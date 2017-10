Astros werfen Red Sox raus

MLB Live Astros @ Red Sox (Spiel 4) MLB Live Nationals @ Cubs (Spiel 3) MLB Indians @ Yankees (Spiel 4) MLB Dodgers @ Diamondbacks (Spiel 3) MLB Nationals @ Cubs (Spiel 4)

Am Columbus Day haben die Houston Astros als erstes Team die American League Championship Series erreicht. Sie besiegten die Boston Red Sox im vierten Spiel der ALDS im Fenway Park. Die Cleveland Indians versuchen selbiges später am Abend in ihrem vierten Spiel bei den New York Yankees zu wiederholen. In der National League spielen derzeit die Chicago Cubs gegen die Washington Nationals (jetzt live auf DAZN) um die Vorentscheidung in der NLDS, während die Arizona Diamondbacks gegen die Los Angeles Dodgers vor dem Aus stehen.

American League Division Series

Spiel 4: Boston Red Sox - Houston Astros 4:5 - Serie: Houston siegt 3-1 BOXSCORE

Zwei Runs im achten Inning brachten die Entscheidung für die Astros. Alex Bregman sorgte für den 3:3-Ausgleich mit einem Homerun über das Green Monster, Josh Reddick brachte Houston schließlich mit einem RBI-Single nach einem Acht-Pitch-At-Bat mit 4:3 in Führung.

Beide Manager vertrauten ihren Startern nur bedingt. Red-Sox-Starter Rick Porcello pitchte drei Innings und gab zwei Runs auf fünf Hits und drei Walks ab. Anschließend kam Pitching Ace Chris Sale (2 ER, 4 H, 6 SO) und pitchte 4 2/3 Innings, gab dabei den Homerun von Bregman ab. Anschließend kam Closer Craig Kimbrel und ließ das RBI-Single von Reddick zu.

Kimbrel pitchte insgesamt 1+ Innings und ab noch einen Run seinerseits im neunten Inning ab.

Charlie Morton pitchte immerhin 4 1/3 Innings und ließ zwei Runs auf sieben Hits zu (6 SO). Er verließ die Partie im fünften Inning mit einer 2:1-Führung. Manager A.J. Hinch brachte überraschend Spiel-1-Starter Justin Verlander. Der gab direkt Andrew Benintendis 2-Run-Shot zur zwischenzeitlichen Red-Sox-Führung ab, pitchte anschließend aber effektive 2 2/3 Innings (H, ER). Die finalen sechs Outs besorgte schließlich Closer Ken Giles.

Giles (2 IP, ER) machte es am Ende aber nochmal spannend, denn er ließ direkt zum Start des neunten Innings einen Inside-the-Park-Homerun von Rafael Devers zu. Danach machte Giles aber kurzen Prozess.

Bostons Manager, John Farrell, wurde bereits im zweiten Innings des Feldes verwiesen, weil er sich nach einem Strikeout von Second Baseman Dustin Pedroia zu heftig beim Home Plate Umpire beschwerte. Er schützte damit seinen Spieler, der sich zuvor ebenfalls lautstark beschwert hatte.

Für Verlander war es die erste Relief Appearance überhaupt in seiner Karriere. Da er den Sieg bekam, verbesserte er seine Saisonbilanz seit dem Trade, der ihn nach Houston schickte, auf 7-0,

Beste Hitter der Astros waren George Springer und Yuli Gurriel mit jeweils drei Hits. Bei den Sox hatten Benintendi, Devers und Hanley Ramirez jeweils zwei Hits.

Die Astros stehen damit als erstes Team in der American League Championship Series, für die sie sich erstmals überhaupt in der Franchise-Geschichte qualifiziert haben. 2004 standen sie bereits in der World Series, damals aber noch als Vertreter der National League.

Die Red Sox wiederum warten nach dieser Niederlage weiter auf ihren ersten Serie-Sieg in der Postseason seit der World Series 2013, die sie seinerzeit gewannen.

Spiel 4: New York Yankees - Cleveland Indians - Serie: 1-2 (Di., 1 Uhr live auf DAZN)

National League Division Series

Spiel 3: Chicago Cubs - Washington Nationals - Serie: 1-1 (jetzt live auf DAZN)

Spiel 3: Arizona Diamondbacks - Los Angeles Dodgers - Serie: 0-2 (4 Uhr live auf DAZN)

