NFL Predictions Week 13: Prognosen, Vorhersagen und Tipps zu allen Week-13-Spielen

Thanksgiving ist vorbei und mit dem Dezember beginnt auch der Schlussspurt in der NFL. Woche 13 sieht eine schmerzhafte Rückkehr von Mike McDaniel an seine alte Wirkungstätte sowie einen Erfolg der Bengals in der Neuauflage des NFC Championship Games.

SPOX-Redakteur Marcus Blumberg tippt jede Woche alle Spiele. Den kompletten Sonntag gibt es sowohl in der deutschen Konferenz ENDZN als auch in der Original-Konferenz NFL RedZone live auf DAZN. Los geht es jeden Sonntag ab 19 Uhr live. NFL Predictions Week 13 2022 Bye Week: Arizona Cardinals, Carolina Panthers Außerdem bleibt Aaron Rodgers der "Owner" der Chicago Bears, während die Legende von Mike White ein weiteres heroisches Kapitel erhält. Tom Brady und seine Buccaneers wiederum treffen auf ihren schwierigsten Gegner.

© getty New England Patriots (6-5) - Buffalo Bills (8-3) (Fr., 2.15 Uhr live auf DAZN) Die Offense der Patriots zeigte an Thanksgiving ein Lebenszeichen. Es war vermutlich der beste Auftritt dieser Unit in der gesamten Saison - Mac Jones warf für 382 Yards (2 TD), was ein Career High bedeutete. Und dennoch blieb unterm Strich eine Niederlage. Warum? Angsthasen-Football bei 4th Down - ein schon lange vorherrschendes Problem bei Belichick - und die eigene Defense sah dieses Mal gegen einen kompetenten Quarterback kein Land. Und nun geht es gegen Josh Allen, den wir sicherlich alle als einen solchen bezeichnen würden. Die Bills sind aktuell sicherlich nicht in Bestform unterwegs, was die Lions beinahe am vergangenen Donnerstag ausgenutzt hätten. Letztlich aber setzte sich dann doch Buffalo mit einem Game Winning Drive in knapp 20 Sekunden durch. Von Miller wird fehlen, doch Allens Mobilität ist genau das, womit die Patriots seit langer Zeit immer wieder Probleme hatten. New England wird lange Mithalten, doch am Ende fehlt die Feuerpower. Tipp: Patriots vs. Bills 23:28 Atlanta Falcons (5-7) - Pittsburgh Steelers (4-7) (So., 19 Uhr) Es gibt Spiele, bei denen es ziemlich einfach ist, sie zu tippen. Solche mit Teams, die klare Tendenzen haben, die konstant sind - auf die eine oder die andere Art und Weise. Und dann gibt es Spiele wie dieses. Die Falcons machen für mich einfach keinen Sinn. Immer, wenn ich sie abschreibe, gewinnen sie irgendwie. Immer, wenn ich ihnen dann doch was zutraue, finden sie kreative Wege, um zu verlieren. Sie sind meistens irgendwie dran und verlieren - oder gewinnen - knapp. Nun müssen sie ohne Kyle Pitts auskommen, was ihre Möglichkeiten im Passspiel nochmal klarer limitiert. Also noch mehr Run Game, was aber die Steelers gar nicht mal so schlecht verteidigen. Und das dürfte am Ende auch den Unterschied machen, denn offensiv zeigte Pittsburgh zuletzt zwei ansprechende Leistungen nacheinander, auch weil das Run Game dank der verbesserten Line mehr zur Geltung kam. Und unterm Strich sehe ich dann insgesamt Vorteile bei den Gästen. Eng wird es dennoch. Tipp: Falcons vs. Steelers 20:23 Chicago Bears (3-9) - Green Bay Packers (4-6) (So., 19 Uhr live auf DAZN) Vermutlich wird der "Owner" der Chicago Bears, Packers-Quarterback Aaron Rodgers, trotz Daumenfraktur und irgendwas an den Rippen gegen sein Team spielen können. Und so schlecht die Packers dieser Tage auch spielen, sollte das vorhandene Talent letztlich ausreichen, einen Sieg im Soldier Field einzufahren. Die Packers verloren nun schon wieder zwei Spiele in Serie, doch gerade die Offense zeigte zuletzt Lebenszeichen. Das Run Game war wieder effektiver gegen die Eagles und in Sachen Passspiel kommt Rookie Christian Watson immer besser zur Geltung. Und - man mag es kaum glauben - selbst mit Jordan Love sah das am Sonntag gar nicht so schlecht aus. Es war die Garbage Time, doch erwähnenswert war die Leistung im vierten Viertel dennoch. Und die Bears? Wahrscheinlich macht es zum jetzigen Zeitpunkt wenig Sinn, irgendwas bei Justin Fields (Schulter) zu riskieren, weshalb ich einen Einsatz am Sonntag als unwahrscheinlich betrachte. Und wenn er spielte, würde er dann wirklich so dynamisch auftreten wie bisher? Seine Schulter ist sicher nicht bis dahin vollständig auskuriert und damit dürften Hits besonders schmerzhaft sein. Abgesehen davon gehen dem Team die Playmaker auf beiden Seiten des Balls aus. Besonders der Ausfall von Wide Receiver Darnell Mooney ist ein weiterer Tiefschlag. Tipp: Bears vs. Packers 16:20

© getty Detroit Lions (4-7) - Jacksonville Jaguars (4-7) (So., 19 Uhr) Kommen wir zu den nächsten Wundertüten. Die Lions hatten doch tatsächlich drei Spiele am Stück gewonnen, ehe sie ihr Thanksgiving-Spiel durch ein Field Goal 2 Sekunden vor Ende verloren. Was blieb, sind die guten Tendenzen, die die eigene Offense auch gegen Buffalo gezeigt hat. Und auch die Defensive Front machte erneut Plays, schaffte unter anderem drei Sacks gegen Allen. Nun kommen die Jaguars, denen beim Comeback-Sieg über die Ravens durch die Luft so ziemlich alles gelang. Der Run war abgemeldet, doch Trevor Lawrence glich dies mit einer seiner besten Vorstellungen überhaupt in der NFL (321 YDS, 3 TD) sehr gut aus. Und das lässt hoffen gegen Detroit, denn eine Art Shootout ist durchaus denkbar zwischen zwei Teams, deren Defenses höchstens Ansätze zeigten über die gesamte Saison gesehen. Doch wer gewinnt dann? Ich gehe mit Detroit, aber nur, weil ich den Jaguars noch keine zwei Siege nacheinander zutraue und die Lions reif sind für ihren dritten Heimsieg. Tipp: Lions vs. Jaguars 30:27 Minnesota Vikings (9-2) - New York Jets (7-4) (So., 19 Uhr) Hier könnte es interessant werden. Die Vikings haben trotz einiger Verletzungssorgen ein offensives Feuerwerk abgefackelt gegen die Defense der Patriots, die erstmals seit einigen Wochen ziemlich schlagbar aussah. Speziell Justin Jefferson spielte mal wieder groß auf. Meine erste Frage für dieses Spiel lautet daher, wie die Jets mit ihm fertig werden wollen. Mutmaßlich setzen sie Sauce Gardner auf ihn an, was ein großer Härtetest für den Rookie wäre. Zudem dürfte die Front der Jets der Offensive Line der Vikings zu schaffen machen, besonders wenn Christian Darrisaw erneut fehlen sollte. Jener erlitt zuletzt zwei Gehirnerschütterungen nacheinander, was besorgniserregend ist. Auf der anderen Seite bin ich gespannt, ob Mike White auch ein zweites gutes Spiel nacheinander hinbekommt. Im Vorjahr war seine damalige Gala gegen die Bengals (405 YDS, 3 TD, INT) letztlich nur ein Sturm im Wasserglas. Ist er schon so weit, dass er dieses Mal konstanter auftritt? Dafür spricht jedenfalls die angeschlagene Vikings-Secondary, die nun auch noch Andrew Booth verloren hat. Garrett Wilson und Co. sollten hier Chancen haben, zu glänzen. Die Saison verläuft bekanntlich recht merkwürdig und wenn die Jets nicht gerade gegen New England spielen, dann sehen sie durchaus ordentlich aus. Und wie schon in der Vorwoche angesprochen, sind die Vikings nicht ganz so gut wie es ihre Bilanz suggeriert, daher tippe ich hier auf einen Upset! Tipp: Vikings vs. Jets 24:27 New York Giants (7-4) - Washington Commanders (7-5) (So., 19 Uhr) Die Giants kamen nach ihrem imposanten Start zuletzt auf den Boden der Tatsachen zurück und verloren drei ihrer letzten vier Spiele - der einzige Sieg in dieser Zeitspanne war der gegen die Texans - macht damit, was Ihr wollt! Nachdem die G-Men an Thanksgiving in Dallas zur Pause noch vorne lagen, wurden sie in der zweiten Hälfte regelrecht überrollt. Da war dann nicht mehr viel zu sehen von ihren Leistungsträgern. Saquon Barkley (3,5 Yards pro Carry) war abgemeldet, ebenso Daniel Jones, den man bis auf wenige Ausnahmen in der Pocket hielt. Und defensiv hatte man den Cowboys auch nicht viel entgegenzusetzen. Man merkte zudem, dass ihnen durch die Luft die Playmaker ausgehen. Die Commanders wiederum gewannen ihre letzten drei Spiele in Serie und sechs der letzten sieben. Darunter war auch ein überraschender Erfolg in Philly. Sie sind also in guter Form und finden derzeit konstant Wege, meist enge Spiele zu gewinnen. Und nun kommt wohl jetzt wirklich Edge Rusher Chase Young zurück, was diese Front noch stärker macht. Auch wenn beide Teams realistisch betrachtet wohl eher bei 5 Siegen stehen sollten, ist die Form der Commanders nicht wegzudiskutieren. Daher gehe ich von einem Auswärtssieg aus. Tipp: Giants vs. Commanders 16:20

© getty Philadelphia Eagles (10-1) - Tennessee Titans (7-4) (So., 19 Uhr) Was machen die Eagles, wenn ihr Run Game mal nicht funktioniert? Zuletzt liefen sie Kreise um die Packers (363 RUSH YDS, 3 TD). Doch nun treffen sie auf die aktuell beste Rush-Defense der NFL (-29,1 Prozent DVOA laut Football Outsiders). Und wenn es den Titans gelingt, dies gegen die Eagles zu bestätigen, wie gut ist dann das Passspiel, in dem Wide Receiver A.J. Brown sein persönliches Revenge Game haben wird? Die Titans ihrerseits hatten zuletzt keinen guten Tag, was ihr Run Game betrifft. Die Bengals hielten sie bei ganzen 3 Yards pro Carry, Derrick Henry sogar bei nur 2,2. Und auch wenn die Laufverteidigung der Eagles insgesamt zu wünschen übrig ließ, dürften die jüngsten Neuzugänge (Ndamukong Suh, Linval Joseph) die Situation insgesamt verbessert haben. Und damit haben wir dann ein enges Duell auf Augenhöhe, wobei der Ausfall von Eagles-Safety C.J. Gardner-Johnson sicherlich schwer wiegt. Am Ende jedoch denke ich, dass Jalen Hurts erneut die Kohlen aus dem Feuer holen wird, dieses Mal aber vielleicht mehr mit seinem Arm als den Beinen. Tipp: Eagles vs. Titans 26:20 Baltimore Ravens (7-4) - Denver Broncos (3-8) (So., 19 Uhr) Die Ravens haben mal wieder das Kunststück vollbracht, einen späten Sieg wegzuwerfen. Überhaupt war die Vorstellung gerade spät im Spiel richtig schwach. Problematisch ist vor allem, dass dieser Hang zum späten Kollaps nicht mit einem Faktor zu erklären ist. Da gibt es mehrere Ansätze. Vor allem aber dürfte die eindimensionale Offense ein Grund sein. Wenn es hart auf hart kommt, ist da kein Receiver - außer Tight End Mark Andrews -, auf den sich Lamar Jackson wirklich verlassen kann. Glücklicherweise geht es aus Sicht der Ravens nun aber gegen die Broncos, die gerade erst massive Probleme mit dem Run Game der Panthers hatten, was natürlich Baltimore auch nutzen kann. Doch bei den Broncos kommt vor allem hinzu, dass ihre Offense generell kaum funktional ist dieser Tage. Russell Wilson wirkt immer noch fehl am Platz und über die Qualitäten von Head Coach Nathaniel Hackett ist genug gesagt. Die Ravens wackelten zuletzt wieder, doch dürfte es selbst ihnen nicht gelingen, gegen das derzeitige Denver-Team so stark zu wanken, dass ein erneuter Fall denkbar wäre. Tipp: Ravens vs. Broncos 27:13 Houston Texans (1-9-1) - Cleveland Browns (4-7) (So., 19 Uhr) Ausgerechnet gegen die Houston Texans gibt Quarterback Deshaun Watson sein Debüt für die Cleveland Browns nach abgesessener Sperre. Er kommt in ein Team, das zuletzt wechselhafte Leistungen gezeigt hat. Die Frage wird nun sein, wie ihn die Kollegen aufnehmen und wie schnell er da schon rein findet. Allzu tief werden die Browns in dieser Woche wohl nicht ins Playbook blicken. Doch der Gegner sind eben die Texans, die im Grunde aus der Saison ausgecheckt haben. Sie haben immer mal ein paar Lichtblicke, einzelne Situationen, in denen aufblitzt, dass durchaus Potenzial im Kader vorhanden ist. Aber volle 60 Minuten bekommen sie nicht auf den Platz. Und damit sind sie Außenseiter in jedem Spiel gegen einen halbwegs funktionalen Gegner. Tipp: Texans vs. Browns 9:17

© getty Los Angeles Rams (3-8) - Seattle Seahawks (6-5) (So., 22.05 Uhr) Die Rams sind irgendwo auf dem Boden angekommen. Keiner weiß, ob Matthew Stafford dieses Jahr nochmal spielt. Keiner weiß, wann Cooper Kupp - wenn überhaupt - in dieser Saison zurückkehrt. Und nun fällt auch noch Allen Robinson für den Rest des Jahres aus, während die Defense keine Bank mehr ist. Man wird zwar weiter kämpfen, zumal man ohnehin keinen Erstrundenpick 2023 hat, doch wie viel Substanz ist noch vorhanden? Die Seahawks wiederum sind von ihrem einstigen Höhenflug zurück am Boden der Realität und müssen nun sehen, dass sie wieder in die Spur finden. Alarmierend ist, dass das eigene Run Game, das bis vor wenigen Wochen noch ein gutes Komplement zum Pass war, gerade so gar nicht funktioniert. Weder in München noch zuletzt gegen die Raiders bewegte man den Ball auf diese Weise und so machte man sich dann das Leben selbst schwer. Für die Seahawks ist diese Partie nun schon ein Must-Win-Game, denn man ist im Playoff-Rennen zurückgefallen und muss nun schnell wieder in die Spur finden. Ein Weg dazu wäre ein Sieg gegen die Überreste der Rams. Tipp: Rams vs. Seahawks 16:24 San Francisco 49ers (7-4) - Miami Dolphins (8-3) (So., 22.05 Uhr) Mike McDaniel kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück und trifft gewissermaßen auf seinen Mentor Kyle Shanahan. Und er bringt die wohl explosivste Offense der NFL mit, auch wenn Tyreek Hill angeschlagen und Left Tackle Terron Armstead verletzt ist. Generell wird diese Offense auf die Probe gestellt in diesem Duell, denn die Front der 49ers ist imposant und die Secondary ist schwer zu knacken. Womöglich bekommen wir diesen Sonntag die Antwort auf die Frage, was denn passiert, wenn Tua Tagovailoa mal nicht gleich den offenen Read findet. Hält dann die O-Line? Auf der anderen Seite wurde die Offense der 49ers in den vergangenen Woche recht selten großartig geprüft, da defensiv wenig zugelassen wurde. Vor dem Shutout gegen die Saints ließ man bei drei Siegen am Stück lediglich 13,3 Punkte zu. Ich vermute allerdings, dass die Dolphins-Offense hier mehr zu bieten hat, weshalb dies eine Feuertaufe für beide Seiten wird. Und wer gewinnt dann? Beide Coaches kennen sich und spielen im Grunde im das gleiche Scheme, die Niners haben allerdings die bessere Defense, weshalb ich knapp auf San Francisco tippe. Tipp: 49ers vs. Dolphins 27:24 Cincinnati Bengals (7-4) - Kansas City Chiefs (9-2) (So., 22.25 Uhr) Pünktlich zur Neuauflage des AFC Championship Games aus dem Januar kehren bei den Bengals mit Joe Mixon und Ja’Marr Chase die zwei Top-Playmaker dieser Offense zurück. Und die Formkurve der Bengals zeigt eindeutig nach oben, zuletzt wurden die Titans niedergerungen und der Run gestoppt. De Chiefs wiederum haben sieben ihrer letzten acht Spiele gewonnen und lediglich gegen die Bills verloren. Seither aber zeigten sie mitunter beängstigend gute Vorstellungen und reisen sicherlich auch diese Woche als Favorit nach Ohio. Das liegt vor allem an ihrer Offense, die zuletzt vor allem dank Travis Kelce konstant starke Leistungen zeigte. Die Bengals-Defense allerdings verteidigt gut gegen den Pass und gerade die Safetys des Teams sollten in der Lage sein, Kelces Kreise einzuengen. Und damit haben wir dann wieder das Duell an der Line und die Frage, ob die O-Line der Chiefs dieses Mal stabiler steht als im Januar. Das Spiel dürfte ein Kracher werden, aber mit Chase und Mixon zurück haben die Bengals womöglich sogar die besseren Offensivwaffen und generell das Zeug dazu, den Chiefs auf allen Ebenen wehzutun. Auch hier tippe ich daher auf einen Upset. Tipp: Bengals vs. Chiefs 30:27