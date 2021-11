NFL Recap: San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams 31:10 - Eiskalte Niners zerlegen schlampige Super-Rams

Die San Francisco 49ers sorgten mit einem deutlichen 31:10-Heimsieg über die Los Angeles Rams für eine weitere große Überraschung in Woche 10. Die Niners überzeugten vor allem durch beeindruckende Ballkontrolle, während den Gästen trotz zweier Star-Neuzugänge die Präzision und Durchschlagskraft fehlte.

Die Rams bekamen zuerst den Ball und versuchten sogleich Neuzugang Odell Beckham Jr. ins Spiel einzubeziehen. Das allerdings ging nach hinten los, denn ein Deep Shot wurde zur Interception von Safety Jimmie Ward, nachdem es offenbar ein Missverständnis über die zu laufende Route zwischen Matthew Stafford und OBJ gegeben hatte.

Die 49ers reagierten darauf mit einem 18-Play-Drive, der über 11 Minuten dauerte. An dessen Ende stand ein 8-Yard-Touchdown-Pass von Jimmy Garoppolo zu TIght End George Kittle. Kurz darauf warf Stafford sogar einen Pick-Six zu Ward, der den Ball über 27 Yards zum Touchdown trug. Tight End Tyler Higbee rutschte der Ball durch die Finger und Ward sagte Danke.

Higbee machte seinen Fehler jedoch im zweiten Viertel wieder gut und verkürzte den Rückstand nach dem bis dahin besten Drive der Gäste mit einem 10-Yard-Touchdown-Catch. Die Niners legten danach einen weiteren langen Drive hin und erzielten ihren dritten Touchdown des Spiels - Deebo Samuel lief über 8 Yards aus dem eigenen Backfield in die Endzone.

Die Rams gelangten vor der Pause nochmal in Scoring-Reichweite, doch anstatt es mit einem Field Goal zu versuchen, setzten die Gäste auf einen Fake, bei dem Holder Johnny Hekker zum Pass ansetzte. Der Ball wurde zwar gefangen, doch die Niners hatten den Braten gerochen und das neue First Down verhindert. Pausenstand: 21:7 49ers.

Los Angeles Rams nach der Pause abgemeldet

Nach der Pause waren die 49ers vor allem auf Ballkontrolle aus und erhöhten den Vorsprung schließlich durch ein 50-Yard-Field-Goal von Robbie Gould. Den Deckel machten sie schließlich durch einen 40-Yard-Touchdown-Pass von Garoppolo auf Samuel bei 4th and 5 zu Beginn des vierten Viertels drauf. Die Rams versuchten danach nochmal zu verkürzen, wurden jedoch in der Red Zone gestoppt.

Die Niners halten damit ihre dünnen Playoff-Hoffnungen am Leben, während die Rams eine zweite deutliche Niederlage in Serie eingesteckt und die Chance vertan haben, mit den Arizona Cardinals in der NFC West gleichzuziehen.

San Francisco 49ers (4-5) - Los Angeles Rams (7-3)

49ers vs. Rams - die wichtigsten Statistiken

Der erste Drive der 49ers ging über 18 Spielzüge und dauerte 11:03 Minuten. Das bedeutete den zeitlich längsten Drive in dieser NFL-Saison.

Stafford hat durch seinen Pick-Six nun zwei Interceptions zum Touchdown in zwei Spielen nacheinander geworfen. Das war ihm zuletzt in seiner Rookie-Saison in den Wochen 12 und 13 passiert.

Die Niners sind das erste Team seit den Colts in Woche 17 2018, das ein Spiel mit zwei 90-Yard-Touchdown-Drives begonnen hat. Damit haben die Niners in diesem Jahr nun fünf solcher Drives insgesamt - die meisten in der NFL vor den Rams.

Die 49ers hielten den Ball über 39 Minuten und verwerteten 8 ihrer 14 3rd Downs, dazu auch eins ihrer zwei ausgespieltes 4th Downs (das zweite um am Ende so viel Zeit wie möglich von der Uhr zu nehmen). Viel effizienter und dominanter kann man nicht auftreten.

Der Star des Spiels: Deebo Samuel (Wide Receiver, 49ers)

Samuel (133 Scrimmage Yards, 2 TD) bekamen die Rams nie in den Griff. Sowohl durch die Luft nach dem Catch als auch als herkömmlicher Runner aus dem Backfield zeigte er große Übersicht und Explosivität und erzielte zwei wichtige Touchdowns. Ebenfalls wegweisend waren die zwei Interceptions von Jimmie Ward früh im ersten Viertel, die beide letztlich zu Touchdowns geführt haben.

Der Flop des Spiels: Matthew Stafford (Quarterback, Rams)

Stafford (26/41, 243 YDS, TD, 2 INT) buddelte den Rams zum zweiten Mal in Folge schon früh ein tiefes Loch mit Interceptions, auch wenn beide dieses Mal nicht komplett auf seine Kappe gingen. Es gelang ihm aber auch sehr selten, längere Drives zu orchestrieren und war oft ungenau. Mindestens eine weitere Interception in der zweiten Hälfte wäre zudem drin gewesen. Erwähnen muss man allerdings auch, dass die Abstimmung sowohl mit OBJ als auch mit Siebtrundenpick Ben Skowronek als Vertreter für Robert Woods nie richtig gepasst hat.

Analyse: 49ers vs. Rams - die Taktiktafel