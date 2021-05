NBA Playoffs 2021: Alle Serien, Matchups, TV, Kalender, Termine, Livestream

Die Regular Season ist nach 72 Spielen zu Ende und zwei der vier Playoff-Matchups je Conference stehen bereits fest. Die restlichen Duelle werden erst im Laufe der Woche durch das Play-In-Turnier fixiert. SPOX liefert einen ersten Überblick.

NBA Playoffs: Die Matchups in der Eastern Conference

In der Eastern Conference müssen die beiden Top-Seeds Philadelphia und Brooklyn noch auf ihre Gegner warten. Diese werden erst im Play-In-Turnier ausgespielt. Hier gibt es alle Infos.

(1) Philadelphia 76ers vs. Celtics/Wizards/Pacers/Hornets

(2) Brooklyn Nets vs. Sieger aus Celtics/Wizards

(3) Milwaukee Bucks vs. (6) Miami Heat

Die Bucks treffen in einem Rematch des Eastern Conference Semifinals auf ihren Angstgegner, die Miami Heat. In den Playoffs 2020 endete dieses Duell mit 4-1 für Miami, den späteren Ost-Champion.

Bucks vs. Heat: Die Duelle der Regular Season

Datum Heim Auswärts Ergebnis 30. Dezember Heat Bucks 97:144 31. Dezember Heat Bucks 119:108 15. Mai Bucks Heat 122:108

© getty Die NBA Playoffs 2021 starten in diesem Jahr am 22. Mai.

(4) New York Knicks vs. (5) Atlanta Hawks

Die New York Knicks haben in ihrer ersten Playoff-Serie seit 2013 Heimrecht gegen die Atlanta Hawks. In der regulären Saison gingen alle drei Duelle an die Traditionsfranchise aus dem Big Apple.

Knicks vs. Hawks: Die Duelle der Regular Season

Datum Heim Auswärts Ergebnis 5. Januar Hawks Knicks 108:113 16. Februar Knicks Hawks 123:112 22. April Knicks Hawks 137:127 OT

Eastern Conference - Play-In-Turnier

Im Play-In bekommen es die heißen Washington Wizards mit den Boston Celtics im Kampf um den 7-Seed zu tun. Indiana und Charlotte kämpfen um ein weiteres Do-or-Die-Spiel und die Chance, gegen den Verlierer aus Boston vs. Washington um den 8-Seed zu spielen.

(7) Boston Celtics vs. (8) Washington Wizards

Der Sieger dieser Partie trifft in den Playoffs auf die Brooklyn Nets. In der Regular Season gingen alle Duelle an die Heimmannschaften. Gespielt wird in der Nacht auf Mittwoch um 3 Uhr deutscher Zeit (live auf DAZN).

Celtics vs. Wizards: Die Duelle der Regular Season

Datum Heim Auswärts Ergebnis 9. Januar Celtics Wizards 116:107 14. Februar Wizards Celtics 104:91 1. März Celtics Wizards 111:110

(9) Indiana Pacers vs. (10) Charlotte Hornets

Der Verlierer dieses Duells ist ausgeschieden, der Sieger trifft auf den Verlierer aus Boston vs. Washington im Kampf um den 8-Seed. Der Gewinner misst sich anschließend mit den Philadelphia 76ers. Tip-Off ist in der Nacht auf Mittwoch um 0.30 Uhr deutscher Zeit (live auf DAZN).

Pacers vs. Hornets: Die Duelle der Regular Season

Datum Heim Auswärts Ergebnis 28. Januar Hornets Pacers 106:116 30. Januar Hornets Pacers 108:105 3. April Pacers Hornets 97:114

NBA Playoffs: Die Matchups in der Western Conference

Gleiches Spiel wie im Osten: Die Jazz und Suns müssen sich noch bis nach dem Play-In-Turnier gedulden, bis ihre Gegner feststehen.

(1) Utah Jazz vs. Lakers/Warriors/Grizzlies/Spurs

(2) Phoenix Suns vs. Sieger aus Lakers/Warriors

(3) Denver Nuggets vs. (6) Portland Trail Blazers

Können die Denver Nuggets auch ohne den verletzten Jamal Murray, dafür mit einem Nikola Jokic in MVP-Form den Playoff-Run aus dem Vorjahr wiederholen? Damals ging es bis in die West-Finals, nun warten in der ersten Runde zunächst Damian Lillard und die Blazers.

Nuggets vs. Trail Blazers: Die Duelle der Regular Season

Datum Heim Auswärts Ergebnis 23. Februar Nuggets Trail Blazers 111:106 21. April Trail Blazers Nuggets 105:106 16. Mai Trail Blazers Nuggets 132:116

(4) L.A. Clippers vs. (5) Dallas Mavericks

In der Disney Bubble 2020 schalteten die Clippers Dallas noch nach sechs Spielen aus, in der regulären Saison hatten die Mavs aber leichte Vorteile. Im ersten Duell schossen die Texaner L.A. sogar mit 51 Punkten aus der Halle.

Clippers vs. Mavs: Die Duelle der Regular Season

Datum Heim Auswärts Ergebnis 27. Dezember Clippers Mavericks 73:124 15. März Mavericks Clippers 99:109 17. März Mavericks Clippers 105:89

Western Conference - Play-In-Turnier

(7) Los Angeles Lakers vs. (8) Golden State Warriors

Der amtierende Champion muss zittern! LeBron James und die Lakers haben ihr Playoff-Ticket noch nicht sicher, stattdessen warten im Play-In Stephen Curry und die Golden State Warriors. Das heiße Duell steigt in der Nacht auf Donnerstag um 4 Uhr deutscher Zeit (Live auf DAZN).

Lakers vs. Warriors: Die Duelle in der Regular Season

Datum Heim Auswärts Ergebnis 18. Januar Lakers Warriors 113:115 28. Februar Lakers Warriors 117:91 15. März Warriors Lakers 97:128

© getty Stephen Curry (l.) und LeBron James müssen sich im Play-In-Turnier duellieren.

(9) Memphis Grizzlies vs. (10) San Antonio Spurs

Der Sieger aus der Partie Grizzlies vs. Spurs (Donnerstag, 1.30 Uhr live auf DAZN) darf sich Hoffnungen auf den 8-Seed im Westen machen - muss allerdings anschließend gegen den Verlierer aus Lakers vs. Warriors ran. Das wird sowohl für Memphis als auch für San Antonio kein leichtes Unterfangen.

Grizzlies vs. Spurs: Die Duelle in der Regular Season