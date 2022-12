NFL Predictions Week 16: Prognosen, Vorhersagen und Tipps zu allen Week-16-Spielen

Weihnachten steht vor der Tür und unterm Weihnachtsbaum hat die NFL dieses Jahr den Großteil ihrer Spiele in Woche 16 gelegt. Die Cowboys schaffen einen Achtungserfolg über die Eagles, während die Patriots erneut untergehen. Zudem siegen die Vikings im Duell der Fraud-Teams.

SPOX-Redakteur Marcus Blumberg tippt jede Woche alle Spiele. Den kompletten Samstag gibt es sowohl in der deutschen Konferenz ENDZN als auch in der Original-Konferenz NFL RedZone live auf DAZN. Los geht es an Heiligabaend ab 19 Uhr live. NFL Predictions Week 16 2022 Außerdem werden die Jaguars einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Titel in der AFC South machen, während die Titans der Upset der Woche werden.

© getty New York Jets (7-7) - Jacksonville Jaguars (6-8) (Fr., 2.15 Uhr live auf DAZN) Die Jets waren eine dieser positiven Überraschungen im ersten Teil der Saison, nach vier Pleiten in den letzten fünf Spielen allerdings liegen sie wieder auf Rang 4 in der AFC East und haben kaum noch Playoff-Chancen. Zach Wilson wird erneut starten und sah in Woche 15 immerhin passabel aus, seine bröckelnde Offensive Line jedoch ist das weitaus größere Problem. Die Jaguars wiederum sind gut drauf und haben zuletzt gegen die Titans und Cowboys Ausrufezeichen gesetzt. Vor allem die Offense ist derzeit brandgefährlich und Trevor Lawrence befindet sich in Topform. Gleiches lässt sich über die Defense sagen, die den Cowboys an der Front mächtig zugesetzt hat. Zudem dürfte Jacksonville besonders motiviert sein, da es nur noch ein Spiel hinter den schwächelnden Titans liegt und damit sein Schicksal selbst in der Hand hält. Tipp: Jets vs. Jaguars 17:23 Chicago Bears (3-11) - Buffalo Bills (11-3) (Sa., 19 Uhr) Die Bears gehen mit angeschlagenem Receiving Corps ins Rennen und werden daher offensiv wieder auf ihre One-Man-Show Justin Fields angewiesen sein. Jener sorgt Woche für Woche für Unterhaltung, jedoch fehlt es den Teamkollegen einfach an der nötigen Qualität, um als Team daraus Kapital zu schlagen. Und gegen die Bills sehe ich vor allem die dezimierte Defense als riesiges Problem gegen die Offensivmaschine aus Buffalo an. Zumal jene nun auch das Laufspiel für sich entdeckt hat und damit effektiv sein kann. Was darüber hinaus für die Bills spricht: Sie stellen eine der effizientesten Laufverteidigungen, was ein Problem für die Bears werden wird, die durch die Luft bislang nur selten erfolgreich waren. Und: Die zwei Linebacker Matt Milano und Tremaine Edmunds sind schnell und damit sicherlich besser für Fields gerüstet als manch ein anderer Spieler dieser Zunft. Tipp: Bears vs. Bills 17:27

© getty Cleveland Browns (6-8) - New Orleans Saints (5-9) (Sa., 19 Uhr) Sucht man unter dem Weihnachtsbaum in diesem Jahr nach zwei unberechenbaren Teams, wird man im Dawg Pound fündig. Die Browns haben zwei ihrer letzten drei Spiele sicherlich trotz Deshaun Watson gewonnen, nicht wegen ihm. Er ist immer noch nicht angekommen und sah auch gegen Baltimore wackelig aus. Immerhin waren die Ravens offensiv ohne Lamar Jackson so dermaßen überfordert, dass ein Offensiv-Touchdown locker zum Sieg gereicht hat für die Browns. Und nun geht es gegen die Saints, die immer noch eine unangenehme Defense stellen und das Passspiel gegen Atlanta im Grunde abgemeldet haben. Das mag aber auch am überforderten Rookie-Quarterback des Teams gelegen haben. Selbst trat man offensiv beachtlich auf und erzielte drei Touchdowns. Mutmaßlich aber dürfte die Aufgabe gegen die Browns schwieriger werden. Auch sie kommen wie Atlanta übers Run Game, haben aber insgesamt eine fähigere Offense und je mehr Watson spielt, desto besser sollte er werden. Das Spiel wird zwar eng, aber Cleveland dürfte hier die besseren Karten haben. Tipp: Browns vs. Saints 20:17 Tennessee Titans (7-7) - Houston Texans (1-12-1) (Sa., 19 Uhr) Kommen wir direkt zum Problem: Quarterback Ryan Tannehill könnte ausfallen. Und nach vier Pleiten in Serie und einem fast komplett aufgebrauchten Vorsprung gegenüber den Jaguars ist das keine allzu gute Nachricht. Malik Willis startete bereits früher in dieser Saison, doch ideal ist das nicht, da die Offense dadurch zu “gimmicky” wird. Und das wiederum spielt den Texans in die Karten. Jene mögen das schlechteste Team der Liga sein, doch sie haben zuletzt sowohl den Cowboys als auch den Chiefs mächtig zugesetzt. Im Vorjahr gewannen die Texans sogar sensationell gegen die damals gut aufgelegten Titans, es gibt also einen Präzedenzfall. Nun sollte man bedenken, dass die Titans-Defense gerade erst die Chargers und Justin Herbert bei 17 Punkten gehalten hat und auf dem Weg nach oben ist. Doch irgendwie fühlt sich diese Situation schwierig an für Tennessee. Hier sehe ich die Chance auf einen Upset. Tipp: Titans vs. Texans 17:19

© getty Kansas City Chiefs (11-3) - Seattle Seahawks (7-7) (Sa., 19 Uhr live auf DAZN) Souverän war das nicht, was die Chiefs in den vergangenen paar Wochen gezeigt haben. Seit der Niederlage in CIncy drückt der Schuh und man macht zu viele Fehler, die zuletzt auch gegen die Texans teuer wurden. Letztlich reichte es zu Siegen in Denver und Houston, aber entspannt sollte man nicht ins Spiel an Heiligabend gehen. Die Seahawks wiederum - und hier könnte ich meinen Text von letzter Woche recyceln - schwächeln seit dem München-Spiel gewaltig und haben nun vier ihrer letzten fünf Partien verloren. Gegen die Niners bestätigte sich zudem der derzeitige Trend, dass es nicht gelingt, den Lauf zu stoppen. Und da auch die Chiefs in letzter Zeit auf dem Boden überzeugten dank Isiah Pacheco und Jerick McKinnon, könnte dies der nächste unangenehme Tag für Seattle werden, zumal Patrick Mahomes überdies so effizient wie eh und je aufspielt. Tipp: Chiefs vs. Seahawks 27:20 Minnesota Vikings (11-3) - New York Giants (8-5-1) (Sa., 19 Uhr) Es gibt keine besseren Teams, um die Randomness dieser Saison besser zu umschreiben, wie die Giants und Vikings. Die Giants sollten realistisch bei 6-8 stehen, die Vikings bei 7-7 gemessen an ihrer Punktedifferenz. Doch schaut Euch die tatsächlichen Bilanzen an … Aus irgendeinem Grund - vermutlich hat irgendwer ein paar Deals mit dem Teufel gemacht - gewinnen die Vikings konsequent 1-Score-Games. Selbst nach 0:33-Rückstand scheint das garantiert zu sein. Und das tun sie hauptsächlich, weil QB Kirk Cousins und Wide Receiver Justin Jefferson eine Killer-Kombo für jeden Gegner sind. Die Giants wiederum gewinnen ihre Spiele, weil sie offensiv häufig einen besseren Plan haben als der Gegner, auch wenn das vielleicht nicht auf den ersten Blick auffällt. Gegen die Commanders kam kürzlich hinzu, dass die defensive Front immer besser wird. Gerade Kayvon Thibodeaux scheint erwacht zu sein und war maßgeblich am Sieg am vergangenen Sonntag beteiligt. Doch auch wenn ich mir ein Szenario vorstellen kann, in dem der Rookie erneut das Spiel übernimmt - Cousins kassierte gegen Indy 7 Sacks -, sehe ich nicht, wie die Giants im Zweifel Jefferson stoppen. Tipp: Vikings vs. Giants 24:20

© getty New England Patriots (7-7) - Cincinnati Bengals (10-4) (Sa., 19 Uhr) Traue ich es den Patriots zu, Joe Burrow und Ja’Marr Chase den Wind aus den Segeln zu nehmen? Absolut! Belichick hat selbst Davante Adams zur Randnotiz gemacht! Traue ich es den Patriots aber zu, gegen die immer besser werdende Defense der Bengals irgendwas auf die Reihe zu bringen? Lasst es mich so formulieren: Basierend auf dem Blindes-Huhn-und-Korn-Prinzip müsste auch für die Patriots hier was drin sein, doch da dieses Huhn nicht mal mehr einen Kopf hat, wird selbst das schwierig. Die Bengals wiederum haben ihre letzten sechs Spiele auch deshalb gewonnen, weil Burrow seinen Horizont erweitert hat und nicht mehr nur auf Chase angewiesen ist für die meisten Big Plays. Er hat genügend andere Waffen, um es Defenses schwer zu machen. Ich erwarte kein Massaker, aber eben doch einen am Ende nicht gefährdeten Auswärtserfolg. Tipp: Patriots vs. Bengals 16:25 Carolina Panthers (5-9) - Detroit Lions (7-7) (Sa., 19 Uhr) Die Panthers haben durch ihre Pleite gegen die Steelers die Chance liegen gelassen, mit den Bucs in der NFC South gleichzuziehen. Nun bietet sich erneut diese Gelegenheit. Doch das Steelers-Spiel machte mal wieder deutlich, dass die Panthers ohne ihr Run Game - es war völlig wirkungslos - aufgeschmissen sind. Sie funktionieren dann, wenn sie das Tempo kontrollieren und nicht hinterherlaufen müssen. Und das ist ein Problem gegen die Lions, die sechs ihrer letzten sieben Spiele gewannen und dabei vor allem offensiv überzeugten. Mehr als das: Auch defensiv machen sie immer mehr Plays und sind daher tatsächlich in Schlagdistanz zu den Wildcard-Plätzen. Und damit hätte nun wirklich niemand gerechnet in dieser Saison. Die Panthers sind kein Trainwreck mehr, doch die Lions scheinen einfach offensiv zu gut. Tipp: Panthers vs. Lions 16:23

© getty Baltimore Ravens (9-5) - Atlanta Falcons (5-9) (Sa., 19 Uhr) Denkt Euch hier das Spder-Man-Meme. Überspitzt formuliert könnte man argumentieren, dass die Ravens und Falcons das gleiche Team sind - wenn Lamar Jackson auch diese Woche mit seiner Verletzung am hinteren Kreuzband ausfallen sollte, wonach es aussieht. Dann nämlich haben wir zwei Teams, die auf dem Boden viel Schaden anrichten können, durch die Luft aber niemandem Angst einflößen. Und somit könnte auch dieses auf dem Papier eigentlich klare Spiel ziemlich spannend werden. Tyler Huntley wurden zuletzt von den Browns die Grenzen aufgezeigt, fairerweise muss man aber auch fragen, zu wem außer Mark Andrews er denn hätte werfen können. Dass nun auch noch Devin Duvernay auf Injured Reserve gelandet ist, verkompliziert die Sache weiter. Beim Gegner war Desmond Ridder noch sehr grün hinter den Ohren beim Debüt gegen die Saints. Und auch die Ravens-Defense als Ganzes dürfte dem jungen QB das Leben schwer machen. Insgesamt sollte das dann doch den Ausschlag für Baltimore ohne Lamar geben. Aber eindeutig wird es nicht. Tipp: Ravens vs. Falcons 20:16 San Francisco 49ers (10-4) - Washington Commanders (7-6-1) (Sa., 22.05 Uhr) Die Niners haben ihren Groove gefunden und die letzten sieben Spiele am Stück gewonnen. Ihre Offense funktioniert, obwohl Brock Purdy als absolutes Greenhorn übernommen hat und auch der Ausfall von Deebo Samuel kompensiert wurde. Und die Defense brilliert seit geraumer Zeit. Die Commanders wiederum spielten in den vergangenen drei Wochen zweimal gegen die Giants und gewannen keines dieser Spiele (0-1-1), was sie in Sachen Wildcard allmählich in die Bredouille bringt. Zuletzt musste Ron Rivera sogar schon Fragen nach einer Rückkehr von Carson Wentz als Starter beantworten. Die Lage ist also ernst. Denn so unterhaltsam Taylor Heinicke auch ist, seine zwei Turnover gegen die Giants waren Killer. Und ich erwarte nicht, dass er deutlich besser agieren wird gegen die enge Coverage der Niners. Insofern gehe ich von einem Heimsieg aus. Tipp: 49ers vs. Commanders 27:20

© getty Dallas Cowboys (10-4) - Philadelphia Eagles (13-1) (Sa., 22.25 Uhr) Es hätte der Kracher der Woche werden können - das Endspiel um die NFC East. Doch dann verloren die Cowboys gegen die Jaguars und haben nun drei Spiele Rückstand auf die Eagles. Und Letztere müssen wohl auf MVP-Kandidat Jalen Hurts verzichten, der sich an der Schulter verletzt hat. Die Ausgangslage ist daher also eher suboptimal für den neutralen Zuschauer. Doch sehen wir dann, wie die Eagles-Offense ohne Hurts funktioniert. Meine Vermutung, weil sie äußerst gut bestückt ist: immer noch ziemlich gut, auch mit Gardner Minshew. Aber am Ende vielleicht nicht gut genug, um an Heiligabend in Dallas zu gewinnen. Die Cowboys laufen im späten Nachmittags-Slot im nationalen TV, was sie immer besonders motiviert. Und auch wenn ihre Defense zuletzt schwächelte, kommt ihnen entgegen, dass mit Hurts die allergrößte Waffe im Run Game wegfallen dürfte. Und damit müssen sie dann nur noch das klassische Run Game stoppen. Und Minshew, der zu wilden Würfen neigt. Das spielt den Cowboys unweigerlich in die Karten. Eng wird es dennoch, aber die Cowboys werden ein wenig Selbstvertrauen tanken, wenn sie schon nahezu keine Chance mehr auf den Division-Titel haben. Tipp: Cowboys vs. Eagles 27:23 Pittsburgh Steelers (6-8) - Las Vegas Raiders (6-8) (So., 2.15 Uhr live auf DAZN) Eines muss man den Steelers lassen: Sie sind hartnäckig und stecken nicht auf. Die Saison sah schon wie verloren aus, doch haben sie sich in den vergangenen Wochen zurückgekämpft. Die Offense läuft immer noch nicht rund, doch die Defense ist seit der Rückkehr von T.J. Watt wieder eine Stärke des Teams. Und so könnten sie am Ende doch noch im Wildcard-Rennen mitreden und eine erste Losing Season von Mike Tomline eventuell abwenden. Auf der anderen Seite haben die Raiders ihr Weihnachtsgeschenk schon bekommen. Doch bis zu was auch immer sich Jakobi Meyers da gedacht hat und zum dubiosen Touchdown von Keelan Coles, sah das gar nicht mal so gut aus, was die Raiders über nahezu die gesamte zweite Halbzeit gegen New England gemacht haben. Und ich mutmaße jetzt mal, dass ihnen die Steelers ähnliche Probleme bereiten können. Das Run Game stoppte Pittsburgh schon eindrucksvoll gegen die Panthers und auch durch die Luft sind die Steelers schwer zu spielen. Das Spiel findet in Pittsburgh statt, was ein Faktor werden könnte, zumal die Raiders nur 2-6 auswärts sind. Daher sehe ich die Steelers insgesamt vorne. Tipp: Steelers vs. Raiders 22:18