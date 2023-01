NFL - Buffalo Bills: Spielabbruch! Safety Damar Hamlin nach Kollaps im Spiel gegen Cincinnati Bengals in kritischem Zustand

Eine potenziell schwere Verletzung hat das Monday Night Game von Woche 17 der NFL zwischen den Cincinnati Bengals und Buffalo Bills überschattet und ultimativ zum Abbruch gebracht. Buffalo-Safety Damar Hamlin kollabierte nach einem Hit auf dem Feld und musste minutenlang behandelt werden. Laut NFL befindet sich der Spieler in kritischem Zustand im Krankenhaus.

Es waren keine neun Minuten gespielt, als Hamlin (24) Bengals-Receiver Tee Higgins mit einem harten Hit nahe der Mittellinie stoppte. Anschließend stand er kurz wieder auf, um dann ohne Gegnerkontakt zu kollabieren und auf den Boden zu fallen. Anschließend wurde er über mehr als zehn Minuten von diversen Betreuern, Ärzten beider Teams und Sanitätern auf dem Feld im Paycor Stadium behandelt.

Laut ESPN musste er zweimal wiederbelebt werden. Ein Krankenwagen wurde kurz nach dem Vorfall auf den Platz gefahren und nach der Behandlung transportierte man Hamlin, der beatmet werden musste, Richtung des Traumazentrums des Cincinnati Medical Centers ab, das rund zwei Meilen vom Stadion entfernt liegt.

Die Spieler der Bills und Bengals wirkten merklich geschockt während der gesamten Situation, teilweise weinten sie. Später versammelten sich beide Mannschaften um die behandelnden Ärzte.

Nachdem Hamlin aus dem Stadion gefahren worden war - laut Medienberichten im Beisein seiner Mutter -, beschlossen beide Head Coaches, Sean McDermott und Zac Taylor, mit den Schiedsrichtern, das Spiel zunächst temporär zu unterbrechen. Zuvor hieß es, dass beide Mannschaften von der NFL eine fünfminütige Aufwärmphase vor Wiederaufnahme des Spiels hätten bekommen sollen.

Cincinnati Bengals vs. Buffalo Bills abgebrochen

Rund 70 Minuten nach dem Vorfall verkündete die NFL die Entscheidung, das Spiel am Montag nicht mehr wieder aufzunehmen. Zuvor telefonierten beide Coaches mit Verantwortlichen der NFL, Spieler gaben sich in den Katakomben die Hand, Taylor und McDermott umarmten sich und es war zu beobachten, dass das Equipment der Bills von der Seitenlinie abtransportiert wurde.

In einem Statement der NFL heißt es: "Das heutige Spiel der Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals wurde verschoben, nachdem Damar Hamlin von den Buffalo Bills kollabiert ist. Das verkündete NFL-Commissioner Roger Goodell."

Weiter erklärte die NFL: "Hamlin erhielt sofortige medizinische Hilfe auf dem Feld von Medizinern des Teams und von unabhängigen örtlichen Rettungssanitätern. Er wurde dann in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er sich in kritischem Zustand befindet. Unsere Gedanken sind bei Damar und den Buffalo Bills. Wir werden weitere Informationen geben, sobald diese verfügbar sind. Die NFL befand sich in stetigem Austausch mit der NFL Players Association, die der Verschiebung des Spiels zustimmt."

Damar Hamlin: Update von engem Freund

Positive Neuigkeiten gab es seither von Jordon Rooney, einem Marketing-Repräsentanten und engen Freund Hamlins. Dieser postete auf Twitter, dass Hamlins "Vitalfunktionen wieder normal" seien und man ihn offenbar betäubt habe, um ihm einen Beatmungsschlauch in den Rachen einzusetzen. Weitere Untersuchungen stehen derweil noch aus.

Die Verletzung passierte beim Stand von 7:3 für die Bengals, für die Tyler Boyd im ersten Drive des Spiels einen Touchdown-Pass von Joe Burrow gefangen hatte. Im Gegenzug verkürzte Bills-Kicker Tyler Bass per Field Goal. Wann die Begegnung - und unter welchen Voraussetzungen - die Partie fortgesetzt wird, ist völlig offen. Laut eines Berichts von FOX-Reporter Joe Danneman werden die Bills jedoch noch am Abend aus Cincinnati Richtung Buffalo fliegen und nicht in der Stadt bleiben.

Damar Hamlin ist ein 2021er Sechstrundenpick der Bills und war in diesem Jahr in allen 16 Spielen aktiv, in 14 sogar als Starter. Hamlin übernahm den Starting-Spot von Micah Hyde, der sich in Woche 2 eine schwere Nackenverletzung zugezogen hatte, die ihn den Rest der Saison kostete.