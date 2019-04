NBA Playoffs: Celtics sichern sich Matchball - Pacers brechen erneut ein

Die Boston Celtics und Indiana Pacers brennen in der ersten Halbzeit ein wahres Offensiv-Feuerwerk ab - dann läuft bei Indy aber erneut nichts mehr zusammen. Dank einer starken Defensiv-Leistung sichern sich Kyrie Irving und Co. den 104:96-Sieg und damit die 3-0-Führung.

Indiana Pacers (5) - Boston Celtics (4) 96:104 (BOXSCORE), Serie: 0-3

Was für ein Start der Celtics! Nachdem Spiel 1 und 2 nicht unbedingt einem klassischen Offensiv-Feuerwerk entsprachen, wollten die Gäste von der Ostküste dies nun in Indiana ganz offensichtlich nachholen.

Boston konnte im ersten Viertel einfach nicht verfehlen, Kyrie Irving und Jaylen Brown waren von Beginn an on fire - vor allem von Downtown! Die Celtics hämmerten den Pacers 8 Dreier (bei 10 Versuchen) in den ersten 12 Minuten um die Ohren. In den ersten beiden Partien legte Boston durchschnittlich 91,5 Punkte auf, nach dem ersten Viertel hatten die Gäste bereits 41 Zähler auf dem Konto!

Dennoch lagen die Pacers "nur" mit 13 Zählern hinten. Indy selbst traf über 50 Prozent. Die guten Quoten konnten die Gastgeber auch im zweiten Viertel halten, während Boston langsam aber sicher in Richtung Normalität abdriftete. So kamen die Pacers bis Mitte des Durchgangs wieder zurück, einen großen Anteil hatte daran vor allem der starke Tyreke Evans von der Bank. Bis zur Halbzeitpause (61:59 Pacers) blieb es eine ausgeglichene Angelegenheit.

Im dritten Viertel kehrte dann jedoch die bisherige Serie zurück: Defensiv legten beide Seiten einen deutlichen Zahn zu, die Würfe fielen bei Weitem nicht mehr so hochprozentig wie noch zuvor. Boston traf nur 7 von 24 im dritten Viertel, die Pacers sogar nur 5 von 23.

NBA - Die besten Scorer der Playoff-Geschichte: Kevin Durant kassiert Magic Johnson © getty 1/26 Mit seinen 38 Punkten in Spiel 3 bei den Los Angeles Clippers hat Kevin Durant nicht nur die Warriors in der Serie in Führung gebracht, sondern auch eine Legende in der All-Time-Scoring-Liste der Playoffs überholt. SPOX präsentiert die Top 25. © getty 2/26 PLATZ 25: James Worthy - 3.022 Punkte in 143 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 3/26 PLATZ 24: Manu Ginobili - 3.054 Punkte in 218 Spielen - San Antonio Spurs © getty 4/26 PLATZ 23: Julius Erving - 3.088 Punkte in 141 Spielen - Philadelphia 76ers © getty 5/26 PLATZ 22: Dennis Johnson - 3.116 Punkte in 180 Spielen - Seattle Supersonics, Phoenix Suns, Boston Celtics © getty 6/26 PLATZ 21: Paul Pierce - 3.180 Punkte in 170 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers © getty 7/26 PLATZ 20: Kevin McHale - 3.182 Punkte in 169 Spielen - Boston Celtics © getty 8/26 PLATZ 19: Wilt Chamberlain - 3.607 Punkte in 160 Spielen - Philadelphia und San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers © getty 9/26 PLATZ 18: Elgin Baylor - 3.623 Punkte in 134 Punkte - Minneapolis und Los Angeles Lakers © getty 10/26 PLATZ 17: Scottie Pippen - 3.642 Punkte in 208 Spielen - Chicago Bulls, Houston Rockets, Portland Trail Blazers © getty 11/26 PLATZ 16: Dirk Nowitzki - 3.663 Punkte in 145 Spielen - Dallas Mavericks (Stand: 19. April 2019) © getty 12/26 PLATZ 15: Magic Johnson - 3.701 Punkte in 190 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 13/26 PLATZ 14: Kevin Durant - 3.738 Punkte in 130 Spielen - Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors (Stand: 19. April 2019) © getty 14/26 PLATZ 13: Hakeem Olajuwon - 3.755 Punkte in 145 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors © getty 15/26 PLATZ 12: John Havlicek - 3.776 Punkte in 172 Spielen - Boston Celtics © getty 16/26 PLATZ 11: Larry Bird - 3.897 Punkte in 164 Spielen - Boston Celtics © getty 17/26 PLATZ 10: Dwyane Wade - 3.954 Punkte in 177 Spielen - Miami Heat, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers © getty 18/26 PLATZ 9: Tony Parker - 4.045 Punkte in 226 Spielen - San Antonio Spurs, Charlotte Hornets (Stand 19. April 2019) © getty 19/26 PLATZ 8: Jerry West - 4.457 Punkte in 153 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 20/26 PLATZ 7: Karl Malone - 4.761 Punkte in 193 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers © getty 21/26 PLATZ 6: Tim Duncan - 5.172 Punkte in 251 Spielen - San Antonio Spurs © getty 22/26 PLATZ 5: Shaquille O'Neal - 5.250 Punkte in 216 Spielen - Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics © getty 23/26 PLATZ 4: Kobe Bryant - 5.640 Punkte in 220 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 24/26 PLATZ 3: Kareem Abdul-Jabbar - 5.762 Punkte in 237 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers © getty 25/26 PLATZ 2: Michael Jordan - 5.987 Punkte in 179 Spielen - Chicago Bulls © getty 26/26 PLATZ 1: LeBron James - 6.911 Punkte in 239 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers (Stand: 19. April 2019)

Celtics: Irving und Horford übernehmen spät

Leichte Vorteile hatte dennoch Boston, ein Dreier von Jayson Tatum brachte die Gäste mit 80:73 zum Ende des Durchgangs in Front. Erneut war es das dritte Viertel, wie auch schon in Spiel 1, in dem für Indiana absolut nichts zusammenlief. Die Pacers kamen auf gerade einmal 12 Pünktchen.

Zum Start in den Schlussabschnitt lief es bei Indy dann wieder ein wenig besser. Evans versenkte einen fürs Selbstbewusstsein enorm wichtigen Dreier, wenige Minuten später verkürzte Wesley Matthews ebenfalls von Downtown auf 84:86.

Anschließend startete jedoch eine fünfminütige Dürreperiode für die Pacers. Indy musste um jeden Wurf kämpfen, wirklich vielversprechende Looks bekamen sie aber nicht. Stattdessen stellte Kyrie Irving auf der anderen Seite seine Clutch-Qualitäten unter Beweis - genau wie Al Horford.

Indiana Pacers erwischen katastrophale zweite Halbzeit

Der Big Man wurde zweimal in Folge perfekt von seinem Point Guard freigespielt, Horford dankte es mit zwei butterweichen Jumpern zum 98:91 etwa drei Minuten vor dem finalen Buzzer. Als dann auch noch Gordan Hayward einen Offensiv-Rebound per Tip-In zur 8-Punkte-Führung verwertete, war die Partie entschieden.

Der enttäuschende Schlusspunkt für Indiana kam mit einem schwachen Airball von Evans in der Schlussminute, mit dem die Pacers es nochmal hätten spannend machen können. Der Sixth Man beendete die Partie mit 19 Punkten, Bojan Bogdanovic erzielte einen Tag nach seinem 30. Geburtstag 15 Punkte.

Für ein nachträgliches Geschenk reichte es aber nicht, dafür war die zweite Halbzeit einfach viel zu katastrophal. Indiana versenkte nach dem Seitenwechsel äußert magere 11 von 39 aus dem Feld (28,2 Prozent) für 35 Punkte.

Boston Celtics: Jaylen Brown bleibt fast perfekt

Mit der starken Defensiv-Leistung in Hälfte zwei sicherten sich die Celtics die 3-0-Führung - noch kein Team hat es in der NBA-Historie geschafft, in einer Best-of-Seven-Serie von so einem Rückstand zurückzukommen (0-132).

Irving legte trotz zahlreicher Double-Teams der Pacers insgesamt 19 Punkte und 10 Assists auf, Tatum (18) und Horford (17) machten ebenfalls einen guten Job. Bester Mann der Kelten war aber Jaylen Brown, der auf 23 Zähler kam und einen perfekten Abend nur knapp verpasste (8/9 FG, 4/5 Dreier). Daniel Theis kam nur auf 3 Minuten Einsatzzeit.

Das möglicherweise entscheidende Spiel 4 findet am kommenden Sonntag statt (ab 19 Uhr live auf DAZN), ebenfalls in Indiana.