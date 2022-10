NFL Predictions Week 6: Prognosen, Vorhersagen und Tipps zu allen Week-6-Spielen

Woche 6 liefert uns gleich mehrere Kracherduelle. Die Bills revanchieren sich bei den Chiefs, die Eagles setzen ihren Siegeszug fort und die Ravens beenden einen Höhenflug. Derweil stolpern die Packers erneut.

SPOX-Redakteur Marcus Blumberg tippt jede Woche alle Spiele.

Den kompletten Sonntag gibt es sowohl in der deutschen Konferenz ENDZN als auch in der Original-Konferenz NFL RedZone live auf DAZN. Los geht es jeden Sonntag ab 19 Uhr live.

NFL Predictions Week 6 2022

Bye Week: Detroit Lions, Houston Texans, Las Vegas Raiders, Tennessee Titans

Chicago Bears (2-3) - Washington Commanders (1-4) (Fr., 2.15 Uhr live auf DAZN)

Nach der sportlichen Bankrotterklärung zwischen den Colts und Broncos in der Vorwoche präsentiert uns Thursday Night Football nun diesen "Kracher". Die Buchmacher haben die Partie aktuell bei "EVEN", es gibt also keinen Spread und das scheint auch völlig angemessen. Egal, wie man es betrachtet, beide Teams sind offensiv richtig schlecht und defensiv passabel.

Was sagt uns das nun? In erster Linie, dass einmal mehr Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden. Die Bears spielen in ihren neuen orangenen Helmen und müssen erneut auf Cornerback Jaylon Johnson verzichten. Das verheißt nichts Gutes mit Blick auf Terry McLaurin auf der anderen Seite. Zudem ist Running Back Brian Robinson zurück und in der Vorwoche erwachte Dyami Brown nach einem weitestgehend wirkungslosen Rookie-Jahr. Und da die Offense der Bears bislang aussieht wie zu besten Zeiten der 60er Jahre, also ohne Passspiel, habe ich hier irgendwie die Commanders vorne - was ich vermutlich bereuen werde, da ich damit auf Carson Wentz setze. Sei's drum, die Commanders gewinnen knapp!

Tipp: Bears vs. Commanders 17:19

Atlanta Falcons (2-3) - San Francisco 49ers (3-2) (So., 19 Uhr)

Wir sind wohl an dem Part des Spielplans angekommen, an dem die Atlanta Falcons wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Ihre bisherigen Vorstellungen waren aller Ehren wert, speziell das Run Game ist eine große Stärke und scheint gegen schwache Gegner auch zu fruchten.

Die Niners hingegen stellen die aktuell beste Defense der NFL und die klar beste gegen den Run, auch wenn mit Javon Kinlaw und Arik Armstead zwei wichtige Run-Defender wohl passen müssen. Und auch Nick Bosa ist fraglich. Diese Unit sollte aber dennoch in der Lage sein, den Falcons den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und dann sollte die von Woche zu Woche besser werdende Offense der 49ers letztlich keine großen Probleme haben, das Spiel trotz Ostküstentrip und früher Kickoff-Zeit über die Bühne zu bringen.

Tipp: Falcons vs. 49ers 17:24

Cleveland Browns (2-3) - New England Patriots (2-3) (So., 19 Uhr)

Auch in Cleveland steht auf dem Papier ein Spiel zweier ziemlich ähnlicher Mannschaften auf dem Programm. Beide kommen sie vor allem übers Run Game und können selbiges eher nicht verteidigen. Es steht also ein bodenständiger Shootout an, wenn man so will. Im Pass sind die Browns klar besser, doch stellen die Patriots eine der besten Passverteidigungen der Liga.

Die Browns bieten hier mit Nick Chubb natürlich einen der explosivsten Runner der NFL auf, die Patriots werden hingegen ein wenig limitiert sein ohne Leading Rusher Damien Harris. Rhamondre Stevenson kann erneut als Workhorse einspringen (2021: 100 YDS, 2 TD in Cleveland), doch die Lage dahinter ist etwas unklar. Unklar ist indes auch, ob Mac Jones nach zwei Wochen Pause zurückkehrt. Wahrscheinlicher ist aber ein weiterer Start von Bailey Zappe. Insgesamt sind die Browns wohl das bessere Team, haben aber schon im Vorjahr deutlich (7:45) gegen die Patriots verloren. Und irgendwie glaube ich nicht, dass sich beide Mannschaften seither grandios verändert haben ...

Tipp: Browns vs. Patriots 20:23

© getty Aaron Rodgers und die Green Bay Packers haben es derzeit nicht leicht.

Green Bay Packers (3-2) - New York Jets (3-2) (So., 19 Uhr)

Nach der überraschenden Pleite gegen die Giants in London wollte Aaron Rodgers nichts vom Gerede über eine mögliche Niederlage gegen die Jets wissen. Doch jene könnten für die Packers durchaus auch zum Problem werden.

Die Packers spielen seit Wochen ein ziemlich limitiertes Spiel. Das Run Game funktioniert ziemlich gut, der Pass hingegen leidet weiter unter mangelnder Abstimmung zwischen Rodgers und seinen (jungen) Receivern. Die Jets wiederum haben drei der letzten vier Spiele gewonnen und dabei gerade im Run Game überzeugt, was nicht unerheblich ist, wenn man weiß, wie löchrig sich die Packers-Defense bislang auf dem Boden präsentiert hat.

Führt diese schwierige Konstellation für Green Bay zu einer weiteren ungeplanten Niederlage? Hier tue ich mich etwas schwer, denn unzweifelhaft haben die Packers mehr Qualität auf nahezu jeder Position, doch nutzen sie ihr Potenzial eben nicht aus. Die Jets wiederum sind euphorisiert und haben Blut geleckt nach Siegen über die Browns, Steelers und Dolphins. Ich bin zwar nicht vollends überzeugt, aber ich gehe hier auf Upset.

Tipp: Packers vs. Jets 21:24

Indianapolis Colts (2-2-1) - Jacksonville Jaguars (2-3) (So., 19 Uhr)

In Woche 2 gelang den Jaguars ein 24:0-Shutout über die Colts. Damit setzte sich eine schier unglaubliche Erfolgsserie der Jaguars gegen die Colts in Duval fort. Nun allerdings geht's nach Indy, wo die Jaguars seit 2017 nicht mehr gewonnen haben.

Schaut man nun auf die aktuelle Form beider Teams, dann wird man nicht unbedingt schlauer, denn obwohl die Colts zuletzt gewonnen haben, lag das mehr am verheerenden Decision Making von Russell Wilson als an der eigenen Offensivleistung.

Die Jaguars wiederum können ihre Pleite gegen Houston dieses Mal nicht mit dem Wetter erklären. Wir könnten hier nun Not gegen Elend erleben, wobei Not kleiner geworden ist, da Running Back Jonathan Taylor wohl zurückkehrt. Insofern tippe ich in dieser merkwürdigen Serie auf das Heimteam.

Tipp: Colts vs. Jaguars 17:15