit den meisten Punkten in einer Playoff-Partie. © getty 3/28 Dieses Kunststück gelang allerdings gleich 14 weiteren Akteuren, darunter auch Damian Lillard, der in dieser Postseason 50 Zähler in Spiel 5 gegen die Oklahoma City Thunder auflegte. © getty 4/28 Zudem kamen unter anderem auch Kobe Bryant (Spiel 6 der ersten Runde 2006 gegen die Suns) … © getty 5/28 … oder Dirk Nowitzki (Spiel 5 der Western Conference Finals 2006 gegen die Suns) auf dieselbe Ausbeute. Doch wer hat die meisten Punkte in einem Playoff-Spiel erzielt? © getty 6/28 PLATZ 19: 51 Punkte von Sam Jones (Boston Celtics) - Spiel 4 der Eastern Division Semifinals 1967 gegen die Knicks. © getty 7/28 PLATZ 19: 51 Punkte von Sleepy Floyd (Golden State Warriors) - Spiel 4 der Western Conference Semifinals 1987 gegen die Los Angeles Lakers. © getty 8/28 PLATZ 19: 51 Punkte von Ray Allen (Boston Celtics) - Spiel 6 der ersten Runde 2009 gegen die Chicago Bulls. © getty 9/28 PLATZ 19: 51 Punkte von Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) - Spiel 2 der ersten Runde 2017 gegen die Houston Rockets. © getty 10/28 PLATZ 19: 51 Punkte von LeBron James (Cleveland Cavaliers) - Spiel 1 der Finals 2018 gegen die Golden State Warriors. © getty 11/28 PLATZ 17: 52 Punkte von Jerry West (Los Angeles Lakers) - Spiel 2 der Western Division Finals 1965 gegen die Baltimore Bullets. © getty 12/28 PLATZ 17: 52 Punkte von Allen Iverson (Philadelphia 76ers) - Spiel 5 der Eastern Conference Semifinals 2001 gegen die Toronto Raptors. © getty 13/28 PLATZ 14: 53 Punkte von Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) - Spiel 3 der Eastern Division Semifinals 1960 gegen die Syracuse Nationals. © getty 14/28 PLATZ 14: 53 Punkte von Jerry West (Los Angeles Lakers) - Spiel 1 der Finals 1969 gegen die Boston Celtics. © getty 15/28 PLATZ 14: 53 Punkte von Isaiah Thomas (Boston Celtics) - Spiel 2 der Eastern Conference Semifinals 2017 gegen die Washington Wizards. © getty 16/28 PLATZ 11: 54 Punkte von John Havlicek (Boston Celtics) - Spiel 1 der Eastern Conference Semifinals 1973 gegen die Atlanta Hawks. © getty 17/28 PLATZ 11: 54 Punkte von Michael Jordan (Chicago Bulls) - Spiel 4 der Eastern Conference Finals 1993 gegen die New York Knicks. © getty 18/28 PLATZ 11: 54 Punkte von Allen Iverson (Philadelphia 76ers) - Spiel 2 der Eastern Conference Semifinals 2001 gegen die Toronto Raptors. © getty 19/28 PLATZ 6: 55 Punkte von Rick Barry (San Francisco Warriors) - Spiel 3 der Finals 1967 gegen die Philadelphia 76ers. © getty 20/28 PLATZ 6: 55 Punkte von Michael Jordan (Chicago Bulls) - Spiel 2 der ersten Runde 1988 gegen die Cleveland Cavaliers. © getty 21/28 PLATZ 6: 55 Punkte von Michael Jordan (Chicago Bulls) - Spiel 4 der Finals 1993 gegen die Phoenix Suns. © getty 22/28 PLATZ 6: 55 Punkte von Michael Jordan (Chicago Bulls) - Spiel 2 der ersten Runde 1997 gegen die Washington Bullets. © getty 23/28 PLATZ 6: 55 Punkte von Allen Iverson (Philadelphia 76ers) - Spiel 1 der ersten Runde 2003 gegen die New Orleans Hornets. © getty 24/28 PLATZ 3: 56 Punkte von Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) - Spiel 5 der Eastern Division Semifinals 1962 gegen die Syracuse Nationals. © getty 25/28 PLATZ 3: 56 Punkte von Michael Jordan (Chicago Bulls) - Spiel 3 der ersten Runde 1992 gegen die Miami Heat. © getty 26/28 PLATZ 3: 56 Punkte von Charles Barkley (Phoenix Suns) - Spiel 3 der ersten Runde 1994 gegen die Golden State Warriors. © getty 27/28 PLATZ 2: 61 Punkte von Elgin Baylor (Los Angeles Lakers) - Spiel 5 der Finals 1962 gegen die Boston Celtics. © getty 28/28 PLATZ 1: 63 Punkte von Michael Jordan (Chicago Bulls) - Spiel 2 der ersten Runde 1986 gegen die Boston Celtics.

Der Flop des Spiels

Giannis Antetokounmpo. Alles in allem ein ziemlich enttäuschender Auftritt des MVP-Kandidaten. Er fand überhaupt kein Durchkommen in der gegnerischen Zone und verpasste auch in der Defensive das ein oder andere Mal seine Rotation. Im letzten Abschnitt lief er zwar von Downtown etwas heiß, konnte die Niederlage aber auch nicht mehr verhindern. Das Plus-Minus-Rating von -24 spricht Bände.

Coaching Move des Spiels

Die Celtics gingen mit einer ganz klaren Prämisse in die Partie: Giannis um jeden Preis aus der Zone heraushalten und Würfe vom Perimeter oder aus der Midrange nehmen lassen. Sobald der Greek Freak einen Fuß in Zone setzte, war sofort das Double-Team zur Stelle und zwang ihn Kickout-Pass oder schweren Abschluss.