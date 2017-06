Alle Infos zum All-Star Game 2017

Freitag, 09.06.2017

Was ist das MLB All-Star Game?

Das All-Star Game, auch Midsummer Classic genannt, ist das alljährliche Aufeinandertreffen der Auswahlmannschaften der zwei Ligen, die die Major League Baseball bilden, nämlich der American und der National League. Mit dem Spiel einher geht der sogenannte All-Star Break, der symbolisch die Trennung zwischen der ersten und zweiten Saisonhälfte darstellt. Einen Tag vor und zwei Tage nach dem Spiel finden traditionell keine Regular-Season-Spiele statt.

Wann und wo findet das All-Star Game 2017 statt?

Das All-Star Game 2017 findet in der Nacht zum 12. Juli 2017 um 2.00 Uhr (MESZ) statt. Austragungsort ist in diesem Jahr der Marlins Park von Miami/Florida. Generell findet das Spiel am zweiten oder dritten Dienstag im Juli statt.

Zum wievielten Mal findet das MLB All-Star Game statt?

Das All-Star Game am 11. Juni 2017 ist die 88. Auflage des Midsummer Classics. 1933 wurde es ins Leben gerufen, 1945 wegen des Zweiten Weltkriegs ausgesetzt.

Welche Spieler dürfen am MLB All-Star Game teilnehmen?

Am All-Star Game dürfen alle Spieler teilnehmen, die zur Zeit des Spiels im aktiven, 25 Mann starken Kader eines der 30 Teams der MLB stehen. Das heißt, die Spieler dürfen zur Zeit des Spiels auch nicht auf einer der Verletztenlisten stehen. Seit ein paar Jahren gilt zudem: Sollte ein Starting Pitcher am Sonntag vor dem All-Star Game für sein Team im Einsatz gewesen sein, darf er nicht am All-Star Game teilnehmen und wird ersetzt. Er darf dann aber dennoch an den Festivitäten teilnehmen.

Wer wählt die All-Star-Teams der MLB?

Die All-Star-Teams der MLB, die aus je 34 Spielern bestehen, werden von Fans, Spielern, Managern und dem Büro des Commissioners of Baseball gewählt. Die Fans, die seit 2015 exklusiv im Internet abstimmen, wählen dabei die Starter - neun in der AL, acht in der NL, da Teams der National League standardmäßig keinen Designated Hitter (DH) haben, der im All-Star Game von beiden Teams unabhängig vom Austragungsort eingesetzt wird. Der DH der National League wird vom Manager des Teams bestimmt.

Weitere 16 Spieler werden durch die Spieler, Coaches und Manager der beiden Ligen gewählt. Von den 16 sind acht Pitcher, die wiederum in fünf Starter und drei Reliever aufgeteilt sind. Die anderen acht sind Backups für jede Position im Feld. Sollten die Auserwählten bei Spielern und Fans identisch sein, wird der jeweils zweite einer Position eingeladen.

Die restlichen neun NL- und acht AL-Spieler bestimmen die All-Star-Manager in Abstimmung mit ihren Manager-Kollegen und dem Büro des Commissioners, sodass am Ende je 33 Spieler im Kader stehen. Ein Kriterium muss dabei erfüllt sein: Jedes der 30 Teams der MLB muss mindestens einen Spieler stellen.

Im Anschluss an die Auswahl und Verkündung der Kader findet eine weitere Internet-Abstimmung über den jeweils 34. und finalen Spieler statt, der bis zu diesem Zeitpunkt keine Berücksichtigung gefunden hatte.

Was ist mit verletzten Spielern?

Was passiert, wenn sich Spieler im Vorfeld verletzen oder anderweitig ersetzt werden müssen? Nach Verkündung der vollständigen Kader kann es immer zu Absagen aufgrund von Verletzungen oder aus anderen Gründen kommen. Auch müssen eventuell Starting Pitcher ausgetauscht werden, weil sie am Sonntag vor dem Spiel noch aktiv waren. In diesem Fall entscheiden der Manager und das Büro des Commissioners über den jeweiligen Ersatz.

Wie werden die Manager und Coaches bestimmt?

Die Manager sind die der jeweiligen League Champions - also der Teilnehmer an der World Series - des Vorjahres. 2017 sind es also Joe Maddon als Manager der NL- und World-Series-Champions Chicago Cubs, und Terry Francona, der die Cleveland Indians zum Titel in der American League geführt hatte. Beide bringen jeweils ihren Trainerstab mit, der aus First und Third Base Coach, Hitting und Pitching sowie Bench Coach und Bullpen Coach besteht.

Welche Trikots werden getragen?

Im MLB All-Star Game ist es üblich, dass die Spieler keine speziell angefertigten Jerseys, sondern einfach die Uniformen ihrer Teams tragen. Sie bekommen lediglich einen speziellen All-Star-Patch auf den Ärmel sowie an die Seite des Caps. Die Spieler der gastgebenden Liga tragen ihre Heimtrikots, die Gäste entsprechend die Auswärtstrikots. Während des am Abend davor stattfindenden Home Run Derbys tragen die Spieler allerdings sehr wohl spezielle All-Star-Uniformen der jeweiligen Liga.

Gibt es einen Award für den besten Spieler des Spiels?

Wie im amerikanischen Sport üblich, wird auch im All-Star Game ein Most Valuable Player (MVP) ausgezeichnet. Der Auserwählte erhält den "Ted Williams Most Valuable Player Award", dessen Namensgeber als bester Hitter in der Geschichte des Sports gilt und als letzter Spieler überhaupt einen Schlagdurchschnitt von über .400 in einer Saison erzielt hatte - er schlug .406 im Jahr 1941. Gewählt wird der MVP von Journalisten im Stadion sowie von Zuschauern im Internet.

Welche Bedeutung hat das Spiel?

Anders als in den vergangenen Jahren ist das All-Star Game seit 2017 wieder "nur" ein Freundschaftsspiel. Nachdem das All-Star Game 2002 in einem Unentschieden endete, entschied die Liga, dem Spiel eine größere Bedeutung beizumessen. Fortan erhielt der Champion der im All-Star Game siegreichen Liga Heimvorteil in der World Series. Mit dem neuen Collective Bargaining Agreement von Ende 2016 wurde dies wieder abgeschafft. Stattdessen erhält jeder Spieler des Siegerteams ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Dollar.

Wie kann ich das MLB All-Star Game 2017 live sehen?

Das MLB All-Star Game 2017 wird in Deutschland auf drei Wegen zu sehen sein. Im Bezahlfernsehen zeigt Sport1 US die Begegnung, während im Internet DAZN sowie MLB.TV die Partie im kostenpflichtigen Livestream übertragen werden.

Wer sind die Starter des All-Star Games 2017?

Die All-Star-Starter werden voraussichtlich am 2. Juli bekanntgegeben.

Wer sind die Reservisten des All-Star Games 2017?

Die All-Star-Reservisten werden voraussichtlich am 2. Juli bekanntgegeben.

Wer sind die letzten 20 Sieger des MLB All-Star Games?

Jahr Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 1997 Jacob's Field (Cleveland/Ohio) American League National League 3:1 1998 Coors Field (Denver(Colorado) National League American League 8:13 1999 Fenway Park (Boston/Massachusetts) American League National League 4:1 2000 Turner Field (Atlanta/Georgia) National League American League 3:6 2001 Safeco Field (Seattle/Washington) American League National League 4:1 2002 Miller Park (Milwaukee/Wisconsin) National League American League 7:7 (11 Inn.) 2003 U.S. Cellular Field (Chicago/Illinois) American League National League 7:6 2004 Minute Maid Park (Houston/Texas) National League American League 4:9 2005 Comerica Park (Detroit/Michigan) American League National League 7:5 2006 PNC Park (Pittsburgh/Pennsylvania) National League American League 2:3 2007 AT&T Park (San Francisco/Kalifornien) National League American League 4:5 2008 Yankee Stadium (The Bronx/New York) American League National League 4:3 (15 Inn.) 2009 Busch Stadium (St. Louis/Missouri) National League American League 3:4 2010 Angel Stadium (Anaheim/Kalifornien) American League National League 1:3 2011 Chase Field (Phoenix/Arizona) National League American League 5:1 2012 Kauffman Stadium (Kansas City/Missouri) American League National League 0:8 2013 Citi Field (Flushing/New York) National League American League 0:3 2014 Target Field (Minneapolis/Minnesota) American League National League 5:3 2015 Great American Ball Park (Cincinnati/Ohio) National League American League 6:3 2016 Petco Park (San Diego/Kalifornien) American League National League 4:2

Wie ist die Gesamtbilanz in All-Star Games zwischen American League und National League?

Die Gesamtbilanz zwischen American und National League beträgt 43-42-2 zugunsten der AL.

Wo werden die nächsten All-Star Games ausgetragen?