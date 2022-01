NFL Predictions Divisional Round: Prognosen, Vorhersagen und Tipps zu allen Divisional Playoffs

Die Divisional Playoffs der NFL stehen an. Für die Tampa Bay Buccaneers geht die Reise zu Ende, derweil werden die Buffalo Bills einen Shootout mit den Kansas City Chiefs gewinnen. In Tennessee freut man sich auf die Rückkehr des Kings. In dieser Saison tippt SPOX-Redakteur Marcus Blumberg jede Woche alle Spiele.

NFL Playoff Predictions Divisional Round 2022

No. 1 Tennessee Titans (12-5) - No. 4 Cincinnati Bengals (10-7) (Sa., 22.30 Uhr LIVE auf DAZN)

Die Nummer 1 der AFC greift ins Geschehen ein und mit dabei sein wird sehr wahrscheinlich Running Back Derrick Henry, der seine Fußverletzung offenbar überstanden hat. Das gibt den Titans sicherlich nochmal einen gehörigen Schub - nicht nur sportlich, sondern auch mental, denn mit King Henry haben sie nun auch ihre offensive Identität zurück. Sie versuchten zwar auch ohne ihn zu laufen, doch fehlte irgendwie die letzte Überzeugung, das sollte sich nun ändern. Zugleich ist die Laufverteidigung vielleicht der schwächste Aspekt der Bengals-Defense.

Selbige Bengals setzten sich gegen die Raiders durch, mussten jedoch bis zuletzt zittern. Ein Grund dafür war sicherlich, dass sie im Laufe des Spiel in Trey Hendrickson ihren besten Pass Rusher und zudem mit Larry Ogunjobi einen sehr guten Run-Stopper in der Mitte verloren. Ogunjobi wurde mit seiner Fußverletzung bereits auf Injured Reserve gesetzt und kommt diese Saison nicht mehr zum Einsatz, bei Hendrickson besteht die Hoffnung, dass er sich bis Samstag von seiner Gehirnerschütterung erholt hat. Doch Ogunjobis Ausfall wiegt angesichts von Henrys Rückkehr besonders schwer. Darüber hinaus sind weitere Defensive Tackles fraglich.

Abgesehen davon sieht sich Joe Burrow einer aggressiven Defensive Line und einer generell schnellen defensiven Front gegenüber - ganz zu schweigen von den Safetys der Titans, die zu den besten Duos der Liga gehören. Das gepaart mit der wackligen Offensive Line der Bengals könnte eine schwierige Situation für den jungen Quarterback erzeugen.

Auf der anderen Seite des Balls wiederum sehen wir endlich mal die volle Kapelle bei den Titans - neben Henry sind bekanntlich auch die Wide Receiver A.J. Brown und Julio Jones fit. Die Titans haben also pünktlich zum wichtigsten Zeitpunkt der Saison ihre Topspieler zurück, was zu dieser Zeit des Jahres nicht einfach und ein klarer Vorteil ist.

Und das alles bringt mich zur Überzeugung, dass die Hausherren hier als Sieger vom Platz gehen werden. Die Bengals werden einen großen Kampf liefern, doch sollte diese Hürde noch zu hoch sein.

Tipp: Titans vs. Bengals 24:20

No. 1 Green Bay Packers (13-4) - No. 6 San Francisco 49ers (10-7) (So., 2.15 Uhr LIVE auf DAZN)

Was für die Titans gilt, gilt ganz besonders auch für die Packers. Jene könnten mehrere Leistungsträger rechtzeitig zurückbekommen. Left Tackle David Bakhtiari kehrte nach seinem vor einem Jahr erlittenen Kreuzbandriss in Woche 18 ebenso wie Rookie-Center Josh Myers zurück, nun könnten auch die Langzeitverletzten Cornerback Jaire Alexander und Edge Rusher Za'Darius Smith wieder mit dabei sein.

Beide Teams standen sich bereits Ende September gegenüber. Damals gewannen die Packers in letzter Sekunde durch ein Field Goal von Mason Crosby, nachdem die 49ers das Spiel in Santa Clara in der Schlussminute gedreht hatten. Endstand: 30:28 Packers. Und ein ähnlich enges Spiel erwarte ich auch dieses Mal, denn die Niners sind richtig gut drauf und zeigten nicht zuletzt gegen die Cowboys eine über weite Strecken starke Leistung. Sie haben wahrlich zum rechten Zeitpunkt ihre Topform gefunden.

Vor allem bringen sie vieles mit, um den Packers das Leben schwer zu machen. Allen voran ist ihr effizientes Run Game sicherlich ein Problem für die Packers, deren Run-Defense wohl der schwächste Teil der Truppe ist. Hier könnten Elijah Mitchell und vor allem Deebo Samuel Schaden anrichten. Gleiches gilt für George Kittle, Brandon Aiyuk und eben Samuel im Passspiel. Defensiv kommt hinzu, dass sie in der Lage sind, Druck auszuüben, ohne übermäßig viel zu blitzen. Die Line um Bakhtiari und Co. wird hier auf die Probe gestellt wie lange nicht mehr.

Auf der anderen Seite allerdings haben Aaron Rodgers und Co. zuletzt wenig Mühe gehabt, den Ball zu bewegen. Im ersten Duell gegen die Niners kam Davante Adams allein auf 12 Receptions für 132 Yards (TD) und wenn die Niners eine gravierende Schwäche haben, dann ist es immer noch die Secondary und die Cornerback-Position- Sicherlich haben sich Rookie Ambry Thomas und Co. seit damals merklich gesteigert, doch verlassen sollte man sich auf diese Secondary nicht. Die Niners stehen zudem äußerst stabil gegen den Run, sodass Rodgers mehr gefordert sein wird als sonst.

Kaepernick und viel Drama: Die größten Packers-Niners-Duelle der Rodgers-Ära © getty 1/20 Die Green Bay Packers empfangen am Samstag die San Francisco 49ers (Nacht zum Sonntag, 2.15 Uhr LIVE auf DAZN) zum Divisional Playoff Game im Lambeau Field. © getty 2/20 Die jüngere Vergangenheit brachte uns dabei einige denkwürdige Duelle. Speziell in der Rodgers-Ära gab es allein drei Playoff-Spiele zwischen beiden Franchises - die allerdings aus Sicht der Packers eher suboptimal verliefen. SPOX blickt zurück. © getty 3/20 Beginnen müssen wir diesen Rückblick allerdings schon im Jahr 2005, denn damals hatten die 49ers den ersten Pick im Draft und Cal-QB Rodgers war zu haben, galt sogar als möglicher Top-Pick. Am Ende wählten die Niners aber QB Alex Smith. © getty 4/20 Rodgers wiederum ging schließlich an 24. Stelle zu den Packers und übernahm 2008 die Nachfolge von Legende Brett Favre. Seither gewann er 2010 den Super Bowl und könnte in der laufenden Spielzeit zum vierten Mal zum MVP gewählt werden. © getty 5/20 Zum Vergleich: Die Niners waren mit Smith alles andere als erfolgreich und erreichten erst mit dessen Nachfolger mal wieder einen Super Bowl. Und damit beginnt dann auch unser Playoff-Rückblick! © getty 6/20 Am 12. Januar 2013 empfingen die Niners die Packers im Divisional Game im alten Candlestick Park. QB der Niners war ein gewisser Colin Kaepernick, der Smith abgelöst hatte und unter Head Coach Jim Harbaugh für Furore sorgte. © getty 7/20 Das Spiel endete 45:31 für San Francisco und die Niners überliefen die Packers förmlich. Kaepernick alleine lief für 181 Yards und 2 Touchdowns. Nie zuvor war ein QB in den Playoffs so gut zu Fuß! Running Back Frank Gore legte dazu 119 Yards (TD) auf. © getty 8/20 Rodgers wiederum warf für 257 Yards und 2 Touchdowns, aber auch eine Interception und musste früh die Segel streichen. Die Niners erreichten später auch den Super Bowl, unterlagen dort aber Harbaughs Bruder John und den Baltimore Ravens im Superdome. © getty 9/20 Schon ein Jahr später sahen sich beide Teams erneut in den Playoffs. Dieses Mal im Wildcard Game und im Lambeau Field. Und es sollte deutlich enger zugehen, das Ergebnis jedoch blieb das gleiche - die Niners gewannen 23:20. © getty 10/20 Rodgers und sein Passspiel erwischten keinen guten Tag, er warf lediglich für 177 Yards (TD) und kassierte 4 Sacks. Es gelang ihm jedoch, einen Rückstand fünf Minuten vor Ende dank eines Field Goals von Mason Crosby zum 20:20 auszugleichen. © getty 11/20 Kaepernick lief dieses Mal "nur" für 98 Yards (7 Carries), bewies am Ende jedoch die besseren Nerven. Er brachte die Seinen in Position für ein Field Goal von Phil Dawson zum Sieg der Niners. Jene scheiterten schließlich im Championship Game an Seattle. © getty 12/20 In der Zwischenzeit gab es noch zwei Duelle der beiden Teams in den Jahren 2015 und 2018, beide Male gewannen die Packers. Danach traf man sich 2019 wieder und San Francisco siegte deutlich 37:8. Anschließend kam es zum Duell im NFC Championship Game. © getty 13/20 Kyle Shanahan war mittlerweile Head Coach der Niners, Matt LaFleur in seinem ersten Jahr in Green Bay. Und die Niners waren eindeutig das bessere Team, auch wenn beide mit einer 13-3-Bilanz ins Levi’s Stadium gekommen waren. © getty 14/20 Die Niners legten los wie die Feuerwehr und erliefen im Spielverlauf sensationelle 285 Yards. Running Back Raheem Mostert alleine kam auf 220 Yards und 4 Touchdowns. Die Packers fanden erst aufs Scoreboard, als die Nummer schon durch war. © getty 15/20 Zur Pause stand es bereits 27:0 nach 3 Mostert-TDs, letztlich ging das Spiel 37:20 aus. Rodgers warf für 326 Yards (2 TD, 2 INT, 2 Sacks), während Jimmy Garoppolo auf der anderen Seite lediglich 77 Yards benötigte. © getty 16/20 Zwei Wochen später verloren die Niners dann allerdings Super Bowl LIV gegen die Chiefs in Miami und gaben dabei einen Vorsprung spät aus der Hand. © getty 17/20 2020 trafen beide Teams erneut aufeinander und Green Bay siegte überzeugend, hatte jedoch auch den Vorteil, dass die Niners verletzungsbedingt extrem ersatzgeschwächt unterwegs waren. QB spielte zum Beispiel Nick Mullens … © getty 18/20 In der aktuellen Saison kam es einmal zum direkten Duell zwischen Green Bay und San Francisco: In Woche 3 empfingen die Niners die Packers einmal mehr in Santa Clara - es wurde dramatisch. © getty 19/20 Nach starkem Beginn kämpften sich die Niners in der zweiten Hälfte durch Touchdowns von Brandon Aiyuk und Trey Sermon jeweils bis auf 3 Punkte heran. Und 37 Sekunden vor Ende brachte Kyle Juszczyk sein Team sogar 28:27 in Führung. © getty 20/20 Diese 37 Sekunden reichten Rodgers jedoch, um die Partei noch einmal zu drehen. Mit auslaufender Uhr versenkte schließlich Crosby ein Field Goal aus 51 Yards zum Sieg. Bleibt nur zu hoffen, dass Samstag ähnlich spannend wird!

Die Niners haben trotz eines unvorteilhaften Spreads (-6) eine gute Chance für einen Upset zu sorgen, ich tippe letztlich aber doch auf die Packers, denn das Cowboys-Spiel hat uns alle erneut daran erinnert, wo das Problem der Niners in engen Spielen liegt: Jimmy Garoppolo neigt einfach zu entscheidenden Fehlern, wenn keiner damit rechnet. So brachte er auch Dallas spät nochmal unnötigerweise in Schlagdistanz. Und wenn es hart auf hart kommt, muss man Rodgers einfach mehr vertrauen als Jimmy G.

Tipp: Packers vs. 49ers 28:26