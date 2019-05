NBA Playoffs: Quadruple-OT-Wahnsinn! Portland schlägt Denver in historischem Fight

Ein unfassbares Spiel hat sich am Freitagabend im Moda Center in Portland abgespielt. Sage und Schreibe vier Overtimes benötigten die Trail Blazers und die Nuggets, um einen Sieger zu ermitteln. Am Ende holten sich die Blazers den zweiten Sieg der Serie mit 140:137.

Die Blazers bangten vor dem Spiel um den Einsatz von Moe Harkless, doch waren die Sorgen unbegründet. Der Forward, der in Spiel 2 mit nur 13 Minuten Einsatzzeit aufgrund einer Knöchelverletzung abbrechen musste, gab beim Aufwärmen das OK.

Beide Teams gingen mit hoher Intensität zu Werke. Während Denver sein Glück von draußen versuchte, waren die Blazers eher in der Zone beschäftigt. Dies führte schnell zu einem frühen Rebound-Vorteil Portlands. Die Terry-Stotts-Truppe erarbeitete sich im ersten Viertel gleich 6 Offensiv-Rebounds und eine 6-Punkte-Führung.

Die Vorteile am offensiven Brett holten sich die Nuggets zurück. Es war das logische Resultat aus der defensiven Reaktion auf den immer besser in die Partie kommenden Jamal Murray. Der schien als einziger Spieler seinen Rhythmus zu finden und legte im ersten Durchgang 16 Zähler auf. Murrays Leistung war die Ausnahme in einem zähen Spiel, in dem beide Teams kaum etwas trafen und die Blazers-Führung zu Pause nur noch 1 Zähler betrug.

NBA - Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Kevin Durant, Klay Thompson und Co.: Die Free-Agency-Class 2019 © getty 1/21 Die Free-Agency-Klasse 2019 ist mit einer Menge Superstars bestückt. Wer wird den teuersten Vertrag unterschreiben? Wer kommt bei einem neuen Team unter? SPOX zeigt, wessen Verträge im nächsten Sommer auslaufen. © getty 2/21 Platz 20: Ricky Rubio (Utah Jazz) - Unrestricted Free Agent © getty 3/21 Platz 19: Julius Randle (New Orleans Pelicans) - Player Option über 9,1 Mio. Dollar © getty 4/21 Platz 18: J.J. Redick (Philadelphia 76ers) - Unrestricted Free Agent © getty 5/21 Platz 17: Danny Green (Toronto Raptors) - Unrestricted Free Agent © getty 6/21 Platz 16: DeMarcus Cousins (Golden State Warriors) - Unrestricted Free Agent © getty 7/21 Platz 15: Brook Lopez (Milwaukee Bucks) - Unrestricted Free Agent © getty 8/21 Platz 14: Marc Gasol (Toronto Raptors) - Player Option über 25,6 Mio. Dollar © getty 9/21 Platz 13: Bojan Bogdanovic (Indiana Pacers) - Unrestricted Free Agent © getty 10/21 Platz 12: D'Angelo Russell (Brooklyn Nets) - Restricted Free Agent © getty 11/21 Platz 11: Nikola Vucevic (Orlando Magic) - Unrestricted Free Agent © getty 12/21 Platz 10: Al Horford (Boston Celtics) - Player Option über 30,1 Mio. Dollar © getty 13/21 Platz 9: Tobias Harris (Philadelphia 76ers) - Unrestricted Free Agent © getty 14/21 Platz 8: Khris Middleton (Milwaukee Bucks) - Player Option über 13 Mio. Dollar © getty 15/21 Platz 7: Kristaps Porzingis (Dallas Mavericks) - Restricted Free Agent © getty 16/21 Platz 6: Kemba Walker (Charlotte Hornets) - Unrestricted Free Agent © getty 17/21 Platz 5: Jimmy Butler (Philadelphia 76ers) - Player Option über 19,8 Mio. Dollar © getty 18/21 Platz 4: Klay Thompson (Golden State Warriors) - Unrestricted Free Agent © getty 19/21 Platz 3: Kyrie Irving (Boston Celtics) - Player Option über 21,3 Mio. Dollar © getty 20/21 Platz 2: Kawhi Leonard (Toronto Raptors) - Player Option über 21,3 Mio. Dollar © getty 21/21 Platz 1: Kevin Durant (Golden State Warriors) - Player Option über 31,5 Mio. Dollar

Nikola Jokic dreht in der zweiten Halbzeit auf - und Lillard?

Auffällig zurückhaltend waren die beiden Superstars der Teams. Nikola Jokic und Damian Lillard warfen nicht gut und kamen nicht in Gang. Es benötigte Einladungen, bis Jokic sich endlich zutraute, seine Dreier zu werfen. Der Serbe versenkte drei Würfe von Downtown in Folge, nachdem ihm vorher sogar Enes Kanter zeigte, dass die Option gültig ist.

Lillard hingegen wurde eng verteidigt, gerade nachdem er aus dem Pick'n'Roll kam. Seine Antworten darauf waren hervorragende Pässe in die Ecken. Die Blazers machten sich Lillards effizientes Spiel zum Vorteil und zogen im dritten Viertel zwischenzeitlich mit 10 Punkten davon.

Dieser Vorsprung sollte allerdings nicht allzu lange halten. Portland fand offensiv nicht konstant genug Wege zu punkten. Denver hingegen hatte mit Jokic seine Go-to-Option. So holten die Gäste aus Mile High den Rückstand auf und gingen durch zwei Clutch-Würfe von Murray sogar mit 5 in Führung. Portlands Antwort aber waren Harkless und Lillard (28 Punkte, 10/24 FG, 2/9 3FG). Harkless glich mit zwei Würfen bei 100 aus und Dame traf erstmals im vierten Viertel mit 31 Sekunden Restspielzeit. Ein weiterer Traumpass von Jokic (33 Punkte, 18 Rebounds, 14 Assists) auf Will Barton (22) aber führte die Overtime herbei.

Over-Time ist Dame-Time? Von wegen! Auch McCollum mag die Show

Hier nahm der Wahnsinn dann seinen Lauf. C.J. McCollum schaltete plötzlich zwei Gänge nach oben und traf Wurf um Wurf. Auf der anderen Seite waren es immer wieder Murray (34, 14/32) und Paul Millsap (17, 13 Rebounds), die Denver zurück brachten. Es ging nicht nur in eine zweite, sondern auch in eine dritte und sogar in eine vierte Overtime.

Hier wollte McCollums (41, 16/39) heiße Hand einfach nicht abkühlen. Der Shooting Guard brachte die Blazers auch in Triple Overtime mehrmals in Front. Denver jedoch fand immer wieder zurück. Als die Blazers mit dem Rücken zur Wand standen, war es der wieder in die Partie gekommene Rodney Hood (19), der den entscheidenden Faktor spielen sollte.

Er nahm das Heft in die Hand und besorgte in der Schlussphase die entscheidenden Punkte - in der letzten Overtime erzielte er 7 der letzten 9 Blazers-Punkte. Im Gegensatz zu den Nuggets hatte der Reservist der Blazers noch Energie. Der vollkommen ausgelaugte Jokic wurde noch zum tragischen Helden, als er 5,6 Sekunden vor Schluss mit der Chance zum Ausgleich nur einen von zwei Freiwürfen treffen konnte.

All-Time Dreierschützen Playoffs: Klay Thompson klettert weiter - Splash Brother ganz oben © getty 1/26 Mit drei getroffenen Distanzwürfen im Spiel gegen die Houston Rockets hat sich Klay Thompson in elitäre Sphären vorgeschoben. Ein Teamkollege thront über allen. SPOX präsentiert die erfolgreichsten Dreierschützen der Playoff-Historie. © getty 2/26 PLATZ 25: Danny Ainge - 172 Dreier in 193 Spielen - Boston Celtics, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns. © getty 3/26 PLATZ 24: John Starks - 176 Dreier in 96 Spielen - New York Knicks, Utah Jazz. © getty 4/26 PLATZ 23: Steve Nash - 178 Dreier in 120 Spielen - Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers. © getty 5/26 PLATZ 22: Dan Majerle - 181 Dreier in 123 Spielen - Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Miami Heat. © getty 6/26 PLATZ 21: Rasheed Wallace - 190 Dreier in 177 Spielen - Portland Trail Blazers, Detroit Pistons, Boston Celtics. © getty 7/26 PLATZ 19: Michael Finley - 200 Dreier in 129 Spielen - Dallas Mavericks, San Antonio Spurs, Boston Celtics. © getty 8/26 PLATZ 19: Scottie Pippen - 200 Dreier in 208 Spielen - Chicago Bulls, Houston Rockets, Portland Trail Blazers. © getty 9/26 PLATZ 18: Danny Green - 203 Dreier in 107 Spielen - San Antonio Spurs, Toronto Raptors (Stand: 1.5.2019). © getty 10/26 PLATZ 17: Jason Terry - 221 Dreier in 124 Spielen - Dallas Mavericks, Boston Celtics, Houston Rockets, Milwaukee Bucks (Stand: 5.5.2018). © getty 11/26 PLATZ 16: Jason Kidd - 236 Dreier in 158 Spielen - Phoenix Suns, New Jersey Nets, Dallas Mavericks, New York Knicks. © getty 12/26 PLATZ 15: Kyle Korver - 239 Dreier in 135 Spielen - Philadelphia 76ers, Utah Jazz, Chicago Bulls, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers (Stand: 1.5.2019). © getty 13/26 PLATZ 14: James Harden - 258 Dreier in 112 Spielen - Oklahoma City Thunder, Houston Rockets (Stand: 1.5.2019). © getty 14/26 PLATZ 13: Robert Horry - 261 Dreier in 244 Spielen - Houston Rockets, Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs. © getty 15/26 PLATZ 12: Chauncey Billups - 267 Dreier in 146 Spielen - Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, Denver Nuggets, New York Knicks, Los Angeles Clippers. © getty 16/26 PLATZ 11: Paul Pierce - 276 Dreier in 170 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers. © getty 17/26 PLATZ 10: Derek Fisher - 285 Dreier in 259 Spielen - Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder. © getty 18/26 PLATZ 8: J.R. Smith - 288 Dreier in 130 Spielen - Denver Nuggets, New York Knicks, Cleveland Cavaliers (Stand: 1.5.2019). © getty 19/26 Platz 8: Kevin Durant - 291 Dreier in 135 Spielen - Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors (Stand: 1.5.2019). © getty 20/26 PLATZ 7: Kobe Bryant - 292 Dreier in 220 Spielen - Los Angeles Lakers. © getty 21/26 PLATZ 6: Reggie Miller - 320 Dreier in 144 Spielen - Indiana Pacers. © getty 22/26 PLATZ 4: Klay Thompson - 324 Dreier in 110 Spielen - Golden State Warriors (Stand: 1.5.2019). © getty 23/26 PLATZ 4: Manu Ginobili - 324 Dreier in 218 Spielen - San Antonio Spurs. © getty 24/26 PLATZ 3: LeBron James - 370 Dreier in 239 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat (Stand: 1.05.2019). © getty 25/26 PLATZ 2: Ray Allen - 385 Dreier in 171 Spielen - Milwaukee Bucks, Seattle SuperSonics, Boston Celtics, Miami Heat. © getty 26/26 PLATZ 1: Stephen Curry - 408 Dreier in 98 Spielen - Golden State Warriors (Stand: 1.5.2019).

Die wichtigsten Statistiken

Portland Trail Blazers (3) vs. Denver Nuggets (2) 140:137 4OT (BOXSCORE), Serie: 2-1

Die Nuggets spielten in Spiel 2 eines ihrer schlechtesten ersten Viertel in ihrer Playoff-Geschichte. Kein einziger Dreier fiel für die Nuggets. Im Moda Center hatte Denver ähnliche Start-Schwierigkeiten. Lediglich einer von acht Versuchen ging durch die Reuse.

Jokic ist eigentlich einer der verlässlichsten Big Men in Sachen Shooting. Gegen die Blazers hat er potenzielle Dreier-Versuche auffällig häufig zurückgezogen. Jokic nahm nur einen Dreier bis Mitte des dritten Viertels. Als er sich endlich traute zu werfen, versenkte er drei in Folge und beendete das dritte Viertel mit 17 Punkten.

Für Lillard verlief auch das dritte Spiel nicht wie gewünscht. Der Point Guard nahm sich im dritten Viertel auffällig zurück, nahm wenige Wurfversuche und suchte stattdessen sehr häufig seine Mitspieler in Mismatches. Dies öffnete ihm Ende des Viertels Räume, um endlich seinen ersten Dreier zu versenken.

Es ist erst das zweite Playoff-Spiel der Geschichte (1953), das in Quadruple-Overtime gegangen ist. Für Jokic bedeutete das Spiel unglaubliche 65 Minuten Einsatzzeit. Portlands meiste Minuten spulte C.J. McCollum mit 60 ab.

Trail Blazers vs. Nuggets - die Stimmen zum Spiel

Terry Stotts (Head Coach Trail Blazers): "Ich habe keine Ahnung, was in der ersten Halbzeit passiert ist, oder in der zweiten. Ich weiß auch nicht, was in den ersten drei Overtimes passiert ist. Dann ist Rodney Hood reingekommen und hat großartig gespielt. Ich habe so ein Spiel noch nie erlebt. Am Ende weiß ich nicht, ob es mehr Begeisterung oder mehr Erleichterung war."

Michael Malone (Head Coach Denver Nuggets): "Ich habe Nikola vor der dritten und der vierten Overtime nur noch dasselbe gesagt. 'Du bist nicht müde! Du bist nicht müde!' 64:58 Minuten Spielzeit. Das ist unglaublich. Das ist zu viel."

Der Star des Spiels

C.J. McCollum. Lange war wenig vom Shooting Guard zu sehen. In den Overtimes riss McCollum dann das Spiel an sich. McCollum schaltete mehrere Gänge nach oben und nahm in der wichtigsten Phase des Spiels Würfe mit einer beeindruckenden Selbstverständlichkeit. Im heißesten Moment behielt er die Ruhe nach einem Offensiv-Rebound und fand den in seinem Rücken stehenden Rodney Hood für den entscheidenden Dreier.

Der Flop des Spiels

Al-Farouq Aminu. Der einzige Blazers-Starter, der nicht zweistellig scorte. Hatte mehrere wichtige Würfe, die er allesamt liegen ließ. Traf keinen seiner fünf Dreier-Versuche und leistete auf der defensiven Seite nur selten effektive Help-Defense.

Coaching Move des Spiels

Terry Stotts wollte den Einfluss Denvers Big Men unbedingt minimieren. Der Blazers-Coach ließ Jokic und Millsap gleich beide doppeln. Dies zeigte sich lange effektiv, da die Nuggets die freien Würfe am Perimeter lange überhaupt nicht verwerten konnten. Jokic und Millsap hatten ihrerseits ebenfalls Probleme mit Portlands intensivem Ansatz.