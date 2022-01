NFL Predictions Week 18: Prognosen, Vorhersagen und Tipps zu allen Week-18-Spielen

Wir haben's geschafft! Woche 18 steht an und beschert den Titans den Top-Seed der AFC, während sich die Raiders im Saison-Finale durchsetzen. In der NFC unterliegen die Rams ihrem Angstgegner, was für Jubel in der Wüste sorgt. In dieser Saison tippt SPOX-Redakteur Marcus Blumberg jede Woche alle Spiele.

NFL Predictions Week 18 2021

Denver Broncos (7-8) - Kansas City Chiefs (11-5) (Sa., 22.30 Uhr live auf DAZN)

Bei den Broncos wird Drew Lock ein weiteres Mal starten, während die Chiefs noch eine Chance auf den Top-Seed in der AFC haben. Dazu müssen sie in der Mile High City gewinnen, für die Hausherren geht es in dem Match um nichts mehr - Denver hat die Playoffs bereits sicher verpasst.

Und im Grunde ist damit alles zu dieser Partie gesagt. Für die Chiefs geht es lediglich darum, früh in Führung zu gehen und die Partie dann zu kontrollieren. Denn wenn sie dem Underdog schnell die Hoffnung nehmen, wird jener wohl kaum gewillt sein, so kurz vor der Golf-Saison nochmal alles zu geben.

Tipp: Broncos vs. Chiefs 10:24

Philadelphia Eagles (9-7) - Dallas Cowboys (11-5) (So., 2.15 Uhr live auf DAZN)

Es ist per se ein Prestigeduell, aber auch eines, das zur Unzeit kommt. Beide Teams sind bereits in den Playoffs und werden mit diesem Spiel nicht wahnsinnig viel an ihren Positionen in der Setzliste verändern. Erschwerend kommt für die Eagles hinzu, dass sie Anfang der Woche eine ganze Reihe von Spielern auf die Covid-Liste gesetzt haben, darunter Center Jason Kelce, Tight End Dallas Goedert und Defensive Tackle Fletcher Cox. Alle könnten womöglich bis Samstag wieder "gesund" sein, doch gibt es eben keinen Grund, sie spielen zu lassen. Die Eagles könnten daher Woche 18 eher als eine Art Bye Week light betrachten und eventuell noch ein paar weitere Leistungsträger fürs Wildcard-Wochenende schonen.

Die Cowboys wiederum dürften etwas mehr Wert auf das Spiel legen, auch wenn für sie der NFC-Top-Seed außer Reichweite ist. Für sie könnte es zuvorderst darum gehen, nach der bitteren Pleite gegen Arizona vor heimischer Kulisse ein wenig Selbstvertrauen zu tanken. Und sie müssen sich damit abfinden, in Michael Gallup einen ihrer Top-Receiver verloren zu haben. Dieses Spiel dient daher wohl als eine Art Testlauf fürs kommende Wochenende.

Tipp: Eagles vs. Cowboys 17:23

Gewinner und Verlierer: Stafford steht im Weg - No-Name furios © getty 1/26 Die Titans können jubeln! Platz eins in der AFC ist zum Greifen nah - und das trotz jeder Menge Verletzungsproblemen! Wer ist noch ein Gewinner von Week 17? Wer sind die Verlierer? Wir zeigen unseren Überblick. © getty 2/26 GEWINNER - TOM BRADY, Quarterback, Buccaneers: Auch 2022 ist eines sicher: Tom Brady zerstört die Jets! Dieses Mal dauerte es ein wenig länger, doch letztlich gelang es ihm dennoch mit einem Touchdown wenige Sekunden vor Schluss. © getty 3/26 JA'MARR CHASE, Wide Receiver, Bengals: 11 Receptions, 266 Yards und 3 Touchdowns gegen die Chiefs! Chase hat mit dieser Glanzleistung nochmal seine Ambitionen auf diverse Awards untermauert. Und den Bengals den AFC-North-Titel beschert. © getty 4/26 HUNTER RENFROW, Wide Receiver, Raiders: Auf ihn ist einfach Verlass, auch gegen die Colts. Renfrow erzielte einen Touchdown selbst und fädelte mit seinem Catch kurz vor Schluss das Field Goal zum Sieg ein. So bleibt LV am Leben. © getty 5/26 KRISTIAN WILKERSON, Wide Receiver, Patriots: Durch Ausfälle und Formschwankungen bekam der Practice-Squad-Spieler seine dritte Chance in der NFL und lieferte! Er erzielte 2 sehenswerte TDs und dürfte sich für den NFL-Kader empfohlen haben. © getty 6/26 BRAXTON BERRIOS, Wide Receiver, Jets: Hielt die Jets mit seinen 8 Receptions und 65 Yards (TD) lange im Spiel und erzielte zudem noch einen Rushing Touchdown. Er nutzt derzeit seine Chance in einem insgesamt schwachen Team. © getty 7/26 JOE BURROW, Quarterback, Bengals: Nach frühem Rückstand drohte er gegen die Chiefs so richtig auf und kam auf 446 Yards und 4 Touchdowns. Nun muss man nur noch hoffen, dass seine Verletzung kurz vor Schluss nicht zu schlimm ist. © getty 8/26 TENNESSEE TITANS: Sie taten ihre Pflicht gegen die Dolphins und haben nun dank der Pleite der Chiefs wieder den Top-Seed der AFC inne. Nun braucht es nur noch einen Sieg über die Texans, um die Bye-Week im Januar zu sichern. © getty 9/26 ARIZONA CARDINALS: Nach herausragendem Saisonstart waren die Cardinals zuletzt in ein Loch gefallen. Gegen die Cowboys präsentierte sich das Team deutlich verbessert. Das macht wieder Hoffnungen für die Playoffs. © getty 10/26 JUSTIN HERBERT, Quarterback, Chargers: Hielt die Playoff-Chancen seiner Chargers mit einem klaren Sieg über die Broncos am Leben. Herbert warf zwei Touchdowns und hat damit mehr TD-Pässe in einer Saison als irgendein Chargers-QB vor ihm (35). © getty 11/26 AMON-RA ST. BROWN, Wide Receiver, Lions: Mit acht Catches, 134 Yards und zwei Touchdowns machte er gegen Seattle sein nächstes richtig starkes Spiel. Der Deutsch-Amerikaner ist der erste Rookie mit fünf Spielen mit mindestens acht Catches in Serie. © getty 12/26 RUSSELL WILSON, Quarterback, Seahawks: Ja, es waren nur die Lions, doch Wilson sah endlich mal wieder wie der Elite-QB aus, den wir kennen. Der 33-Jährige warf vier Touchdowns und leistete sich keinen größeren Fehler. © getty 13/26 RASHAAD PENNY, Running Back, Seahawks: Machte mit 170 Yards und zwei Touchdowns am Boden sein nächstes richtig gutes Spiel. Penny hat sich über die letzten Wochen bewiesen. Sahnt er in der kommenden Free Agency nun ab? © getty 14/26 DEFENSE DER SAINTS: Mit dem Gewinn des Super Bowls haben die Saints aufgrund von Quarterback-Problemen eher nichts am Hut, die Defense ist jedoch herausragend. Gegen die Panthers dominierten Cam Jordan und Co. erneut. © getty 15/26 NICK SIRIANNI, Head Coach, Eagles: Kaum ein Rookie-Head-Coach wurde mehr belächelt als Sirianni vor dieser Saison. Und nun steht er direkt im ersten Jahr mit den Eagles in den Playoffs. Hut ab! © getty 16/26 VERLIERER - ANTONIO BROWN, Wide Receiver: "Er ist kein Buc mehr", sagte Coach Arians nach dem verrückten Abgang von AB während des Spiels in New York. AB hat es nun tatsächlich geschafft, wohl auch seine letzten Befürworter zu vergraulen. © getty 17/26 NEW YORK GIANTS: Auch wenn Coach Judge positive Entwicklungen sieht, war die (Offensiv-)Leistung seines Teams gegen Philly eine weitere Bankrotterklärung. Gegen die Bears gelang 3 Punkte und -10 Passing Yards! © getty 18/26 MATTHEW STAFFORD, Quarterback, Rams: Ja, am Ende fand er OBJ zum Sieg. Doch bis dahin stand Stafford seinem Team wieder häufig selbst im Weg. Zwei Interceptions, ein Pick Six und ein verlorener Fumble waren brutal. © getty 19/26 TUA TAGOVAILOA, Quarterback, Dolphins: Die lange Siegesserie der Dolphins ist beendet. Gegen die Titans sahen wir wieder den unentschlossenen QB, dessen erster Read selten da war und der dann einige Fehler machte. So kommen wieder einige Fragen auf. © getty 20/26 JOSH ALLEN, Quarterback, Bills: Die Bills haben ihren Playoff-Spot nach dem Sieg über Atlanta sicher, aber Allen buddelte den Bills ein Loch mit einigen Fehlern. Er leistete sich drei abenteuerliche Interceptions, erzielte aber immerhin 2 TDs selbst. © getty 21/26 INDIANAPOLIS COLTS: Sie hatten ihr Schicksal in den eigenen Händen und verloren dann kurz vor Schluss gegen die Raiders. Nun müssen sie wieder um die Playoffs bangen. © getty 22/26 BALTIMORE RAVENS: Sie hatten den Sieg gegen die Rams schon fast eingetütet, stehen nun aber mit leeren Händen da. Nun muss in Woche 18 schon einiges für sie laufen, um es noch in die Playoffs zu schaffen. Ein Wunder würde helfen! © getty 23/26 TAMPA BAY BUCCANEERS: Sie haben gewonnen, doch zeigten sie sich ohne einige Topstars in der Defense anfällig. Durch die bizarre Brown-Geschichte verliert Tampa zudem einen Star - und auch Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit. © getty 24/26 DENVER BRONCOS: Durch die Niederlage gegen die Chargers hat Denver auch rechnerisch keine Chancen mehr auf die Playoffs. Vic Fangio verpasst somit schon wieder die Postseason. Gibt es bald einen neuen Head Coach in der Mile High City? © getty 25/26 DALLAS COWBOYS: Zu viele Fehler gegen die Cardinals, damit gab Dallas die Chance auf eine Top-Platzierung in der NFC aus der Hand. Zudem ebenfalls schlecht: Michael Gallup verletzte sich schwer am Knie. © getty 26/26 CAROLINA PANTHERS: Nächste Woche, nächste miese Vorstellung der Panthers-Offense. Sam Darnold kassierte sieben Sacks und warf eine üble Interception. Carolina braucht offensiv eine Grunderneuerung.

Cleveland Browns (7-9) - Cincinnati Bengals (10-6) (So., 19 Uhr)

Auch beim Battle of Ohio nimmt uns die aktuelle Gesamtsituation wohl ein potenziell hochklassiges Spiel. Bei den Browns wird Baker Mayfield gewissermaßen erlöst. Nach seiner ganz schwachen Vorstellung am Montag bei den Steelers hat Head Coach Kevin Stefanski bereits verkündet, dass der Quarterback in Woche 18 nicht mehr spielen und sich stattdessen auf seine anstehende Schulteroperation vorbereiten wird. Starten wird somit Case Keenum. Zudem wäre es keine Überraschung, wenn man auch Running Back Nick Chubb nach seiner dosierten Einsatzzeit in Pittsburgh erneut nur sporadisch - oder gar nicht? - sehen wird.

Das allerdings wird den Bengals wohl nicht sonderlich viel helfen, da es für sie nach dem überraschenden Division-Triumph um nichts mehr geht. Sie könnten theoretisch noch Zweiter der AFC werden, aber ob das für sie so attraktiv ist? Vielmehr ist davon auszugehen, dass sie ihre Topleute schonen werden, zumal auch hier Corona eine größere Rolle spielt. Mit Trey Hendrickson steht der Top-Pass-Rusher auf der Covid-Liste, mit Trey Hopkins und Quinton Spain die zwei wichtigsten Interior-O-Liner. Zudem verkündete Head Coach Zac Taylor bereits, dass Quarterback Joe Burrow nicht spielen wird. Burrow selbst sprach von einer mentalen Pause.

Tipp: Browns vs. Bengals 20:17

Detroit Lions (2-13-1) - Green Bay Packers (13-3) (So., 19 Uhr)

Die Packers haben den Top-Seed der NFC sicher, die Lions spielen noch um den zweiten Pick im Draft. Der Schlüssel zu diesem Spiel sind allerdings Aussagen von Packers-Head-Coach Matt LaFleur, der angekündigt hat, seine Starter in Woche 18 nicht gänzlich zu schonen. Sprich: Ein paar Serien werden sie schon bekommen, vielleicht sogar eine ganze Halbzeit - oder mehr? In jedem Fall wird LaFleur wohl auf eine zusätzliche Bye Week zur ohnehin offiziellen für seine Topleute verzichten, sodass Aaron Rodgers und Co. wohl zumindest mal zu Beginn mitwirken werden.

Die Lions wiederum werden wahrscheinlich erneut auf Quarterback Tim Boyle setzen, da Jared Goff weiter am Knie verletzt ist und es schlicht kaum Sinn macht, ihn in diesem Spiel einzusetzen und eine womöglich schlimmere Verletzung zu riskieren. Die Frage wird damit tatsächlich sein, wie lange Green Bay mit der ersten Garde spielen wird. Die Lions dürften motiviert sein, allein fehlt mir der Glaube, dass das gegen die Packers in ihrer aktuellen Verfassung - selbst mit den Backups - reicht.

Tipp: Lions vs. Packers 19:22

Minnesota Vikings (7-9) - Chicago Bears (6-10) (So., 19 Uhr)

Hier geht es wirklich um nichts mehr! Die Vikings sind raus aus den Playoffs und die Bears hatten damit ohnehin nichts zu tun. Und wenn man der Gerüchteküche Glauben schenken mag, dann dürfte dieses Spiel auch für beide Head Coaches das Ende bedeuten. Während Matt Nagys anstehender Abgang gefühlt seit Monaten klar ist, dürfte auch Mike Zimmer mit dem erneuten Verpassen der Playoffs sein Schicksal besiegelt haben.

Die Vikings werden wohl Quarterback Kirk Cousins von der Covid-Liste zurückbekommen, nachdem Sean Mannion Sonntagabend gegen die Packers so aufgetreten war, wie zuvor bereits befürchtet worden war. Die Vikings dürften also zumindest mal Frustbewältigung betreiben wollen. Und die Bears? Die werden auf Rookie-Quarterback Justin Fields setzen, wie Matt Nagy am Mittwoch verkündete. Allerdings haben die Bears-Coaches bis heute noch keinen schlüssigen Verwendungszweck für Fields gefunden. Insgesamt dürften beide Teams sehr daran interessiert sein, diese Saison so schnell wie möglich zu beenden.

Tipp: Vikings vs. Bears 23:20

New York Giants (4-12) - Washington Football Team (6-10) (So., 19 Uhr)

Wir bleiben trostlos. Auch das Saisonfinale in East Rutherford/New Jersey wird wohl kein Leckerbissen. Die Giants wurden gerade von den Bears überrollt (3:29) und Mike Glennon brachte es dabei auf ein Total QBR von 0,0, was durchaus beeindruckend ist - im negativen Sinn. Sonderlich inspirierend wirkten die Auftritte der G-Men bereits seit einigen Wochen nicht mehr. Offensiv geht ohnehin nichts mehr, defensiv warf man scheinbar ebenso die Flinte ins Korn.

Dem Football Team, das letztmals mit diesem Namen auflaufen wird, ging derweil in den vergangenen Wochen sichtlich die Puste aus. Doch Ron Rivera sitzt sicher im Sattel, sodass sich wohl keiner hängen lassen wird. Immerhin das spricht dafür, dass nochmal eine ordentliche Leistung zu erwarten ist.

Tipp: Giants vs. Washington 6:17