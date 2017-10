Grandioses Comeback: Yankees gleichen aus!

MLB Live Dodgers @ Cubs (Spiel 3) MLB Astros @ Yankees (Spiel 5) MLB Dodgers @ Cubs (Spiel 4) MLB Dodgers @ Cubs (Spiel 5)

Die New York Yankees haben in der American League Championship Series gegen die Houston Astros den 2-2-Ausgleich geschafft. Für das 6-4 vor eigenem Publikum brauchte es aber ein irres Comeback im achten Inning. Mittendrin: Aaron Judge und Gary Sanchez. SPOX zeigt Spiel 4 der NLCS zwischen den Chicago Cubs und den Los Angeles Dodgers (Do., 3 Uhr) im LIVESTREAM FOR FREE.

American League Championship Series

Spiel 4: New York Yankees - Houston Astros 6:4 - Serie: 2-2 BOXSCORE

Die Comeback-Yankees sind wieder da! Aus 0-2 hatte man gegen die Cleveland Indians noch ein 3-2 gemacht und damit die ALCS erreicht - und wenn man am Mittwochabend (ab 23 Uhr live auf DAZN) auch das dritte Heimspiel gewinnt, hätte man dieses Kunststück wiederholt.

Dabei war es nach dem 8:1 am Vortag diesmal um einiges schwerer. 0:4 lagen die Yankees zur Mitte des siebten Innings bereits zurück, das 1-3 in der Serie schien unvermeidlich. Gegen Astros-Starter Lance McCullers Jr. und dessen Kombination aus Fastball und einem fiesen Knuckle-Curveball hatte man bis dahin fast überhaupt keinen Stich gemacht. Auch Sonny Gray kam für die Yankees gut durch die ersten fünf Innings, und so stand es nach über der Hälfte des Spiels noch 0:0 - die Fans hatten bis dahin überhaupt erst zwei Hits gesehen.

Im sechsten Inning kam dann das böse Erwachen für Gray: Walk für George Springer und ein Error von seinem Catcher Austin Romine, der mit seinem Handschuh den Schläger von Josh Reddick berührte. Nach einem weiteren Walk für Jose Altuve war sein Abend beendet. Die Bases leerte Yuli Gurriel wenig später für Houston, es stand 3:0.

Nach dem 4:0 nach einem Error von Starlin Castro schien das Spiel gelaufen, schließlich war die Offense der Yankees noch im Tiefschlaf. Das änderte Aaron Judge aber im siebten Inning: Einen zu hohen Breaking Ball von McCullers drosch er über den Zaun im Center Field, nur noch 1:4.

Astros-Manager A.J. Hinch regierte sofort und nahm seinen Starter raus, obwohl McCullers (6 IP, 2 H, 1 ER) erst 81 Pitches geworfen hatte. Im Nachhinein wird er sich darüber ärgern, denn die vermeintlich einzige Schwäche des Teams, der Bullpen, erwischte einen Abend zum Vergessen. Reliever Chris Devenski wurde sofort durch ein Triple von Didi Gregorius begrüßt, der kam durch einen Sac Fly nach Hause.

Also nur noch 4:2 für die Gäste im achten Inning. Und dann: Todd Frazier mit dem Single und Chase Headley ebenfalls, wobei der auf dem Weg zur zweiten Base stolperte, hinfiel und damit eigentlich eine leichte Beute war. Aber die Astros warfen den Ball zur ersten Base zurück, was ihm die Zeit gab, sich doch noch zur zweiten Base zu werfen. Ein Groundout sorgte für das 3:4 - und dann war es erneut Judge mit einem tiefen Double, der den Ausgleich besorgte.

Den Schlusspunkt setzte Gary Sanchez. Der eigentliche Catcher, der einen ähnlich schwachen Serienstart erwischt hatte wie Judge, kam diesmal nur als Pinch-Hitter zum Einsatz. Macht nichts: Sein Double gegen Astros-Closer Ken Giles stellte auf 6:4. Diese Führung brachte Yankees-Closer Aroldis Chapman dann locker nach Hause.

In Spiel 5 am Mittwoch schicken die Astros ihr Ass Dallas Keuchel auf den Mound, für die Yankees kommt Masahiro Tanaka zum Einsatz.

National League Championship Series

Spiel 3: Los Angeles Dodgers - Chicago Cubs - Serie: 2-0



Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.