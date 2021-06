NBA Playoffs: Utah Jazz gewinnen dank Dreiergala und Donovan Mitchell auch Spiel 2 gegen die L.A. Clippers

Die Jazz leisteten sich in Halbzeit eins den ein oder anderen Turnover zu viel (8), schafften es aber dennoch, einfache Punkte in Transition durch gutes Rückzugsverhalten weitestgehend zu verhindern. Nach der Pause gestaltete sich das Verhältnis ausgeglichener (14:10), auch in Punkten nach Ballverlusten konnte sich kein Team einen klaren Vorteil erspielen (16:12 Clippers).

Der Dreier fiel zu Beginn auf beiden Seiten hochprozentig, allerdings nahmen die Jazz in Halbzeit eins fast doppelt so viele Versuche (10/21 vs. 5/11). Diese Tendenz setzte sich nach der Pause nicht ganz fort. De Clippers warfen mehr, konnten ihre Quote allerdings nicht halten und beendeten das Spiel nur mit 11/30 (36,7 Prozent). Dies lag unter anderem an Marcus Morris (0/5).