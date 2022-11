NFL Predictions Week 10: Prognosen, Vorhersagen und Tipps zu allen Week-10-Spielen

Mit Woche 10 beginnt die zweite Saisonhälfte in der NFL und zum Start gibt es das erste Deutschland-Spiel in München. Dort kassiert Tom Brady die nächste Pleite! Die Bills finden in die Spur zurück, während die Packers eine weitere Niederlagen kassieren werden.

SPOX-Redakteur Marcus Blumberg tippt jede Woche alle Spiele.

Den kompletten Sonntag gibt es sowohl in der deutschen Konferenz ENDZN als auch in der Original-Konferenz NFL RedZone live auf DAZN. Los geht es jeden Sonntag ab 19 Uhr live.

NFL Predictions Week 10 2022

Bye Week: Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, New England Patriots, New York Jets

Carolina Panthers (2-7) - Atlanta Falcons (4-5) (Fr., 2.15 Uhr live auf DAZN)

Waren die Panthers zuvor noch konkurrenzfähig gegen die Falcons (34:37), kassierten sie in Cincy eine heftige Klatsche. Nun kommt es am Donnerstagabend zur Revanche. Erneut wird PJ Walker als Quarterback auflaufen, obwohl Baker Mayfield ihn zuletzt nach der Pause ersetzt hatte. Die Woche wäre andernfalls ohnehin zu kurz gewesen, um große Anpassungen vorzunehmen.

Die Falcons verloren knapp gegen die Chargers, obwohl diese kaum noch brauchbare Receiver hatten - ein Fumble spät im Spiel könnte da eine Rolle gespielt haben. Unterm Strich aber machen die Falcons aufgrund ihrer Offense einen stabileren Eindruck, sodass sie mit der besseren Formkurve trotz Auswärtsspiel leichter Favorit sein sollten.

Tipp: Panthers vs. Falcons 16:20

Tampa Bay Buccaneers (4-5) - Seattle Seahawks (6-3) (So., 15.30 Uhr live auf DAZN)

Das erste Regular-Season-Spiel in München findet unter völlig anderen Vorzeichen statt, als man das im Frühjahr bei der Ankündigung dieser Begegnung hätte erahnen können. Die Bucs, die immerhin ihre Pleitenserie durch das Comeback gegen die Rams beendet haben, sind nun nicht mehr der klare Favorit. Sie mögen die besseren Einzelspieler haben, doch funktioniert ihr Run Game überhaupt nicht, was sie nicht davon abhält, dennoch manisch darauf zu setzen. Und das spielt den Seahawks in die Karten, deren Defense sich stetig verbessert hat.

Die Offense der Seahawks ist erstaunlich effizient, was nicht zuletzt an Geno Smith liegt. Er bewegt sich gut in der Pocket, findet den offenen Receiver und scheut sich auch nicht vor Deep Balls. Seine Receiver DK Metcalf und Tyler Lockett befinden sich in einer sehr guten Verfassung und Running Back Kenneth Walker entwickelt sich langsam zum Closer. Sollte das Spiel gegen Ende eng sein, würde es mich nicht wundern, wenn gerade Walker den Ausschlag geben würde gegen eine alles andere als sattelfeste Run Defense der Bucs.

Wenn Tom Brady das Spiel früh an sich reißen kann und nicht vom Run Game und Run Calls zurückgehalten wird, dann ist ein Bucs-Sieg denkbar. Doch wenn die Seahawks auch wieder gegen die Bucs konstant 3rd & Long-Situationen erzwingen können, wird es erneut ein zähes Spiel und solche Spiele gewinnen derzeit eher die Seahawks.

Tipp: Buccaneers vs. Seahawks 24:27

© getty Geno Smith und die Seattle Seahawks treffen in München auf die Tampa Bay Buccaneers.

Buffalo Bills (6-2) - Minnesota Vikings (7-1) (So., 19 Uhr)

War die Niederlage bei den Jets ein Ausrutscher oder der Beginn eines Trends für die Buffalo Bills? Laut Josh Allen lag es daran, dass der Quarterback "einen Scheiß zusammengespielt" hat. Seine zwei Interceptions jedenfalls haben nicht geholfen, das stimmt wohl. Und in Normalform sollten die Bills auch schnell wieder im Sattel landen. Speziell Stefon Diggs sollte man im Auge behalten. Er tritt erstmals gegen sein altes Team an und dürfte hochmotiviert sein.

Die Vikings wiederum spielen seit Wochen nach gleichem Muster: Sie starten ordentlich, geben das Spiel dann aus der Hand und machen am Ende dann doch noch das eine Play, das den Sieg bringt. Die Folge sind nun schon sechs Siege mit jeweils nur einem Score Unterschied. Nun allerdings kommt ein Gegner, der mehr Feuerpower mitbringt als die bisherigen Kontrahenten der Vikings. Minnesota wird auch dieses Mal Nadelstiche setzen, doch unterm Strich wird es schwierig, diese Offense in Schach zu halten.

Das würde sich höchstens dann ändern, wenn die Seitenbandverletzung in Allens Ellenbogen schwerer wäre als gedacht, denn mit Ersatzmann Case Keenum wären die Bills natürlich deutlich schwächer.

Tipp: Bills vs. Vikings 27:21

Chicago Bears (3-6) - Detroit Lions (2-6) (So., 19 Uhr)

Seit die Bears auf die glorreiche Ideen gekommen sind, Justin Fields als das zu einzusetzen, was er ist - ein Running Quarterback - tritt die Offense des Teams deutlich gefährlicher auf. Und auch gegen die bisweilen desolate Defense der Lions sollte einiges drin sein. Spannend wird vor allem sein, wie gut Chase Claypool nach einer weiteren Trainingswoche integriert sein wird. Gegen die Dolphins fing er nur 2 seiner 6 Targets und war kein Faktor.

Die Lions wiederum werden uns wohl die Frage beantworten, ob der starke Auftritt der eigenen Defense gegen Green Bay ein Zeichen für einen Turnaround oder doch eher den zahlreichen Fehlern geschuldet war, die Aaron Rodgers kürzlich angesprochen hat.

In jedem Fall haben den Packers drei Red-Zone-Interceptions nicht gerade geholfen. Ein Spiel mit vielen Punkten auf beiden Seiten ist in der Windy City jedenfalls drin. Am Ende macht dann die neugewonnene Explosivität der Bears den Unterschied.

Tipp: Bears vs. Lions 33:30

Gewinner und Verlierer: Rekordmann trotz Niederlage überragend © getty 1/25 Joe Mixon war der Star in Woche 9 mit sage und schreibe 5 Touchdowns in einem Spiel. Wer sonst noch überzeugte oder enttäuschte, erfahrt Ihr hier. © getty 2/25 Gewinner - DALLAS GOEDERT, Tight End, Eagles: Übernahm das Spiel gegen die Texans nach der Pause komplett. Am Ende standen da 100 Yards, 1 TD und 10 EPA (1,0 EPA/Play!). © getty 3/25 Gewinner - DAVANTE ADAMS, Wide Receiver, Raiders: Sein Team gab schon wieder eine 17-Punkte-Führung ab, doch Adams zeigte endlich, dass er noch der Alte ist: 10 REC, 146 YDS, 2 TD! © getty 4/25 Gewinner - JOE MIXON, Running Back, Bengals: Mixon legte 211 Scrimmage Yards gegen die Panthers hin. Und er scorte 5 Touchdowns! Das ist einer mehr als Al Bundy in seinem größten Spiel. Unfassbar! © getty 5/25 Gewinner - AUSTIN EKELER, Running Back, Chargers: Die Offense der Chargers war extrem ersatzgeschwächt, das Play Calling blieb schwach, doch er ist die Konstante. Gold wert mit 2 TDs gegen Atlanta. © getty 6/25 Gewinner - KERBY JOSEPH, Defensive Back, Lions: Die Lions-Defense fiel bislang nicht positiv auf, doch gegen die Packers spielte sie groß auf. Der Rookie kam allein auf 2 Interceptions und 12 Tackles. © getty 7/25 Gewinner - MATTHEW JUDON, Edge Rusher, Patriots: Die Patriots hatten 9 Sacks gegen die Colts, Judon ging voran mit 3 und führt die Liga nun mit 11,5 an. Sein Career High? 12,5 ... © getty 8/25 Gewinner - TRAVIS ETIENNE, Running Back, Jaguars: Jap, Etienne ist definitiv angekommen. Er allein lief für 109 Yards und 2 Touchdowns beim Comeback-Sieg über die Raiders. © getty 9/25 Gewinner - TYREEK HILL, Wide Receiver, Dolphins: Die Dolphins brauchten seine Extraklasse, um die Bears zu besiegen. Hill steuerte 143 Yards und einen Touchdown bei. © getty 10/25 Gewinner - JUSTIN FIELDS, Quarterback, Bears: Ja, die Bears haben das verloren. Aber Fields zeigte einmal mehr, wo seine Stärken liegen. Er hatte 4 Total Touchdowns und brach Vicks QB-Rushing-Rekord mit 178 Yards. © getty 11/25 Gewinner - ROBERT SALEH, Head Coach, Jets: Die Bills sind wohl das beste Team der AFC, doch Salehs Defense schlug sie und kam dabei auf 2 Interceptions und 5 Sacks gegen Josh Allen. Respekt! © getty 12/25 Gewinner - CADE OTTON, Tight End, Bucs: Einen Gronk-Ersatz hat die Bucs-Offense bisher sträflich vermisst. Otton zeigte gegen die Rams erstmals Potential auf: 5 Catches für 66 Yards und den Game Winning Touchdown! © getty 13/25 Gewinner - TOM BRADY, Quarterback, Bucs: Nach einem sehr durchwachsenen Spiel fand Brady in sich den einen Drive wieder, den nicht viele so hinkriegen: 60 Yards in 6 Plays in knapp 30 Sekunden zum Game Winning Touchdown! © getty 14/25 Gewinner - KENNETH WALKER III, Running Back, Seahawks: Der Rookie trat wieder mal als überragender Closer auf: Zwei Touchdowns im vierten Viertel setzten das Ausrufezeichen hinter den Division-Sieg gegen die Cardinals! © getty 15/25 Gewinner - VIT VEA, Defensive Tackle, Bucs: Er war der beste Mann jener Defense, die nur 13 Punkte und 206 Yards zuließ. 2 Sacks, 2 Tackles for Loss und 3 QB Hits sind ein guter Tag für einen DT! © getty 16/25 Gewinner - PATRICK MAHOMES, Quarterback, Chiefs: Die Titans hielten ihn und seine Offense lange in Schach, doch als er die Lücke sah, griff er die Chance beim Schopf und brachte sein Team zurück. Einzigartig. © getty 17/25 Verlierer - DAVIS MILLS, Quarterback, Texans: Sein Pick riss die Eagles am Donnerstag aus ihrem Tiefschlaf. Danach ging die Partie für die Texans den Bach runter. Er macht einfach zu viele Fehler. © getty 18/25 Verlierer - PJ WALKER; Quarterback, Panthers: Hatte seine Momente in den letzten Wochen, doch das Experiment dürfte nach seiner 9-Yard-2-Pick-Performance (3/10) vorbei sein. Baker Mayfield Time! © getty 19/25 Verlierer - EQ ST. BROWN, Wide Receiver, Bears: Hatte nur 2 Targets im Spiel, war aber die Anspielstation beim entscheidenden 4th Down der Bears ... und ließ den Ball ohne Not fallen. Das war seine Chance zu glänzen! © getty 20/25 Verlierer - GABE DAVIS, Wide Receiver, Bills: Eine der Stärken der Bills-Offense ist, dass nicht nur Diggs Plays macht. Doch wenn Davis untertaucht wie die letzten zwei Wochen, dann wird es mitunter schwierig. © getty 21/25 Verlierer - SAM EHLINGER, Quarterback, Colts: Er spielt anstelle von Ryan, weil man ihn evaluieren wollte. Muss das noch sein? Kassierte 9 Sacks und warf einen Pick-Six. Wirkte einfach nicht NFL-tauglich. © getty 22/25 Verlierer - AARON RODGERS, Quarterback, Packers: Rodgers geht allmählich mit seinen Kollegen unter. Er warf 3 Red-Zone-Interceptions und versenkte damit sein Team. Nun 5 Pleiten in Serie. © getty 23/25 Verlierer - SEAN MCVAY, Head Coach, Rams: Insgesamt war das ein trostloses Spiel seiner Offense. Aber besonders bitter war der Draw bei 3rd and 5 am Ende, bei dem er de facto Brady noch einmal den Ball - und letztendlich den Sieg - schenkte. © getty 24/25 Verlierer - KLIFF KINGSBURY, Head Coach, Cardinals: 4,3 Yards/Play, 12 Penaltys und 14 offensive Punkte setzt die Misere der Cardinals fort. Woche für Woche stellt sich die Frage: Wie lange kann er sich solche Auftritte noch erlauben? © getty 25/25 Verlierer - MALIK WILLIS, Quarterback, Titans: Er hatte die Chance, Eigenwerbung zu betreiben in Tannehills Abwesenheit. Er nutzte die Chance nicht, obwohl man ihm mit Play-Designs sehr entgegen kam.

Tennessee Titans (5-3) - Denver Broncos (3-6) (So., 19 Uhr)

Die bange Frage bei den Titans ist erneut, ob Quarterback Ryan Tannehill (Knöchel) spielen kann. Zuletzt warf er zumindest schon wieder vor dem Spiel gegen die Chiefs am Sonntag. Und seine Rückkehr wäre allmählich bitter nötig, denn Rookie Malik Willis scheint noch weit weg zu sein von einer legitimen Starter-Rolle in der NFL. Das Passspiel lag mit ihm zuletzt einfach brach.

Und das könnte gegen die Broncos zum Problem werden mit ihrer bärenstarken Pass-Defense. Sie stellen die effizienteste Defense gegen den Pass, sind aber im Keller gegen den Run. Wäre Tannehill wieder zurück, ließen sich zumindest übertrieben viele Heavy Boxes vermeiden, um diese Schwäche auszunutzen.

Die Broncos wiederum kommen aus ihrer Bye Week und gewannen zuvor zur Abwechslung mal wieder ein Spiel - gegen Jacksonville in London. Das war allerdings vor allem der Tatsache geschuldet, dass Russell Wilson die eine oder andere eklatante Lücke beim Gegner fand. Das Scheme und das Play Calling unter Nathaniel Hackett jedoch blieben bislang überschaubar.

Und das dürfte gegen die Titans-Defense erneut zum Problem werden. Der beste Ausweg wären da wohl Scrambles von Wilson, ähnlich wie es Patrick Mahomes am Sonntag gezeigt hat. Oder haben die Titans aus diesem Erlebnis die richtigen Schlüsse gezogen? Ich erwarte in jedem Fall ein enges Spiel, doch letztlich erscheinen mir die Titans deutlich stabiler als die Broncos.

Tipp: Titans vs. Broncos 27:23