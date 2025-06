Erhan Önal spielte als erstes türkisches Migrantenkind in der Bundesliga und gewann mit dem FC Bayern den Weltpokal. Auch sein Sohn machte Karriere.

Einst Mesut Özil, die Altintop-Brüder Hamit und Halil, Hakan Calhanoglu und Ilkay Gündogan. Heute Emre Can, Deniz Undav und Can Uzun. Deutsch-türkische Fußballer gehören zur Bundesliga wie die Samstags-Konferenz, Bier, Uli Hoeneß und Bratwurst. Das war aber nicht immer so. Erst brauchte es einen Pionier, sein Name: Erhan Önal.