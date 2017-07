Alle Infos zu den MLB-Playoffs

Erlebe

Nach einer langen Saison läuten die Playoffs die heiße Phase in der MLB ein - es geht um die Chance, in der World Series zu spielen. SPOX liefert die wichtigsten Informationen zum Modus, zu TV-Übertragungen, Livestreams und vieles mehr.

Wann finden die MLB-Playoffs statt?

Nach 162 Spielen in der Regular Season sind die Playoffs der Vorgeschmack auf die prestigeträchtige World Series. Jahr für Jahr beginnen die Ausscheidungsspiele Anfang Oktober.

Welche Teams qualifizieren sich?

Zehn Teams der insgesamt 30 Franchises der MLB qualifizieren sich für die Playoffs. Aus der American League und der National League sind je fünf Teams am Start. Die Teilnehmer sind die Sieger ihrer jeweiligen Divisionen (East, Central, West). Außerdem qualifizieren sich die beiden besten Teams einer Liga, die keine Division für sich entscheiden konnten. Diese Teams erhalten dann eine sogenannte Wildcard für die Playoffs.

© getty

Wie ist der Modus der MLB-Playoffs?

Die Playoffs sind in zwei Brackets aufgeteilt. Sowohl die American League als auch die National League spielen einen eigenen Champion aus. Die beiden Sieger der Ligen qualifizieren sich dann für die World Series, in der der MLB-Titel ausgespielt wird.

Die erste Runde stellt das Wild Card Game dar. Hier treten die beiden Wild Card Teams in einem einzigen Spiel gegeneinander an. Das Team mit der besseren Bilanz aus der Regular Season hat dabei Heimrecht. Der Sieger erreicht die nächste Runde, die Division Series.

Dort spielt das erfolgreiche Team aus dem Wild Card Game gegen die beste Mannschaft der Regular Season, dem Topseed. Die Serie wird im Modus Best-of-five ausgetragen. Das andere Matchup der Division Series findet zwischen den verbleibenden Divisionssiegern der entsprechenden Liga statt. Insgesamt gibt es also in der Division Series vier Paarung, je zwei in der National League und der American League.

In der League Championship Series verbleiben somit vier Teams, die um den Einzug in die World Series kämpfen. Gespielt wird hier im Best-of-seven-Format. Die Mannschaft mit der besseren Bilanz in der Regular Season hat Heimrecht. Wer somit zuerst vier Spiele gewinnt, qualifiziert sich für die prestigeträchtige World Series.

Wo sind die MLB-Playoffs zu sehen?

Die MLB-Playoffs werden live auf DAZN übertragen. Das DAZN-Abonnement gibt es für 9,99 Euro im Monat. Der erste Monat ist dabei kostenfrei. Sport1 überträgt die Postseason und die World Series ebenfalls.

Wann findet die World Series 2017 statt?

Die World Series 2017 beginnen am 24. Oktober und enden spätestens am 1. November.

Wer hat Heimrecht in der World Series?

Bis im Vorjahr noch wurde im All Star Game über den Heimvorteil in der World Series entschieden. Seit diesem Jahr aber erhält das Team Heimrecht, das in der Regular Season die bessere Bilanz vorweisen konnte.