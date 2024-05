FC Bayern München: Niederlage beim VfB Stuttgart zeigt abermals, welches Problem Priorität haben sollte

© imago images

Max Eberl und Christoph Freund müssen den FCB umkrempeln

Mit Tuchel hat sich nun also ein Weltklassetrainer die Zähne daran ausgebissen. Seine ständige Ratlosigkeit in Interviews war schonungslos ehrlich, wenngleich er zu Recht dafür kritisiert wurde, weil es ein desaströses Gesamtbild vollendete. Doch der Champions-League-Sieger von 2021 stand und steht vor einem nahezu unlösbaren Puzzle.

Je mehr er an der ersten Elf, vielleicht auch an den ersten 13 Spielern verändern musste, die er gerade so zu einem funktionierenden Gebilde zusammenbasteln konnte, desto größer wurden auch die Probleme.

Die Niederlage in Stuttgart mag komplett egal sein. Doch in der sportlichen Leitung des FC Bayern sollte man sich nicht vormachen, dass der Erfolg in der Champions League zeigen würde, dass es eigentlich in dieser Mannschaft steckt. Der Wettbewerb ist nicht mit dem Alltag und der Bundesliga zu vergleichen.

Für Eberl und Freund wird es darum gehen, die Probleme nach und nach aufzuarbeiten. Beginnend bei der Frage danach, wofür man in Zukunft eigentlich stehen möchte. Eine Frage, die intern längst beantwortet sein sollte.

Davon ausgehend wird es nach und nach darum gehen, wieder einen Kader auf die Beine zu stellen, der nach außen hin etwas repräsentiert - eine klare Idee und Philosophie. Ein Kader, mit dem der jeweilige Trainer mehr anfangen kann, als ständig nach Kompromissen suchen zu müssen. Das wird voraussichtlich länger dauern als nur einen Transfersommer. Es wird ein Prozess, der vom FC Bayern etwas erfordert, was er eigentlich nicht hat: Zeit.

Bei aller Kritik, die Tuchel berechtigterweise trifft, war es ihm nie möglich, in München wirklich etwas aufzubauen oder zu entwickeln. Er war von Beginn an in einer Defensivhaltung. Wo er eine Baustelle schließen konnte, öffnete sich woanders die nächste. Und dieses Problem wird sich allein mit einem neuen Trainer nicht lösen lassen.