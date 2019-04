NBA Playoffs: Golden State Warriors überrennen L.A. Clippers! Stephen Curry schreibt Geschichte

Die Golden State Warriors wurden ihrer Favoritenrolle im ersten Playoff-Spiel 2018/19 mehr als gerecht und besiegten die L.A. Clippers deutlich mit 121:104. Stephen Curry war einmal mehr der überragenden Mann und schrieb zugleich NBA-Geschichte.

Die letzten Playoffs in der Oracle Arena sollten für die Warriors der Auftakt zum sagenumwobenen Threepeat sein. Dementsprechend legte Golden State auch los und erspielte sich schnell eine zweistellige Führung, was allen Draymond Green zuzuschreiben war, der seine ersten 4 Würfe für 11 Punkte allesamt versenkte.

Wer zu diesem Zeitpunkt bereits dachte, die Clippers seien nur Kanonenfutter für den amtierenden Back-to-Back-Champion, hatte sich jedoch geirrt. Das Team aus der Stadt der Engel fand nach einigen Startschwierigkeiten immer besser in die Partie - angeführt von ihrem bewährten Bank-Duo um Lou Williams und Montrezl Harrell, das gemeinsam für 37 der 56 Clippers-Halbzeit-Punkte sorgte und L.A. zwischenzeitlich sogar in Führung brachte.

Kurz vor der Pause schlug dann aber die Zeit der Chefkochs. Stephen Curry legte einen persönlichen 12:0-Run hin, traf 4/6 Dreiern in der ersten Hälfte, schnappte sich 6 Boards und verteilte 6 Assists. Schmerzlich hinzu kam aus Sicht der Clippers, dass sich erst Williams und dann auch noch Patrick Beverly unnötige Technical Fouls wegen Meckerns abholten, sodass GSW schließlich doch mit 67:56 in die Pause ging und die Fans in Oakland guter Laune die Akrobatik-Künste der berühmten Red Panda bestaunen konnten.

Stephen Curry schreibt Geschichte beim Sieg der Warrios

In der Folge plätscherte die Partie ein wenig vor sich hin. Das berüchtigte dritte Quarter der Warriors verlief anfangs nicht so einseitig wie erwartet, was daran lag, dass die Clippers ihre Würfe einigermaßen vernünftig trafen und auf der anderen Seite das ein oder andere Mal Glück hatten. Vor allem DeMarcus Cousins bekam immer wieder freie Würfe, wusste diese aber zu selten in Zählbares umzumünzen.

Ende des dritten Viertels zog Golden State die Zügel dann aber doch noch einmal merklich an, ließ es in Persona Steph Curry zweimal von Downtown regnen und ging mit + 19 in den letzten Spielabschnitt - die Vorentscheidung. Das letzte Viertel war eine dementsprechende Machtdemonstration der Warriors. Wenn es darauf ankam scorte der amtierende Champ mal eben 7-8 Zähler in Serie und sorgte somit dafür, dass die Führung nicht mehr unter 10 Punkte fiel.

Bei den Warriors war Curry der alles überragenden Mann. Nicht nur, dass er 38 Punkte (8/12 Dreier) erzielte, er schnappte sich auch ein Career High 15 Rebounds und servierte weitere 7 Assist. Ebenso produktiv waren auch Durant (23 Punkte, 8/16 FG) und Green (17 Punkte (7/12 FG), 7 Rebounds, 7 Assists). Bei den Clippers lieferten Sweet Lou (25 Punkte, 11/21 FG) und Harrell (26 Punkte, 11/15 FG) ab, der Rest enttäuschte offensiv eher.

Die wichtigsten Statistiken

Golden State Warriors vs. Los Angeles Clippers 121:104 (BOXSCORE), Serie: 1-0

Mit acht getroffenen Dreiern überholte Stephen Curry Ray Allen in der Liste der All-Time-Dreischützen in den Playoffs und ist jetzt die alleinige Nummer 1 mit 386 Triples.

Beim Gastgeber fiel der Dreier heute richtig gut. Im Team schossen die Warriors 46,7 Prozent von Downtown bei 14/30 Versuchen. Alleine Curry traf 8 seiner 12 Versuche.

Die Warriors dominierten die Clippers sowohl am offensiv als auch am defensiven Brett. Während sich die Warriors 11 Offensiv-Rebounds und 41 Defensiv-Rebounds schnappten, kamen die Clippers nur auf 7 und 33.

Golden State Warriors vs. L.A. Clippers: Die Stimmen zum Spiel

Steve Kerr (Head Coach Warriors): "Es ist ein guter Schritt, aber das schöne an den NBA Playoffs ist die Best-of-Seven-Serie. Wenn du ein Spiel verlierst, ist es nicht das Ende der Welt."

Stephen Curry (Warriors) über seinen Rekord: "Das ist etwas ziemlich Außergewöhnliches. Ich rede oft über Langlebigkeit und die besten Shooter aller Zeiten. Ray Allen, Reggie Miller, immer wenn wir einen ihrer Rekorde brechen, ist es etwas Spezielles. Ich werfe viele Dreier, also muss ich auch viele treffen."

Der Star des Spiels

Stephen Curry. Der Chefkoch zeigte auf beiden Seiten der Courts eine richtig starke Leistung. In der Defensive stand er immer wieder seinen Mann gegen größere Gegenspieler und schnappte sich ein Career High 15 (!) Rebounds. Auf der Gegenseite zeigte er dann erneut eindrucksvoll, warum er der beste Shooter aller Zeiten ist. Egal ob aus dem Dribbling oder zwei Meter hinter der Dreierlinie - heute fiel alles für den 31-Jährigen. Ein Plus-Minus von +27 spricht Bände.

Der Flop des Spiels

Patrick Beverly. Der designierte Curry-Verteidiger hatte alle Mühe, den Shooter im Zaum zu halten. Darüber hinaus musste der selbsternannte 'Kettenhund' in der Zone immer wieder auf Durant switchen, der ihn mit seinem Größenunterschied von gut 30 Zentimetern oft geradezu lächerlich aussehen ließ. In der Offensive wollte darüber hinaus ähnlich wenig klappen, sodass Beverly am Ende bei mauen 3 Punkten (1/6 FG) stand. Zudem lieferte er sich mit KD eine kleien Privatfehde im 4. Quarter, woraufhin beide ejected wurden.

Coaching Move des Spiels

In der ersten Halbzeit bereitete Harrell den Warrios im Low Post große Probleme und sorgte mit seinen 22 Punkten fast im Alleingang dafür, dass die Clippers den Anschluss hielten. Im zweiten Abschnitt stellte Steve Kerr zumeist einen zweiten Mann auf das Energiebündel ab, sodass dieser wenige Locks in direkt Korbnähe bekam oder sogar vom Perimeter aus agieren musste. Die Folge waren mickrige vier Zähler in der zweiten Hälfte.