NFL Predictions Week 18: Prognosen, Vorhersagen und Tipps zu allen Week-18-Spielen

Die Regular Season 2022 der NFL biegt auf die Zielgerade ein - das gilt auch für die SPOX-Predictions! Die Jaguars holen sich die Krone der AFC South, die Eagles freuen sich über die Rückkehr ihres Quarterbacks und die Chiefs beenden jegliche Spannung schon am Samstag.

Vorweg muss man betonen, dass der Unfall von Damar Hamlin am Montag diese ansonsten so feierlich erwartete letzte Saisonwoche in den Hintergrund gerückt hat. Seine Gesundheit ist das Wichtigste dieser Tage.

Den kompletten Sonntag gibt es sowohl in der deutschen Konferenz ENDZN als auch in der Original-Konferenz NFL RedZone live auf DAZN . Los geht es am Sonntag ab 19 Uhr live.

Am Ende kommt es letztlich wohl darauf an, wer die bessere Offense stellt. Und hier muss man Jacksonville klar vorne sehen, mit Trevor Lawrence an der Spitze. Er hat in den letzten Spielen gezeigt, warum er im Vorjahr der erste Pick im Draft war. Das Spiel nun könnte sein erstes Meisterstück werden, wenn er sein Team bereits im zweiten Jahr in die Playoffs führen sollte.

Finale, oho ... die AFC South wird in der Nacht zum Sonntag entschieden. Und die Jaguars gehen in einer deutlich besseren Verfassung ins Duell. Sie haben in den vergangenen Wochen eine fulminante Aufholjagd hingelegt, während die Titans komplett eingebrochen sind.

Bei den Raiders, die mit Jarrett Stidham mindestens mal einen Sturm im Wasserglas erzeugt haben, geht es natürlich um nichts mehr. Doch darf man gespannt sein, ob Stidham die gute Vorstellung seines Startdebüts bestätigen kann, jetzt, da etwas mehr Tape von ihm verfügbar ist. Erschwerend kommt hinzu, dass er sich am Ellenbogen verletzt hat und zumindest mal eingeschränkt war zu Beginn der Trainingswoche. Kann er am Ende doch nicht spielen, stünde als Quarterback nur noch jemand namens Chase Garbers im Kader - nein, ich habe auch keine Ahnung, wer das ist ...

Hier wird es schwierig, denn Stand jetzt ist unklar, ob das besagte Bengals-Bills-Spiel noch zu Ende gespielt und gewertet wird. Wenn nicht, ist diese Begegnung im Grunde wertlos, da die Ravens dann nicht mehr gleichziehen könnten mit einem Sieg in Cincy. Die Division würde dann schon am grünen Tisch an die Bengals gehen. Und die Bengals wiederum hätten keine Chance mehr, zu den Chiefs in Sachen Top-Pick aufzuschließen.

Gegen die Bears allerdings sollte es reichen. Jene zeigten auch in der vergangenen Woche, dass ihr Passspiel und ihre Defense derzeit nicht konkurrenzfähig sind. Zu allem Überfluss fällt Justin Fields mit einer Hüftverletzung aus, sodass Nathan Peterman ran darf - yay! Die Vikings wiederum werden versuchen, wieder in die Spur zu finden, um wenigstens mit einem guten Gefühl in die Playoffs zu gehen. Theoretisch geht es immerhin auch noch um den Nummer-2-Seed.

Wenn das Spiel gegen die Packers eines bewiesen hat, dann, dass die Vikings sicherlich nicht allzu verdient da stehen, wo sie eben stehen. Sie hatten sehr viel Glück in dieser Saison mit One-Score-Games und spätestens in den Playoffs dürfte ihnen dieses wohl zeitnah ausgehen.

Die Dolphins haben ihre letzten fünf Spiele am Stück verloren und dabei besonders defensiv kaum noch Land gesehen. Offensiv sah das auch schon länger nicht mehr rund aus. Fünf Pleiten am Stück können aber auch die Jets vorweisen, die in den vergangenen zwei Wochen gegen Jacksonville und Seattle neun Punkte erzielt haben. 9. Insgesamt! In zwei Spielen!

Und in Sachen Coaching sind die Texans eben auch im Vorteil - wer wäre das nicht gegen den einstigen High-School-Assistant Jeff Saturday und seine Büro-Hilfskraft, die er Play-Caller nennt? Und Lovie Smith hat nichts zu verschenken und sollte auch nicht über diese Saison hinaus schauen, denn seien wir ehrlich: Glaubt jemand, dass ihn die Texans nicht auch wie im Vorjahr David Culley feuern werden? Entsprechend wird man wohl nicht absichtlich verlieren ... und damit nicht verlieren. So blöd das auch ist für die Zukunft des Teams.

Hier trifft ein Trümmerhaufen auf einen anderen. Doch immerhin ist Quarterback Davis Mills ein brauchbarer Backup-QB, die Colts jedoch müssen erneut den vor einigen Wochen komplett überforderten Sam Ehlinger ins Rennen schicken, da Nick Foles am Ellenbogen verletzt ist. Am besten lässt sich diese Situation wohl mit einem Wort umschreiben: Yikes!

Die Browns wiederum fahren aktuell Achterbahn und haben immer noch keinen echten Rhythmus mit Deshaun Watson als Quarterback gefunden. In der Vorwoche in Washington machte vor allem die Defense Plays und die Offense besorgte den Rest. Motiviert sein sollten die Browns aber in jedem Fall, schließlich kann man dem Division-Rivalen in die Suppe spucken.

Das erste Duell früh in der Saison ging an Carolina, dieses Mal jedoch sehe ich die Saints knapp vorne. Ihre Defense ist einfach stabiler, während man sich offensiv nicht viel nimmt.

Im Spiel um Platz 2 der NFC South treten die Saints mit einer Siegesserie von drei Spielen am Stück an. Sie spielen zwar um nichts mehr, haben jedoch ein gewisses Momentum am Laufen und gezeigt, dass ihre Formel tragfähig sein kann. Ihre Defense ließ seit sieben Spielen nur einmal 20 Punkte zu und offensiv findet man irgendwie Wege, zu punkten.

Auf der anderen Seite haben die Giants es tatsächlich in die Playoffs geschafft und alles, was nun noch kommt, ist ein Bonus. Haben sie insgesamt über ihren Möglichkeiten gespielt? Sicherlich. Doch dieses Team zeigte sehr gut, wie viel sehr gutes Coaching ausmacht, weshalb Brian Daboll sicherlich ein Top-Kandidat auf den Coach of the Year ist.

Jalen Hurts hat die letzten zwei Spiele verpasst. Die Eagles haben die letzten zwei Spiele verloren. Und auch wenn die Defense in den vergangenen Wochen Defizite offenbarte, lässt sich hier ein gewisser Kausalzusammenhang nicht von der Hand weisen. Gut also, dass Hurts allem Anschein nach gegen die G-Men zurückkehrt und damit das volle Potenzial dieser Offense wieder ausschöpfen kann.

Einziger Zusatz hier: Sollte durch die noch unklare Konstellation in der AFC mit dem frühen Spiel der Ravens klar sein, dass die Chargers den Nummer-5-Seed bereits in der Tasche haben, könnten sie natürlich Starter raus halten.

Dieser Trend wird nun auf die Probe gestellt, denn die Chargers, die vermutlich keine Starter früh im Spiel schonen werden und sich den fünften Platz der AFC auf die Fahne geschrieben haben, zeigten zuletzt überwiegend gute Leistungen, wenngleich es zumeist gegen schlechte Gegner ging. Dennoch sind Justin Herberts Nebenleute zur rechten Zeit in Form gekommen, was auch mit Blick auf die Postseason von Vorteil ist.

Wie schon in Woche 14 lieferten die Broncos den Chiefs einen harten Kampf, um dann am Ende doch knapp zu verlieren. Und in Woche 6 zwangen sie die Chargers sogar in die Overtime. Auch wenn diese Saison eine große Enttäuschung für die Broncos war, gab es nicht allzu viele große Klatschen, weil die eigene Defense meist groß aufgespielt hat.

Bei den Rams dagegen plätschert die Saison dahin. Bis auf den überraschend deutlichen 51:14-Sieg über die Broncos an Weihnachten überzeugte die eigene Offense schon lange nicht mehr. Und defensiv enttäuscht man bereits die komplette Saison über. Ich halte hier einen Sieg zwar für möglich, tippe aber dennoch auf Seattle, denn L.A. hatte schon in Woche 17 massive Probleme mit dem Run Game der Chargers - Seattle kann ähnliches leisten.

Die positiven Aspekte aus dem Spiel gegen New York waren die Leistung der eigenen Defense, die drei Turnovers generierte und damit maßgeblichen Anteil am Erfolg der Seahawks hatte. Und das eigene Run Game funktionierte wieder deutlich besser als zuletzt (5,2 Yards pro Carry).

Die Seahawks haben ihren freien Fall mit einem überzeugenden Sieg gegen die Jets gestoppt und brauchen nun einen weiteren Erfolg, um weiter in der Verlosung um die finale Wildcard der NFC zu bleiben. Im ersten Duell mit den Rams in Woche 13 gewannen sie bereits.

Auf der anderen Seite wird derweil Colt McCoy auch das letzte Saisonspiel verpassen, sodass David Blough wieder startet. Und: Superstar-Receiver DeAndre Hopkins fällt ohnehin aus. Angesichts des starken Gegners und der eigenen schwachen Form - der letzte Sieg gelang Mitte November bei den Rams - macht das aber auch keinen Unterschied. Ich tippe aber auf einen Sack von J.J. Watt in seinem letzten Spiel in der NFL.

Die 49ers haben neun Spiele am Stück gewonnen und spielen im Fernduell mit den Eagles und Cowboys um den Top-Seed in der NFC. Entsprechend dürften sie alle Starter dabei haben.

© getty

Washington Commanders (7-8-1) - Dallas Cowboys (12-4) (So., 22.25 Uhr)

Wart Ihr auch so überrascht, dass Carson Wentz am Ende doch nicht die Lösung des Problems der Commanders war? Wahrscheinlich nicht so überrascht wie Head Coach Ron Rivera, der erst nach dem Spiel erfahren hat, dass sein Team am vergangenen Sonntag von den Playoffs eliminiert werden konnte - und wurde. Um den Ganzen nun noch einen drauf zu setzen, sollte nun wieder Taylor Heinicke ran, der aber wohl - so die Berichte - darauf verwies, dass Rookie Sam Howell eine Chance verdient habe. Großes Tennis allenthalben in DC!

Und nun kommen die Cowboys, die mit einem Sieg noch theoretische Chancen auf den Division-Sieg und sogar den Top-Seed hätten. Und bis auf den teuren Ausrutscher in Jacksonville vor fast vier Wochen überzeugte vor allem die eigene Offense mit teils explosiven Auftritten. Und angesichts der Quarterback-Situation beim Gegner dürfte auch die Cowboys-Defense eine Woche vor den Playoffs wieder Fahrt aufnehmen.

Tipp: Commanders vs. Cowboys 17:27

Green Bay Packers (8-8) - Detroit Lions (8-8) (Mo., 2.20 Uhr live auf DAZN)

Das Problem mit diesem Spiel ist, dass die Lions womöglich nur noch um die goldene Ananas spielen werden, falls die Seahawks zuvor die Rams schlagen. Und dann stellt sich eben die Frage, wie es um die letzte Motivation des Teams von Dan Campbell bestellt ist. Zwar bliebe dann noch die Chance, dem Rivalen eins auszuwischen, doch wird das im kalten und vollbesetzten Lambeau Field zur Primetime reichen?

Die Packers haben sich derweil gefangen und vier Siege am Stück eingefahren. Das überwiegend gegen Laufkundschaft, aber so sind sie nun wieder in Schlagdistanz und würden mit einem Sieg doch noch aus eigener Kraft die Playoffs erreichen. Und der ist durchaus drin mit der zuletzt erfolgreichen Herangehensweise. Die Packers schaffen es derzeit, den Ball vor allem auf dem Boden zu bewegen und zu kontrollieren, während die Defense Plays macht und Turnovers erzwingt.

Detroits Defense ist generell eine Schießbude und gerade auf dem Boden löchrig. Quarterback Jared Goff allerdings hat seit Woche 8 - gegen die Packers - keine Interception mehr geworfen. Und das wäre auch in diesem Spiel ein Pfund, denn wenn es den Lions gelänge, die Packers in einen Shootout zu zwingen, dann hätten sie eine echte Chance. Allerdings glaube ich eben nicht daran. Ein Spiel mit eher weniger Punkten gibt den Packers den entscheidenden Vorteil.

Tipp: Packers vs. Lions 24:21

SPOX NFL Predictions 2022 - die Übersicht