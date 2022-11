NFL Predictions Week 9: Prognosen, Vorhersagen und Tipps zu allen Week-9-Spielen

Woche 9 lässt zwei Quarterback-Legenden aufatmen, während die Los Angeles Chargers eine weitere bittere Niederlage kassieren. Die Raiders feiern einen wichtigen Auswärtserfolg und die Seahawks erringen einen weiteren wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs.

SPOX-Redakteur Marcus Blumberg tippt jede Woche alle Spiele.

Den kompletten Sonntag gibt es sowohl in der deutschen Konferenz ENDZN als auch in der Original-Konferenz NFL RedZone live auf DAZN. Los geht es jeden Sonntag ab 19 Uhr live.

NFL Predictions Week 9 2022

Bye Week: Cleveland Browns, Dallas Cowboys, Denver Broncos, New York Giants, Pittsburgh Steelers, San Francisco 49ers

Houston Texans (1-5-1) - Philadelphia Eagles (7-0) (Fr., 1.15 Uhr live auf DAZN)

Falls Ihr hier neu seid, sei Euch gesagt, dass jedes Team mal in der Primetime ran muss. Das dürfte ein paar Fragen zu Beginn klären. Mit diesem Disclaimer aus dem Weg schauen wir doch mal, was für die Texans sprechen könnte - eher gar nichts. Offense und Defense sind insgesamt betrachtet katastrophal. Die Run Defense dürfte sogar die schlechteste der NFL sein und nun ratet, was die Eagles am liebsten tun ...

Doch die Eagles sind nicht nur überragend auf dem Boden, wie das vergangene Wochenende demonstrierte, als man die Steelers komplett zerlegte (35:13) und A.J. Brown einfach mal drei Touchdowns gefangen hat. Ein vierter wäre auch noch möglich gewesen. Da dies ein Thursday Night Game ist, können die Texans aber immerhin auf den Faktor Chaos hoffen, nach nur kurzer Vorbereitung. Dennoch wird's nicht eng.

Tipp: Texans vs. Eagles 10:30

Atlanta Falcons (4-4) - Los Angeles Chargers (4-3) (So., 19 Uhr)

Falcons gegen Chargers - eine klare Angelegenheit, oder? Not so fast, my Friend! (Wie Lee Corso jeden Samstag zu sagen pflegt). Die Falcons sind erstaunlich gut unterwegs und haben vor allem offensiv eine effizientere Truppe als die Chargers, deren Probleme weitreichend sind, von Scheme bis zur O-Line, die in Trümmern liegt. Und dann kommt hinzu, dass die Chargers zur frühen Ostküstenzeit spielen müssen - auch noch nach einer Zeitumstellung. Das taten sie dieses Jahr erst einmal und gewannen, allerdings reden wir hier vom chaotischen 30:28 in Cleveland, einem Spiel, das auch anders hätte ausgehen können.

Defensiv sollten die Chargers immerhin besser sein als Atlanta, jedoch bleibt die Laufverteidigung die große Schwäche des Teams und die Falcons sind vor allem auf dem Boden brandgefährlich. Und das dürfte auch ihr größter Vorteil im Spiel werden. Hinzu kommt, dass die Front der Falcons durchaus auch in der Lage sein könnte, Justin Herbert unter Druck zu setzen, da dessen Protection alles andere als sattelfest ist. Und wenn man das alles zusammennimmt, komme ich bei einem weiteren leicht überraschenden Falcons-Sieg raus.

Tipp: Falcons vs. Chargers 26:24

NFL Trade Deadline: Hockenson, Chubb und Co. - alle Deals im Überblick © getty 1/19 Am Dienstag war Trade Deadline in der NFL und bis dahin ist so einiges passiert. Mehrere Star-Spieler wechselten in den vergangenen Tagen und Wochen das Team, zehn Trades am Deadline-Day sind NFL-Rekord! Wir geben einen Überblick. © getty 2/19 CHRISTIAN McCAFFREY (Running Back) - Panthers zu 49ers: Bereits vor zwei Wochen ging McCaffrey zu den Niners für 2023er Draftpicks in den Runden 2, 3 und 4 sowie einen Fünftrundenpick 2024. Er spielte bereits zweimal für sein neues Team. © getty 3/19 ROBERT QUINN (Edge Rusher) - Bears zu Eagles: Auch schon vor dem Wochenende ging Quinn für einen Viertrundenpick 2023 nach Philly. Quinn wollte schon länger weg, nun kommt er zum noch einzigen ungeschlagenen Team der Liga. © getty 4/19 JAMES ROBINSON (Running Back) - Jaguars zu Jets: Nach der Kreuzbandverletzung von Rookie Breece Hall kam Robinson als Last-Minute-Ersatz für einen Conditional-Fünftrundenpick. In Jacksonville war er nur noch Nummer 2 hinter Etienne. © getty 5/19 KADARIUS TONEY (Wide Receiver) - Giants zu Chiefs: Ebenfalls noch in der Vorwoche schickten die Giants ihren enttäuschenden letztjährigen Erstrundenpick für einen Compensatory-Drittrunden- und einen Sechstrundenpick nach KC. © getty 6/19 JOHNATHAN HANKINS (Defensive Tackle) - Raiders zu Cowboys: Die Cowboys verstärkten ihre Run-Defense in der Vorwoche mit Hankins (plus Siebtrundenpick 2024) für einen Sechstrundenpick 2023. Er spielte bereits gegen Chicago. © getty 7/19 ROBBIE ANDERSON (Wide Receiver) . Panthers zu Cardinals: Bereits nach Woche 6 und nach einer Sideline-Tirade und Ärger mit Coaches kam dieser Deal zustande. Anderson für einen Sechstrundenpick 2024 und Siebtrundenpick 2025. Er ersetzt Marquise Brown. © getty 8/19 DEION JONES (Linebacker) - Falcons zu Browns: Auch schon etwas länger her, aber die Browns holten Jones (plus Siebtrundenpick 2024) aus Atlanta für einen Sechstrundenpick 2024. Er kam nach der schweren Verletzung von Anthony Walker. © getty 9/19 CALVIN RIDLEY (Wide Receiver) - Falcons zu Jaguars: Der Trade kam überraschend, da er wegen Sportwetten gesperrt ist und frühestens 2023 wieder spielen darf. Entsprechend kompliziert ist die Kompensation: Bestenfalls wird's ein 5th '23 und eine 2nd '24. © getty 10/19 WILLIAM JACKSON (Cornerback) - Commanders zu Steelers: Jackson geht mit einem 2025er Siebtrundenpick zu den Steelers, die einen Sechstrundenpick 2024 nach DC schicken. Jackson kehrt damit in die AFC North zurück, nachdem er bis 2020 für Cincy spielte. © getty 11/19 NYHEIM HINES (Running Back) - Colts zu Bills: Die Bills haben endlich einen guten Receiver aus dem Backfield gefunden, den sie lange gesucht haben. Er passt perfekt in diese Offense. Er kommt für RB Zack Moss und einen Conditional Sechstrundenpick. © getty 12/19 BRADLEY CHUBB (Edge Rusher) - Broncos zu Dolphins: Der Mega-Trade! Chubb kommt zusammen mit einem Fünftrundenpick (2025) nach Miami. Im Gegenzug schickt Miami einen 2023er Erstrundenpick plus RB Chase Edmonds und einen Viertrundenpick 2024 nach Denver. © getty 13/19 JEFF WILSON (Running Back) - 49ers zu Dolphins: Die Dolphins bekommen Ersatz für Edmonds für einen Fünftrundenpick 2023. Wilson war nach dem CMC-Trade über und spielt nun wieder für seinen früheren Offensive Coordinator Mike McDaniel. © getty 14/19 JACOB MARTIN (Edge Rusher) - Jets zu Broncos: Die Broncos “ersetzen” Chubb mit Martin (plus 2024er Fünftrundenpick) und erhalten dafür einen 2024er Fünftrundenpick. Martin macht zudem Platz im Jets-Kader für Rookie Jermaine Johnson. © getty 15/19 RASHAD FENTON (Cornerback) - Chiefs zu Falcons: Platz schaffen auch die Chiefs, bei denen Rookie Trent McDuffie zurück ist. Fenton - nur noch Backup - geht für einen Conditional Siebtrundenpick nach Georgia. Dort sind einige CBs verletzt … © getty 16/19 DEAN MARLOWE (Safety) - Falcons zu Bills: Die Bills wiederum haben einige Verletzungen auf Safety und brauchten dringend Nachschub. Marlowe kommt für einen 2023er Siebtrundenpick. © getty 17/19 CHASE CLAYPOOL (Wide Receiver) - Steelers zu Bears: Claypool kommt für den eigenen Zweitrundenpick der Bears 2023, was ein sehr hoher Preis sein mag für einen Receiver, mit dem man nicht wirklich zufrieden war in Pittsburgh. © getty 18/19 ROQUAN SMITH (Linebacker) - Bears zu Ravens: Die Ravens schließen eine große Lücke, die Bears bekommen neben LB A.J. Klein auch noch einen Zweit- und einen Fünftrundenpick für Smith, der auch schon länger weg wollte. © getty 19/19 T.J. HOCKENSON (Tight End) - Lions zu Vikings: Für einen Zweitrundenpick 2023 und Viertrundenpick 2024 kommt Hockenson nach Minnesota (plus Viertrundenpick 2023 und Conditional Viertrundenpick 2024. Er gibt Kirk Cousins noch eine Waffe mehr.

Chicago Bears (3-5) - Miami Dolphins (5-3) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Die Bears hatten eine interessante Trade Deadline. Zum einen verstärkten sie die Offense mit Chase Claypool, der, wenn er irgendwann erwachsen wird, eine klare Stärkung des Receiving Corps sein kann. Doch gleichzeitig gaben sie mit Robert Quinn und nun auch noch Roquan Smith ihre wohl besten Verteidiger ab. Damit schwächten sich deutlich vor einem Spiel gegen ein Team mit starker Passing Offense.

Und die Dolphins? Die rüsteten kräftig auf mit Bradley Chubb, der den Pass Rush klar verbessert und damit womöglich die Notwendigkeit zu blitzen verringert. Und gerade gegen die Bears, die vor allem auf dem Boden für Gefahr sorgen, dürfte das viel wert sein. Nun müssen sie es nur noch schaffen, Justin Fields in der Pocket zu halten und ihn nicht frei laufen zu lassen. Doch selbst wenn dies passiert, sollte genügend Feuerpower da sein, um auch ein Spiel mit mehr Punkten als gedacht zu gewinnen.

Tipp: Bears vs. Dolphins 23:31

Cincinnati Bengals (4-4) - Carolina Panthers (2-6) (So., 19 Uhr)

Wenn die vergangenen paar Wochen eines deutlich machten, dann, dass man die Panthers auch in ihrer aktuellen Verfassung nicht unterschätzen sollte. Hätten sie einen fähigen Kicker, wäre das Spiel gegen die Falcons anders ausgegangen! Nun geht es zu einem Gegner, der wieder mal Wunden lecken muss.

Die Bengals nämlich kassierten einen gehörigen Dämpfer in Cleveland, verloren dabei auch noch Cornerback Chidobe Awuzie (Kreuzbandriss) und offenbarten massive Probleme in der Pass Protection. Und das könnte auch dieses Mal zu Problemen führen, denn auch die Panthers-Front um Brian Burns ist sehr gefährlich und muss wohl ähnlich wie die Browns kaum blitzen, um zu Joe Burrow durchzudringen. Und da Ja'Marr Chase erneut fehlen wird, darf man gegen diese Secondary erneut keine Wunderdinge erwarten. Zu allem Überfluss verteidigt Carolina auch den Run recht gut.

Was machen wir also mit diesem Spiel, in dem die Bengals auf dem Papier immer noch der Favorit sind? In der Vorwoche habe ich mir mit dem Panthers-Tipp die Finger verbrannt, obwohl die wie erwähnt eigentlich hätten gewinnen müssen ... doch bleibe ich hier bei den Bengals, die aber bis zum Ende zittern müssen und letztlich nur aufgrund der individuellen Klasse von Burrow leicht die Nase vorn haben werden.

Tipp: Bengals vs. Panthers 23:20

© getty Aaron Rodgers hofft gegen die Lions, die Pleitenserie von drei Spielen zu beenden.

Detroit Lions (1-6) - Green Bay Packers (3-5) (So., 19 Uhr)

Wie tief werden die Packers noch sinken in dieser Saison? Sie haben bereits erstmals seit Mike McCarthys schlimmsten Zeiten vier Spiele am Stück verloren und werden wohl erstmals seit Matt LaFleur übernommen hat, nicht die NFC North gewinnen. Zudem ist es fraglich, ob Allen Lazard nach seinem Ausfall zuletzt wieder dabei sein kann. Aber auch wenn die Lage ernst ist, gibt es einen Hoffnungsschimmer ...

Auf der anderen Seite stehen die Detroit Lions, die fünf Spiele am Stück verloren haben und nun auch noch Tight End T.J. Hockenson abgegeben haben. So schlecht die Packers auch sein mögen, sie werden nicht auch noch in Detroit verlieren. Wenn doch, müsste man da ehrlich gesagt alle entlassen, denn dieses Team ist einfach nicht konkurrenzfähig mit seiner verheerenden Defense. Einen noch tieferen Tiefpunkt wird es für Green Bay nicht geben.

Tipp: Lions vs. Packers 17:24