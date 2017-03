DAZN macht das US-Sport-Paket perfekt!

Dienstag, 28.03.2017

Die MLB-Berichterstattung startet mit der Saisoneröffnung am kommenden Sonntag, dem 2. April, mit dem Spiel der Arizona Diamondbacks gegen die San Francisco Giants. Die Fans erleben dieses Spiel live auf DAZN ab 22:10 Uhr.

John Gleasure, Chief Commercial Officer von DAZN, sagt: "Durch unsere umfassende live und 'On-Demand'-Berichterstattung von NFL, NBA und NHL gilt DAZN schon jetzt als die Heimat des US-Sports. Daher freuen wir uns sehr, dass wir nun unser Angebot um die MLB erweitern können. Somit können Fans auf DAZN alle vier großen US Sportligen genießen: Jederzeit, überall und zu einem günstigen, monatlichen Preis."

Dominick Balsamo, Vice President International Media Sales der Major League Baseball: "Wir sind begeistert, dass wir unsere globale Reichweite weiter ausbauen und durch unsere Partnerschaft mit DAZN nun auch die Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Rechtzeitig zum MLB-Saisonstart freuen wir uns auf die neuen und spannenden Möglichkeiten, die diese Plattform dem Baseball und unserer weltweit wachsenden Fan-Gemeinde bietet."



Alle großen US-Sportligen auf DAZN

Durch die Partnerschaft mit der MLB erweitert DAZN sein bisheriges US Sportangebot und zeigt den Fans nun alle vier großen US-Sportligen: Neben MLB auch NFL, NBA und NHL. Außerdem erleben Fans auf DAZN die Superstars von morgen in der NCAA. In den großen College-Ligen holen sich die besten Talente den letzten Schliff vor der ganz großen Karriere in der NFL oder NBA.

Diese Partien könnt Ihr LIVE auf DAZN genießen*:

Datum Uhrzeit Partie Kommentatoren 2. April 22.10 Uhr Arizona Diamondbacks - San Francisco Giants tba 3. April 19.05 Uhr Washington Nationals - Miami Marlins tba 3. April 19.10 Uhr New York Mets - Atlanta Braves tba 3. April 21.05 Uhr Baltimore Orioles - Toronto Blue Jays tba 4. April 1.05 Uhr Texas Rangers - Cleveland Indians tba 7. April 1:10 Uhr New York Mets - Atlanta Braves tba 8. April 1:10 Uhr New York Mets - Miami Marlins tba 9. April 1:10 Uhr New York Mets - Miami Marlins tba

*Änderungen vorbehalten

Erlebe die Spiele der MLB Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat