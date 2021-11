NFL Predictions Week 11: Prognosen, Vorhersagen und Tipps zu allen Week-11-Spielen

Woche 11 der NFL steht an und die Dallas Cowboys sind gut gerüstet fürs Topspiel gegen die Kansas City Chiefs. Bei den Indianapolis Colts endet die Siegesserie und die Green Bay Packers erringen den nächsten wichtigen Sieg. In diesem Jahr tippt SPOX-Redakteur Marcus Blumberg jede Woche alle Spiele.

NFL Predictions Week 11 2021

Bye-Week: Denver Broncos, Los Angeles Rams

Atlanta Falcons (4-5) - New England Patriots (6-4) (Fr., 2.20 Uhr live auf DAZN)

Nachdem die Falcons irgendwie die Saints geschlagen hatten, wurden sie zuletzt von den Cowboys vermöbelt. Nun kommt es zum Super-Bowl-LI-Rematch mit den Patriots. Witze mit 28 und 3 spare ich mir jetzt, das wird Social Media schon regeln bis zum Spiel. Rein sportlich stellt sich für die Falcons nun die Frage, ob es ihnen offensiv gelingt, angeführt vom angeschlagenen Cordarrelle Patterson die zuletzt groß aufspielende Defense der Patriots zu attackieren - Belichick wird Kyle Pitts sehr sicher komplett aus dem Spiel nehmen. Und defensiv muss es ihnen gelingen, die Line of Scrimmage zu dominieren und so das Run Game zu unterbinden und Mac Jones unter Druck zu setzen.

Die Patriots wiederum müssen schauen, dass sie den Fokus auf den Falcons lassen und nicht schon auf das Duell in der kommenden Woche gegen die Tennessee Titans blicken. Will sagen: Ihnen droht ein Trap Game, nachdem die Euphorie nach dem deutlichen Erfolg über die Cleveland Browns immens sein dürfte. Zudem stellt sich die Frage nach dem Personal, denn Running Back Brandon Bolden ist an der Hüfte verletzt. Damien Harris kehrte nach seiner Gehirnerschütterung am Dienstag ins Training zurück, während Tight End Jonnu Smith immer noch an Schulterproblemen leidet, die ihn gegen Cleveland außer Gefecht setzten.

Tipp: Falcons vs. Patriots 10:24

Buffalo Bills (6-3) - Indianapolis Colts (5-5) (So., 19 Uhr)

Man könnte sich jetzt überlegen, welches Team besser oder schlechter in Form ist und würde darauf kommen, dass die Bills seit Woche 5 nicht mehr zwei Spiele nacheinander gewonnen haben. Die Colts wiederum gewannen vier ihrer letzten fünf und hätten das Spiel gegen die Titans in Woche 8 wohl auch gewonnen, wenn Carson Wentz es nicht weggeworfen hätte. Doch was machen wir mit diesem Exkurs?

Nichts. Denn unterm Strich waren die letzten beiden Gegner der Colts die defensiv desolaten Jets und die Jaguars. Insofern fehlt da einfach die Aussagekraft. Ja, ihr Run Game ist derzeit absolut dominant, doch stellen die Bills derzeit die effizienteste Defense der NFL laut Football Outsiders (-25,3 Prozent DVOA) und belegen in Sachen Rush DVOA Rang 3 (-25,9 Prozent). Und das sollte den Ausschlag geben gegen die Colts, zumal Indy gegen den Pass eher unteres Drittel der Liga ist. Und wenn es zu einem Shootout kommen sollte, vertraue ich Josh Allen mehr als Wentz.

Tipp: Bills vs. Colts 27:20

Chicago Bears (3-6) - Baltimore Ravens (6-3) (So., 19 Uhr)

Die Bears haben ihre letzten vier Spiele in Serie verloren und kommen nun aus ihrer Bye-Week. Ob Edge Rusher Khalil Mack nach zwei Ausfällen zuletzt wieder dabei sein kann, ist allerdings noch unklar. Dabei wäre er gerade gegen Baltimore so wichtig basierend auf den letzten Spielen der Ravens. Darüber hinaus sind jene defensiv anfällig durch die Luft, es stellt sich aber die Frage, ob die Bears und Justin Fields das ausnutzen können, Konstanz fehlt hier bekanntlich ebenso wie ein klares Scheme, in das der Rookie passt.

Die Ravens ließen zuletzt mehrfach Federn, so auch gegen die Dolphins, die hemmungslos blitzten und die Ravens darauf keine Antwort fanden. Zuvor wurde ihre Offense auch schon durch Cover-2-Konzepte behindert, weil so die Big Plays erschwert wurden. Es wird spannend zu sehen, welchen Ansatz die Bears versuchen werden. Allerdings ist zu bezweifeln, dass sie letztlich genügend Feuerpower mitbringen, um die Ravens auf beiden Seiten des Balls zu attackieren.

Tipp: Bears vs. Ravens 23:27

NFL - Fantasy Tipps für Week 11: Melden sich die Hawks zurück? Mac Jones auf die Bank? © getty 1/22 Die nächste Fantasy-Woche steht schon wieder vor der Tür. Meldet sich Russell Wilson zurück? Macht Mac Jones das nächste gute Spiel? Und wer ist der Sleeper der Woche? Hier sind unsere Tipps. © getty 2/22 Quarterbacks, STARTS - Justin Herbert, Chargers (vs. Steelers): In den letzten vier Spielen holte Herbert nur einmal mehr als 14 Punkte. Die Upside bleibt aber groß, die Defense der Steelers ist längst nicht so unüberwindbar wie man denken könnte. © getty 3/22 Russell Wilson, Seahawks (vs. Cardinals): Albtraum-Comeback für den Quarterback der Seahawks in der Vorwoche. Wilsons Klasse ist jedoch über jeden Zweifel erhaben. Ist er wieder fitter, wird er auch gegen die Cardinals punkten. © getty 4/22 Derek Carr, Raiders (vs. Bengals): War in der Vorwoche schon eine Start-Empfehlung und punktete solide. Nun geht es gegen die Bengals, die zu Beginn der Saison stark auftraten, mittlerweile wirkt Cincys Defense aber sehr wacklig. © getty 5/22 Quarterbacks, SITS - Kirk Cousins, Vikings (vs. Packers): Zeigte in der letzten Woche eine solide Fantasy-Leistung, nun geht es aber gegen die Packers, deren Defense zuletzt richtig gut in Form war. Vorsicht ist geboten! © getty 6/22 Mac Jones, Patriots (@Falcons): Jones spielt aktuell richtig gut, nun geht es gegen die Falcons und deren wacklige Defense. Aber: Die Patriots laufen nach wie vor sehr viel. Bei Fantasy ist Jones (noch) keine Top-Option. © getty 7/22 Baker Mayfield, Browns (vs. Lions): Auch auf Mayfield wartet ein tolles Matchup, es geht gegen die Lions. In der Vorwoche spielte er allerdings schrecklich, seine Leistungen gleichen einer Achterbahnfahrt. Ist somit eine sehr riskante Option. © getty 8/22 Running Backs, STARTS - A.J. Dillon, Packers (@Vikings): Aaron Jones fällt vorerst aus, somit steigt Dillon zu einem Must-Start auf. In dieser Woche geht es sogar gegen die Vikings und ihre schwache Run-Defense. Ein gefundenes Fressen! © getty 9/22 Josh Jacobs, Raiders (vs. Bengals): Enttäuchte in der Vorwoche gegen die Chiefs, auch er sollte allerdings von der zuletzt schwachen Defense der Bengals profitieren. Jacobs könnte in dieser Woche sein bislang bestes Fantasy-Saisonspiel machen. © getty 10/22 Elijah Mitchell, 49ers (@Jaguars): Mitchell ist auch nach der Rückkehr von Jeff Wilson der RB1 bei den 49ers. Nun geht es gegen die Jaguars gegen die die Niners erneut sehr viel laufen sollten. © getty 11/22 Running Backs, SITS - Antonio Gibson, Football Team (@Panthers): Machte dank zweier Touchdowns in der Vorwoche sein bestes Fantasy-Spiel der Saison. Nun geht es aber gegen die gute Defense der Panthers. Wiederholung unwahrscheinlich! © getty 12/22 Devin Singletary, Bills (vs. Colts): Punktete in den letzten beiden Wochen jeweils solide. Das Backfield der Bills bleibt allerdings ein Committee. Zudem ist die Run-Defense der Colts gut. Hier solltet Ihr bessere Optionen haben. © getty 13/22 Boston Scott, Eagles (vs. Saints): Hat sich im Backfield der Eagles zu einer soliden Option gemausert. Die Run-Defense der Saints ist allerdings eine der besten der Liga und auch Scott muss sich die Touches teilen. Sehr riskante Option. © getty 14/22 Wide Receiver, STARTS - A.J. Brown, Titans (vs. Texans): Zwei Spiele in Serie mit sehr enttäuschenden Punkte-Ausbeuten. Gegen die Texans könnte es aber einen Blowout geben - mit jeder Menge Punkte für Brown! © getty 15/22 Tyler Lockett, Seahawks (vs. Cardinals): Die Vorwoche war eine große Enttäuschung. Locketts Chemie mit Wilson ist allerdings exzellent. Spielt der Quarterback gegen die Cardinals wieder besser, sollte Lockett auch wieder punkten. © getty 16/22 Diontae Johnson, Steelers (@Chargers): Die Punkte-Explosion blieb mit Mason Rudolph als Quarterback aus. Johnson bleibt alleine aufgrund seines Target-Volumes aber jede Woche eine sehr gute Option - auch gegen die Chargers. © getty 17/22 Wide Receiver, SITS - Adam Thielen, Vikings (vs. Packers): Nur eine Sit-Empfehlung, wenn ihr gute andere Optionen habt. Aber: Die Packers schalteten Receiver zuletzt sehr gut aus. Die meisten Targets bei den Vikings bekommt zudem Justin Jefferson. © getty 18/22 Marquez Callaway, Saints (@Eagles): Punktete in den letzten beiden Wochen dank Touchdowns ordentlich. Ohne Score wäre Callaway aber sofort eine Enttäuschung. Zudem ist die Defense der Eagles stark gegen Receiver. © getty 19/22 Christian Kirk, Cardinals (@Seahawks): DeAndre Hopkins steht kurz vor der Rückkehr und würde Kirk so manches Target klauen. Die Defense der Seahawks präsentierte sich zuletzt zudem merklich verbessert. Hier ist Vorsicht geboten. © getty 20/22 Tight End, START - Dalton Schultz, Cowboys: Enttäuschte nun dreimal in Serie, die meisten Targets bei den Cowboys erhalten die Receiver. Die Chiefs sind allerdings sehr anfällig gegen Tight Ends. Ein ausgezeichnetes Matchup! © getty 21/22 Tight End, SIT - Pat Freiermuth, Steelers: Ist ohne Touchdown-Catch keine gute Option, das zeigte auch die Vorwoche. Mit den Chargers wartet zudem kein gutes Tight-End-Matchup. Hier solltet Ihr eine bessere Option finden können. © getty 22/22 Sleeper: Myles Gaskin, Dolphins (vs. Jets): Mit Ausnahme seiner Punkte-Explosion gegen die Bucs spielt Gaskin eine eher enttäuschende Saison. Das Volume ist aber gut, gegen die Jets sollte er somit für Punkte sorgen können.

Cleveland Browns (5-5) - Detroit Lions (0-8-1) (So., 19 Uhr)

May the real Browns please stand up! Welche sind nun die echten Browns? Die, die Cincinnati verprügelten? Oder doch die, die in Foxborough unter die Räder kamen? Es ist schwer zu sagen, da sie in den Wochen davor schon offensiv kaum noch Bäume ausrissen, während sie defensiv immerhin recht stabil standen. Und die Personallage bleibt eben weiter angespannt, Baker Mayfield ist ebenso fraglich wie die Cornerbacks Troy Hill und Greedy Williams.

Doch interessiert das wirklich? Der Gegner sind die Lions, die es trotz größter Anstrengungen der Steelers nicht geschafft haben, jene zu schlagen oder auch nur irgendeine Art von Passspiel aufzuziehen. Ihr Run Game funktionierte manierlich, sollte aber kein allzu großer Faktor gegen die Front der Browns sein. Und so wird der Fokus auf Jared Goff gerückt, der aktuell wohl niemandem weiterhilft und dem man eigentlich auch nicht mehr viel zutraut bei den Lions.

Tipp: Browns vs. Lions 20:10

Tennessee Titans (8-2) - Houston Texans (1-8) (So., 19 Uhr)

Auch ohne zahlreiche Leistungsträger, darunter seit kurzem auch Julio Jones, gelang es den Titans immer noch, die gute Defense der Saints zu überwinden und ihren Siegeszug (6 Siege in Serie) fortzusetzen. Nun folgt das erste Duell mit den Texans, in dem es eigentlich nur darum gehen kann, zu testen, ob das Run Game auch ohne Derrick Henry wirklich produktiv sein kann.

Und seien wir ehrlich: Wahnsinnig viel mehr ist kaum zu erwarten oder auch erforderlich, schließlich präsentieren sich die Texans weiter desolat und haben seit geraumer Zeit keine ansprechende Leistung mehr gezeigt. Das wird sich auch gegen das aktuelle Topteam der AFC nicht ändern.

Tipp: Titans vs. Texans 24:9