NFL Predictions Week 7: Prognosen, Vorhersagen und Tipps zu allen Week-7-Spielen

Auch in Woche 7 stehen einige enge Spiele bevor. Die Cowboys freuen sich über die Rückkehr von Dak Prescott, während die Packers wohl erneut in Probleme geraten.

SPOX-Redakteur Marcus Blumberg tippt jede Woche alle Spiele.

Den kompletten Sonntag gibt es sowohl in der deutschen Konferenz ENDZN als auch in der Original-Konferenz NFL RedZone live auf DAZN. Los geht es jeden Sonntag ab 19 Uhr live.

NFL Predictions Week 7 2022

Bye Week: Buffalo Bills, Los Angeles Rams, Minnesota Vikings, Philadelphia Eagles

Arizona Cardinals (2-4) - New Orleans Saints (2-4) (Fr., 2.15 Uhr live auf DAZN)

Der Tiefpunkt der Cardinals in dieser Saison ist wohl erreicht. Ganze 9 Zähler sammelten sie in der jüngsten Pleite gegen Seattle. Doch nun kommt DeAndre Hopkins zurück, was die Offense verbessern sollte, oder? Ganz so einfach wird das nicht, zumal Marquise Brown, der eigentlich Hopkins' kongenialer Partner werden sollte, auf unbestimmte Zeit fehlen wird. Robbie Anderson kam dazu, doch wird er in so kurzer Zeit wohl noch kaum ein Faktor sein.

Die Saints wiederum haben genügend eigene Verletzungssorgen und werden wohl erneut auf Andy Dalton als Quarterback setzen. Sie bekommen Rookie-Receiver Chris Olave zurück und können weiter auf eine ordentliche Defense verweisen, auch wenn selbige zuletzt mehrfach Federn ließ. Die Secondary dürfte aber gerüstet sein für Hopkins, dem vor allem Spielpraxis fehlt.

Ich denke, uns steht ein weiteres zähes Thursday Night Game ins Haus, das knapp an die Gäste geht.

Tipp: Cardinals vs. Saints 17:20

Cincinnati Bengals (3-3) - Atlanta Falcons (3-3) (Sa., 19 Uhr live auf DAZN)

Die Bengals haben drei ihrer letzten vier Spiele gewonnen, überzeugten aber zuletzt auch in NOLA nicht. Immerhin fruchtete am Ende die bewährte Burrow-Chase-Connection, die den Unterschied machte. Sattelfest wirkt das alles noch nicht, doch immerhin scheint sich die Defense mittlerweile stabilisiert zu haben, was besonders gegen ein Run-First-Team helfen wird.

Die Falcons wiederum haben Cornerback Casey Hayward verloren, was gegen ein Team wie Cincy problematisch ist, da es nun besonders schwer wird, die Sekundär-Optionen neben Ja'Marr Chase im Zaum zu halten. Offensiv gelang es derweil, das Run Game trotz des Ausfalls von Cordarrelle Patterson explosiv zu halten, während offensiv nun auch Kyle Pitts seine Form zu finden scheint. Unterm Strich sollten die Falcons erneut mithalten können, doch die Bengals haben mehr Feuerpower und einen klar besseren Quarterback.

Tipp: Bengals vs. Falcons 27:20

© getty Carson Wentz könnte mit den Commanders für eine Überraschung gegen die Packers sorgen.

Dallas Cowboys (4-2) - Detroit Lions (1-4) (So., 19 Uhr)

Auch wenn das noch nicht bestätigt ist, gehe ich davon aus, dass Dak Prescott erstmals seit Woche 1 wieder spielen wird. Cooper Rush machte seine Sache sehr gut, doch Prescott gibt dem Team mehr Möglichkeiten, speziell in einer Phase, in der die Offense mehr gefordert ist, wie zuletzt in Philly gesehen, wo Rush die Grenzen aufgezeigt wurden.

Die Lions sollten ein guter Auftaktgegner für Prescott sein, denn auch wenn der Pass Rush des Teams imposant sein kann, ist diese Defense insgesamt aktuell die schwächste der Liga und das in allen Belangen. Die Offense wiederum bekommt Running Back D'Andre Swift zurück und kommt aus der Bye Week. Die Frage jedoch wird sein, ob es nun gegen Dallas' explosive Front leichter wird als bei der Shutout-Pleite in New England vor zwei Wochen. Erneut dürfte Goff auf ein ungünstiges Matchup treffen.

Tipp: Cowboys vs. Lions 30:23

Tennessee Titans (3-2) - Indianapolis Colts (3-2-1) (So., 19 Uhr)

In Woche 4 trafen beide bereits aufeinander und die Titans setzten sich mit 24:17 durch, haben damit die letzten vier Spiele gegen die Colts gewonnen. Der Hauptpunkt, der bei mir aus diesem Spiel und auch aus der Vorstellung der Colts in der Vorwoche gegen die Jaguars am meisten hängen geblieben ist, ist die Leistung der Lauf-Verteidigung Indys. Die Titans liefen im Schnitt für 4,5 Yards (Henry: 114 YDS, TD) gegen sie, die Jaguars kamen gar auf 7,4 Yards pro Carry. Und das spricht nicht unbedingt für die Colts gegen die Titans.

Immerhin funktionierte für Indy zuletzt das Passspiel besser, was Hoffnung macht. Doch die Passverteidigung der Titans präsentiert sich seit ein paar Wochen deutlich stabiler, als das nach dem Ausfall von Edge Rusher Harold Landry zu erwarten war. Unterm Strich wird auch dieses Spiel dadurch entschieden, wer am Ende das Ground Game besser in Szene setzt - für beide ist das die große Stärke - offensiv wie (theoretisch auch) defensiv. Und da mich die Colts zuletzt gar nicht überzeugten, tippe ich auf Tennessee.

Tipp: Titans vs. Colts 24:20

© getty Dak Prescott steht vor seinem Comeback nach fünfwöchiger Pause.

Washington Commanders (2-4) - Green Bay Packers (3-3) (So., 19 Uhr)

Bisher war die Storyline rund um die Packers, dass ihnen Receiver abgehen, denen Aaron Rodgers vertraut. Mittlerweile gehen ihnen generell die Receiver aus. Randall Cobb und Christian Watson sind verletzt und fallen wohl aus, Sammy Watkins landete sogar auf IR. Das gepaart mit den generell schon mauen Vorstellungen der vergangenen Wochen ergibt ein besorgniserregendes Bild.

Die Commanders haben sich zuletzt zwar auch nicht mit Ruhm bekleckert, rangen jedoch die Bears nieder und freuten sich vor allem über das Startdebüt von Brian Robinson, der auch noch seinen ersten Touchdown erzielte. Starkes Run Game setzte den Packers zuletzt gehörig zu, wie die Pleiten gegen die Giants und Jets unterstrichen. Auch die starke Front der Commanders könnte zum Faktor werden, denn auch Protection war für Rodgers zuletzt ein Problem.

Es spricht also vieles dafür, dass auch den Commanders ein Upset gelingt. Doch verliert Rodgers wirklich drei Spiele nacheinander? Stand jetzt würde es mich nicht überraschen.

Tipp: Commanders vs. Packers 20:17