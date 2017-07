Alle Infos zur World Series

MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:05 Orioles -

Astros MLB Sa 01:10 Reds -

Marlins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Phillies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astros MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets MLB So 00:10 Tigers -

Astros MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs MLB So 21:05 Rangers -

Orioles MLB Di 01:10 Marlins -

Nationals MLB Di 01:10 Red Sox -

Indians MLB Mi 01:05 Tigers -

Yankees MLB Mi 01:10 Nationals -

Marlins MLB Mi 01:35 Dodgers at Braves MLB Mi 02:05 Cubs -

Diamondbacks MLB Mi 19:05 Yankees -

Tigers MLB Do 01:10 Marlins -

Nationals MLB Do 20:20 Diamondbacks at Cubs MLB Fr 01:10 Yankees at Indians MLB Fr 01:35 Dodgers at Braves NFL Fr 02:00 Cowboys at Cardinals

Die World Series ist die Finalserie der besten Baseball-Liga der Welt, der MLB. Diese wird jährlich im Oktober ausgetragen. SPOX liefert euch die wichtigsten Informationen mit Rekorden, Terminen und Übertragungen zur Final-Serie.

Der Modus der World Series

Die World Series ist die finale Serie der MLB-Playoffs. Dabei treffen die Gewinner der American League und der National League aufeinander. Gespielt wird im Modus Best-of-seven. Dies bedeutet, dass das Team, welches zuerst vier Spiele gewinnt, der neue Champion ist. Geschieht dies vor dem entscheidenden siebten Spiel, sind die restlichen Partien überflüssig und werden gestrichen.

Wann findet die World Series statt?

Die World Series findet traditionell Ende Oktober statt. Die Serie wird dann innerhalb von neun Tagen ausgetragen. Im Jahr 2016 holten die Chicago Cubs zwischen dem 25. Oktober und dem 2. November den Titel. Die erste World Series wurde im Jahr 1903 ausgetragen.

Wo kann ich die World Series verfolgen?

Das Streaming-Portal DAZN hat sich vor der Saison 2017 die Rechte an der MLB gesichert. So werden Spiele der Playoffs und eben auch die komplette World Series gezeigt. Ein Abonnement kann für 9,99 Euro im Monat abgeschlossen werden. Das Abo ist zudem jederzeit monatlich kündbar. Zudem überträgt auch MLB.TV, der kostenpflichtige Streaming-Service der Liga, die World Series live.

Im TV wird die World Series auf dem Pay-TV-Sender Sport1 US zu sehen sein.

Besonderheiten der World Series

Wie schon der Name verrät, ist der Sieger nach Meinung der Amerikaner offiziell Baseball-Weltmeister. Ein Gerücht, dass die Zeitung The New York World Anfang des 20. Jahrhunderts das Event finanziell unterstützte und der Name daraus abgeleitet wurde, stellte sich als falsch heraus.

Bis 1997 konnten Teams der American und der National League lediglich in der World Series aufeinander treffen. Erst seit 20 Jahren werden sogenannte Interleague Games während der regulären Saison durchgeführt.

Kommen die beiden New Yorker Teams, die Yankees und die Mets, in die World Series, wird von der sogenannten Subway Series gesprochen, da die beiden Stadien mit der U-Bahn erreicht werden können. Letztmalig trafen die beiden Teams aus dem Big Apple in der Saison 2000 in der World Series aufeinander

Die Titelträger und MVPs seit 2000

Jahr Sieger Finalist Ergebnis MVP 2000 New York Yankees New York Mets 4-1 Derek Jeter 2001 Arizona Diamondbacks New York Yankees 4-3 Curt Schilling 2002 Anaheim Angels San Francisco Giants 4-3 Troy Glaus 2003 Florida Marlins New York Yankees 4-2 Josh Beckett 2004 Boston Red Sox St. Louis Cardinals 4-0 Manny Ramirez 2005 Chicago White Sox Houston Astros 4-0 Jermaine Dye 2006 St. Louis Cardinals Detroit Tigers 4-1 David Eckstein 2007 Boston Red Sox Colorado Rockies 4-0 Mike Lowell 2008 Philadelphia Phillies Tampa Bay Rays 4-1 Cole Hamels 2009 New York Yankees Philadelphia Phillies 4-2 Hideki Matsui 2010 San Francisco Giants Texas Rangers 4-1 Edgar Renteria 2011 St. Louis Cardinals Texas Rangers 4-3 David Freese 2012 San Francisco Giants Detroit Tigers 4-0 Pablo Sandoval 2013 Boston Red Sox St. Louis Cardinals 4-2 David Ortiz 2014 San Francisco Giants Kansas City Royals 4-3 Madison Bumgarner 2015 Kansas City Royals New York Mets 4-1 Salvador Perez 2016 Chicago Cubs Cleveland Indians 4-3 Ben Zobrist

© getty

Die Rekordteilnehmer der World Series