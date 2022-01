NFL - Tampa Bay Buccaneers nach dem Abgang von Antonio Brown: Immer noch ein Topfavorit?

Die Tampa Bay Buccaneers haben ihre Division vorzeitig gewonnen, gehen aber nach dem Antonio-Brown-Fiasko und einer prekären Personalsituation angeschlagen in die Playoffs. Wie können die Defizite behoben werden und sind sie immer noch ein großer Favorit in der NFL?

Nach einer langen Saison steht der amtierende Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers schon eine Woche vor Ende der Regular Season als Gewinner der NFC South - und das erstmals seit 2007 - fest. In Woche 18 geht es nur noch um die Frage, wo genau sie sich auf der Setzliste einreihen werden, von Rang 2 bis 4 ist noch alles drin. Entsprechend entspannt könnte das Leben im Norden Floridas also sein.

Eigentlich, wenn da nicht die tickende Zeitbombe namens Antonio Brown das getan hätte, was solche nun mal tun - nämlich irgendwann explodieren. Im Fall von Brown war es naturgemäß besonders spektakulär, schließlich hat wohl noch kein Spieler vor ihm so spektakulär hingeworfen und sein Team verlassen.

Brown hatte offenkundig eine verbale Auseinandersetzung mit Head Coach Bruce Arians und anderen Mitgliedern des Trainerstabs - die genauen Details variieren basierend darauf, wen man fragt und wem man Glauben schenken will -, woraufhin er während des laufenden Spiels der Bucs im MetLife Stadium gegen die New York Jets sein Trikot, seine Ausrichtung und selbst sein - letztes - Unterhemd auszog und auf die Tribüne feuerte.

Anschließend marschierte er durch eine der Endzonen schnurstracks in die Kabine und wart nicht mehr gesehen - bis er sich dann auf Instagram wieder zu Wort meldete, versteht sich.

So verrückt das nun alles klingt, so erwartbar war zumindest mal eine derartige oder zumindest vergleichbare Aktion mit AB aber allemal. Schließlich ist seine Skandalakte lang und Arians hatte im Zuge von Browns Verpflichtung im Jahr 2020 noch betont, dass jener eine sehr kurze Leine haben würde.

Fake-Impfnachweis war nicht genug für einen Brown-Rauswurf

"Wenn er sich einmal einen Fehltritt erlaubt, fliegt er raus", waren die Worte des Coachs, der Brown bereits aus gemeinsamen Tagen in Pittsburgh kannte, damals.

Stand heute wissen wir aber auch, dass diese Worte recht dehnbar waren. Denn für seinen Fake-Impfnachweis, der vor wenigen Wochen erst ans Licht gekommen war, flog Brown nicht raus. Stattdessen wurde er scheinbar ohne großes Murren wieder im Team begrüßt. Ein Umstand, der allerdings auch mit dem Timing zu erklären wäre, denn erst kurz vor Browns Rückkehr, die Arians zumindest öffentlich lange offen gelassen hatte, verletzte sich Wide Receiver Chris Godwin schwer am Knie und wird in dieser Spielzeit nicht mehr zurückkehren.

Entsprechend durfte Brown bleiben und wählte letztlich die noch größere Lösung für seinen endgültigen Abschied, wenn man so will.

Das führt die Bucs allerdings zu einem weitaus größeren Problem als nur den schlechten Look, den Browns finaler Akt PR-technisch mit sich bringt. Denn nun fehlt nicht nur Godwin, dessen Ausfall gerade Brown sehr gut kompensieren konnte. Nun fehlt auch noch der ideale Ersatzmann des Starspielers, was die Personallage der Bucs zwei Wochen vor den Playoffs in arge Bedrängnis bringt.

Bucs: Godwin fehlt, Evans angeschlagen

Godwin wird nach seinem Kreuzbandriss in dieser Saison nicht mehr spielen, dazu ist X-Receiver Mike Evans immer noch eingeschränkt aufgrund seiner Verletzung am hinteren großen Oberschenkelmuskel. Und seit Sonntag steht auch ein enormes Fragezeichen hinter gleich vier Running Backs, die für die immer noch Run-lastige Offense der Bucs so wichtig sind.

Leonard Fournette (Oberschenkel) wird wohl für die Playoffs von IR zurückkehren, doch wer weiß in welchem Zustand. Zudem hat es Ronald Jones nun am Knöchel erwischt, Ke'Shawn Vaughn plagt eine Rippenverletzung und Gio Bernard steht mit Knie- und Hüftproblemen derzeit auf IR. Gesund ist damit vor Woche 18 eigentlich nur Neuzugang Le'Veon Bell, bei dem absolut unklar ist, was er noch im Tank hat.

Und da reden wir nur über die Offense, in der Defense fehlen Stars wie Edge-Rusher Shaq Barrett und Linebacker Lavonte David neben weiteren Leistungsträgern in der Secondary. Immerhin sieht es da so aus, dass die Genannten wohl ebenfalls Mitte Januar zurück sein könnten.

Browns Skandal-Akte: Beschimpfungen, Randale und "Gottes Plan" © getty 1/41 Antonio Brown hat mal wieder für einen Skandal gesorgt - und diesmal womöglich tatsächlich seine NFL-Karriere pulverisiert. Es ist nur ein weiterer von zahlreichen Fehltritten. Wir zeigen die gesamte Skandalakte von AB. © NFL 2/41 Am 2. Januar verabschiedet sich Brown mitten im Spiel gegen die Jets. Er zieht sein Trikot aus und läuft über das Spielfeld in die Katakomben. Sowas gab es zuvor noch nie, Kommentatoren und Mitspieler sind perplex! © getty 3/41 Brown hatte keine Verletzung, verließ das Stadion aber noch während des laufenden Spiels. Bruce Arians machte direkt nach dem Spiel klar, dass die Bucs sich von Brown trennen werden. Dabei hatten sie ihm vorher so Einiges durchgehen lassen... © getty 4/41 Wir starten allerdings ganz am Anfang und erzählen von Heißluftballons, gefrorenen Füßen und deutlich schlimmeren Vergehen. Los geht es mit der Story, wie sich AB von den Oakland Raiders förmlich weg- und zu den New England Patriots hinekelte... © getty 5/41 Wirklich los gingen die Querelen von und mit Antonio Brown sicherlich im Januar 2017. Kurz nach dem Playoff-Sieg über die Chiefs griff AB zum Handy und streamte die Kabinen-Siegesfeier auf Facebook Live (samt Beleidigungen von Tomlin gegen die Patriots) © getty 6/41 Nicht nur wegen der nun öffentlichen Schimpfwörter gegen den kommenden Gegner, sondern vielmehr wegen des Verstoßes gegen Teamregeln musste AB 10.000 Dollar löhnen. Aber kein Problem! Wie rauskam, zahlte ihm Facebook 244.000 Dollar für die Aktion. © getty 7/41 Im Oktober 2017 teilte ESPN-Experte und Ex-Teamkollege Ryan Clark gegen Brown aus. Er nannte ihn einen "selbstsüchtigen Heuchler", nachdem sich AB bei einem klaren Sieg aufregte, weil ihn Ben Roethlisberger einmal offen stehend übersehen hatte. © getty 8/41 Im April 2018 wird es ernst: AB tickt in seinem Wohnkomplex in Florida aus und wirft Möbel und Vasen aus dem Fenster ... und trifft dabei beinahe ein 22 Monate altes Kind und dessen Großvater. Es kommt zur Klage. © getty 9/41 Im Dezember 2018 verscherzt es sich AB auch mit den Steelers: Er streitet mit Big Ben, bewirft diesen mit einem Football und schwänzt anschließend das Training. Folglich wird er fürs letzte Spiel der Saison suspendiert und geht vor Spielende. © fox 10/41 Im Januar 2019 wird es dann etwas seichter: Brown wird demaskiert in der TV-Show "The Masked Singer"! Er war das Nilpferd. © instagram.com/ab 11/41 Im Februar 2019 dann kommt es zu einer Auseinandersetzung mit der schwangeren Mutter seiner Kinder. Er schubst sie, nachdem jene um Geld für einen Friseur-Besuch seines Sohnes gebeten hatte. © twitter.com/AB84 12/41 Auch im Verkehr schlägt Brown über die Stränge - mehrfach! Er wird etwa zweimal an der gleichen Stelle mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt. Einmal mit Tempo 100 MPH in einer 45er-Zone. Zum Gerichtstermin erscheint er erst auch nicht. © getty 13/41 Am Valentinstag 2019 schreibt er dann auf seinen sozialen Kanälen den Satz "Time to move on". Dabei weiß doch jeder: Man macht doch nicht mit jemandem AM Valentinstag Schluss. Wenn, dann vorher ... © getty 14/41 Im März gibt AB ein bizarres Interview samt blauen Dreadlocks und gefärbtem Bart in einer Prunkvilla für ESPN. Darin erklärt er unter anderem, dass er Football eigentlich nicht brauche. © getty 15/41 Gleichzeitig beginnen die Steelers, sich ernsthaft mit einem Trade zu befassen. Ein großer Interessent: Jon Gruden von den Raiders. Er schwadroniert, wie magisch Brown doch sei und was andere von ihm lernen könnten. Chucky ist entzückt! © getty 16/41 Kurz darauf ist es soweit: AB wird zu den Raiders getradet! Dafür erhalten die Steelers einen Dritt- und einen Fünftrundenpick. Sie haben zwar 20 Millionen Dollar an "Dead Money" am Hals, aber egal, Hauptsache, er ist weg. © getty 17/41 Was die Öffentlichkeit seinerzeit noch nicht wusste: AB sorgt bereits während der Offseason-Minicamps für Aufsehen mit seiner Helm-Problematik und attackiert sogar Coaches. Höhepunkt: Er bemalt seinen alten Helm und will damit trainieren! © getty 18/41 Zum Start des Training Camps im Juli landet Brown direkt auf der Non-Football Injury List. Warum? Gefrierbrand an den Füßen! Bei einer Kältetherapie in Frankreich trägt er das falsche Schuhwerk und erleidet schwere Verbrennungen an den Sohlen. © hbo 19/41 Wie schwer? Nun, er postete Bilder seiner Füße auf Instagram und auch in der HBO-Serie "Hard Knocks" bekommt der Zuschauer die Situation genau gezeigt. © getty 20/41 Nach seiner Ankunft im Camp verabschiedet sich Brown auch schon wieder. Anschließend "ghosted" er die Raiders für knapp zwei Wochen, ignoriert Anrufe und Nachrichten. Es wird zur Farce. © hbo 21/41 Dabei hatte doch alles so imposant begonnen. Brown erschien sogar zum Auftakt des Training Camps in einem Heißluftballon. In einem HEISSLUFTBALLON! © getty 22/41 Nach ein paar Wochen ohne ihn im Camp kommt raus: Es geht gar nicht so sehr um die Füße, sondern um den Helm! Seinen 10 Jahre alten Kopfschutz hat die NFL aus Sicherheitsgründen verboten. Brown legt Beschwerde ein und droht, mit dem Football aufzuhören. © getty 23/41 Der Fall landet vor einem Schiedsgericht und der Helm bleibt verboten. Zugleich macht die NFL klar, dass Brown nicht bezahlt wird und seinen Bonus zurückzahlen müsste, wenn er deswegen zurücktritt. Motivation genug für AB, um ins Camp zurückzukehren. © getty 24/41 AB findet einen Helm, nimmt am Walkthrough und leichtem Training teil und ist sogar im Pregame-Teil gegen die Cardinals in der Preseason auf dem Platz. © getty 25/41 Alles in Butter also? Denkste! AB verlässt das Camp erneut und ein genervter GM Mike Mayock stellt ihm ein Ultimatum: "Aus unserer Sicht ist es an der Zeit, dass er entweder 'all-in' oder 'all-out' ist." © getty 26/41 Klare Kiste? Keineswegs! Agent Drew Rosenhaus erklärt, dass da keineswegs alles gegessen sei und kündigt weitere Maßnahmen an. © getty 27/41 Erste Maßnahme? Die nächste Beschwerde! AB hat sich offenbar genau den Helm als Alternative rausgesucht, der just auch in diesem Jahr aus dem Verkehr gezogen wurde ... © getty 28/41 ... und argumentiert nun, dass er damit ein neues Übergangsjahr bekommen müsse, schließlich sei der Helm gerade erst verboten worden. © getty 29/41 Rosenhaus versichert derweil, dass sein Klient Bedenken habe, was die Sicherheit der neuen Helme angehe. Die Helme, die den NFL-Sicherheitsstandards entsprechen. Im Gegensatz zum 10 Jahre alten von Brown. © getty 30/41 Den vorläufigen Tiefpunkt erreichte Brown aber am Mittwoch vor Week 1. Im Training gerät er mit GM Mayock aneinander. Der Grund sind Strafen wegen verpasster Trainingseinheiten im August. Brown soll Mayock beschimpft und sogar Prügel angedroht haben. © getty 31/41 Ist nun Schluss? Noch lange nicht! Nur Stunden später postet Brown in den sozialen Medien ein professionell produziertes Video, in welches Zitate aus dem Gespräch mit Gruden eingearbeitet sind - er hat das Telefonat heimlich mitgeschnitten. © getty 32/41 Es ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Noch eine Geldstrafe für Brown ist die Folge, dazu streichen die Raiders die Garantien aus seinem Vertrag. Browns Reaktion: "So spiele ich nicht. Entlasst mich." © getty 33/41 Diesem Wunsch kommen die Raiders nach: Am Samstag, dem 7. September, wird Brown vom Team gekündigt - und einigt sich nur Stunden später mit den New England Patriots auf einen Einjahresvertrag über bis zu 15 Millionen Dollar. © https://www.instagram.com/p/B2IZx5XB8Sg/ 34/41 Brown freut sich wie ein Schneekönig, spricht von "boomendem Business" und "Gottes Plan". Es war aber wohl eher sein eigener: Medienberichten zufolge hat er seinen Abschied mithilfe von Social-Media-Experten beschleunigt - ein abgekartetes Spiel. © getty 35/41 "Gottes Plan" ging allerdings nicht so richtig auf. Ganze 13 Tage - Richtig, keine zwei Wochen! - dauerte die Ära AB in Foxborough an. Einmal kam er zum Einsatz, obwohl schon damals Vergewaltigungsvorwürfe einer Ex-Freundin gegen ihn im Raum standen. © getty 36/41 In Week 2 fing er eine Handvoll Pässe (1 TD) beim 43-0 in Miami, ein paar Tage später wurde er gefeuert. Der Grund: Brown hatte der Frau, die ihm sexuellen Missbrauch vorwarf, Drohnachrichten geschrieben, eine davon mit einem Bild ihres Kindes. © getty 37/41 Kurz nach dem Pats-Rausschmiss verkündete AB von Zeit zu Zeit sein Karriereende, um es dann zu widerrufen. Wegen diverser Verstöße gegen die NFL-Verhaltensregeln wurde er für die ersten 8 Spiele der folgenden Saison gesperrt, ohne ein Team zu haben. © getty 38/41 Im Oktober 2020 stattete Brown dann den Tampa Bay Buccaneers einen Besuch ab - und erhielt einen Einjahresvertrag. Am Ende der Saison gewann er mit Tom Brady den Super Bowl. Was für ein Happy End, doch es geht ja weiter ... © getty 39/41 Jetzt also auch noch was mit Corona! Wie Browns früherer "Leibkoch" Steven Ruiz der Tampa Bay Times enthüllte, habe Browns Freundin Cydney Moreau ihn um die Vermittlung eines gefälschten Impfausweises gebeten und 500 Dollar angeboten. © getty 40/41 Ruiz lehnte das Angebot ab, berichtete aber, Brown habe ihm wenige Wochen später die gefakten Impfnachweise für sich und Moreau gezeigt. Aus Angst vor Nebenwirkungen wollte sich Brown nicht impfen lassen, meinte Ruiz. © getty 41/41 Anfang Dezember verkündet die NFL das Ergebnis ihrer Untersuchung: Brown hatte tatsächlich einen gefälschten Ausweis vorgelegt, dies gab er gegenüber der NFL selbst zu, inzwischen ist er jedoch geimpft. Die Liga bestrafte ihn mit drei Spielen Sperre.

Buccaneers: Super-Bowl-Run 2020 ohne große Ausfälle

Einer der Gründe für den beeindruckenden Super-Bowl-Run des Vorjahres war sicherlich die Tatsache, dass die Truppe im Grunde vollständig fit war und die wichtigen Leute in den entscheidenden Spielen in Topform spielten. Von der tiefen Receiver-Gruppe über die breite Secondary bis hin zur dominanten Front.

Das allerdings sieht aktuell nicht so aus. Und da stellt sich zuvorderst die Frage, wie Tampa Bay mit der neuen Realität fertig werden könnte. Zumal Brown ein Lieblings-Target von Tom Brady war.

Mehr noch: Brown hob rein sportlich betrachtet das Niveau dieser Offense gehörig an. Zählt man den späten Sieg über die Jets nicht mit, verpasste AB in dieser Spielzeit neun Spiele, von denen die Bucs deren vier verloren und offensiv teilweise verloren wirkten - so etwa beim Shutout gegen die Saints. Mit ihm hingegen sind sie ungeschlagen.

Wie also lässt sich Browns Abgang und der Verlust von Godwin, der mit 127 die mit Abstand meisten Targets aller Bucs-Receiver sah, kompensieren?

Die gute Nachricht ist in erster Linie, dass Brady den Ball ohnehin sehr gut verteilt und bekanntermaßen nicht auf einzelne Top-Receiver angewiesen ist. So zu sehen bereits gegen die Jets, als No-Name-Receiver Cyril Grayson, der vor dieser Saison nur einen Pass in der NFL gefangen hatte - im Jahr 2019 - plötzlich zum Helden wurde mit seinem 33-Yard-Touchdown-Catch 15 Sekunden vor Schluss.

Er könnte eine größere Rolle einnehmen, ebenso Tyler Johnson, der unter den Wide Receivern hinter Godwin, Evans und Brown die meisten Targets in dieser Saison hatte.

Ebenso dürfte Veteran Breshad Perriman mehr in den Vordergrund rücken und Scotty Miller wäre auch noch da. Jener fiel in dieser Saison in der Hackordnung trotz seines Hail-Mary-Touchdowns im Championship Game des Vorjahres zur Halbzeit in Green Bay gänzlich hinten runter (8 Targets) und könnte nun vielleicht doch wieder eine Chance erhalten.

© getty Tom Brady wird einmal mehr Besonderes leisten müssen, um die Buccaneers einmal mehr lange in den Playoffs zu halten.

Buccaneers: Brady und Gronk müssen es wieder mal richten

Ansonsten liegt die Vermutung nahe, dass Tight End Rob Gronkowski wieder eine größere Rolle einnehmen wird. Gronk führte die Bucs am Sonntag mit 7 Receptions für 115 Yards an und ist im aktuellen Personal die natürliche Nummer-2-Option hinter Evans, der sicherlich bei jedem Gegner unter besonderer Beobachtung außen stehen wird. Die Frage wird allerdings sein, wer im Slot agieren und als Bradys Sicherheitsnetz fungieren wird - eine Rolle, für die Godwin und eben Brown nun mal prädestiniert waren.

Die Bucs zählen immer noch zu den Favoriten auf den erneuten Einzug in den Super Bowl. Nach dem Playoff-Modell der New York Times haben sie immer noch eine zehnprozentige Chance, das Big Game zu erreichen - aus der NFC stehen nur die Packers (16 Prozent) besser da.

Tampa hat bis dato eine gute Saison gespielt und ist auch zahlentechnisch immer noch Spitze - Football Outsiders etwa hat sie auf Rang 2 in Sachen Total DVOA (29,5 Prozent) und sogar auf 1 in der Offense (25,3 Prozent), während sie defensiv immerhin Rang 7 (-6,4 Prozent) belegen.

Mehr zum Thema Analytics im Football lest Ihr hier!

Tom Brady: Statistiken im NFL-Vergleich bis Woche 17 2021

Statistik Wert Liga-Rang Pass-Versuche 682 1. Completions 456 1. Passing Yards 4990 1. Touchdowns 40 1. Total EPA 152,6 3. EPA/Play .204 4. DYAR 1693 1. DVOA (in Prozent) 24,5 2. QBR 66,7 2. PPF Grade 91,4 2.

Das Gesamtpaket stimmt somit, auch wenn das Fundament im Vergleich zum Vorjahr sicherlich nicht mehr ganz so stabil daherkommt. Doch unterm Strich haben sie weiterhin die ultimative Playoff-Trumpfkarte - die mit der Nummer 12 auf dem Trikot und sieben Ringen an der Hand.

Wenn es einem gelingt, auch mit vermindertem Personal noch erfolgreich zu sein in den Monaten Januar und Februar, dann ist es Tom Brady. Ganz besonders natürlich hinter einer imposanten Offensive Line, die den Bucs nach wie vor zur Verfügung steht.

Und zur Erinnerung: Auch im Vorjahr ging Tampa Bay nicht als absoluter Topfavorit in die Playoffs. Damals hatten sie als Nummer 2 der eigenen Division nicht mal ein Heimspiel - bis zum Heim-Super-Bowl. Abschreiben sollte man dieses Team auf keinen Fall. Aber der Weg zur Titelverteidigung wurde über die letzten drei Wochen um ein Vielfaches schwieriger.