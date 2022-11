NFL Predictions Week 11: Prognosen, Vorhersagen und Tipps zu allen Week-11-Spielen

Woche 11 wird wegweisenden Charakter für einige Teams haben. Die Packers siegen erneut, die Cowboys stoppen die Vikings und die Chiefs bauen ihren Vorsprung aus. Derweil trifft Zach Wilson erneut auf sein Schreckgespenst.

SPOX-Redakteur Marcus Blumberg tippt jede Woche alle Spiele.

NFL Predictions Week 11 2022

Bye Week: Jacksonville Jaguars, Miami Dolphins, Seattle Seahawks, Tampa Bay Buccaneers

Green Bay Packers (4-6) - Tennessee Titans (6-3) (Fr., 2.15 Uhr live auf DAZN)

Ist jetzt wieder alles gut bei den Packers? Nach fünf Pleiten in Serie wurden einfach mal die Cowboys geschlagen - sogar mit 3 Touchdowns von Christian Watson, der bis zu dem Spiel überhaupt kein Faktor war. Zudem funktionierte das Run Game und Aaron Rodgers spielte endlich mal wieder effizient.

Die Titans wiederum bekamen Ryan Tannehill zurück und besiegten die Broncos, die offensiv mal wieder nahezu nichts auf die Kette bekamen. Letztlich reichte es, defensiv groß aufzuspielen. Speziell der Pass Rush kam durch - die Titans schafften 6 Sacks gegen Russell Wilson. Doch was machen wir jetzt damit?

Die Packers hatten zumindest über weite Strecken kaum eine Antwort auf die Cowboys-Offense, die Offense der Titans ist jedoch nicht annähernd so explosiv. Dafür ist die O-Line der Packers noch nicht über den Berg, könnte also ähnliche Probleme bekommen wie Denver. Und dann ist es Donnerstagabend, was die Sache noch komplizierter macht. Daher tippe ich knapp aufs Heimteam, aber ohne klare Tendenz.

Tipp: Packers vs. Titans 27:24

Atlanta Falcons (4-6) - Chicago Bears (3-7) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Eine Partie mit sehr viel Chaospotenzial kündigt sich in Atlanta an. Die Falcons legten eine unterirdische Leistung gegen die Panthers hin und man muss sich erneut fragen, wo genau hier die Reise hingehen soll. Und mit welchem Quarterback? Doch offenbar bleibt dies Marcus Mariota. Und das hängt mit dem generellen Ansatz, aufs Run Game Game zu setzen, zusammen. Defensiv wiederum haben sie Probleme gegen den Run.

Letzteres könnte den Bears in die Karten spielen, speziell da sie jetzt offenbar bemerkt haben, wie man Justin Fields einsetzen sollte. Fields und die Offense spielen nun schon seit einigen Wochen in starker Form, einzig die Ergebnisse bleiben aus, was aber exklusiv an der eigenen Defense liegt, die offenbar die Abgänge von Robert Quinn und Roquan Smith wenig überraschend nicht verkraftet hat. Und somit läuft es hier erneut auf ein Spiel mit vielen Punkten hinaus. Dieses Mal aber mit einem Bears-Sieg, weil sie nun mehr Feuerpower haben.

Tipp: Falcons vs. Bears 26:30

Gewinner und Verlierer: Einer ist raus aus dem MVP-Rennen © getty 1/24 In Woche 10 zeigt sich Aaron Rodgers endlich wieder in MVP-Form, hat aber auch Hilfe von einem Rookie. Einer der MVP-Kandidaten der bisherigen Saison findet sich diesmal unter den Verlierern wieder. Gewinner und Verlierer - die Übersicht. © getty 2/24 Gewinner - MÜNCHEN: Der erste Besuch der NFL in der bayerischen Hauptstadt war ein voller Erfolg! Ausverkauftes Haus, tolle Stimmung - und ein am Ende auch noch spannendes Spiel mit dem Sieg für Tom Brady. Fanherz, was willst du mehr? © imago images 3/24 Gewinner - DEVIN WHITE, Linebacker, Buccaneers: Erst drei Tage zuvor hatte der 24-Jährige den Tod seines Vaters verkraften müssen. Gegen die Seahawks glänzte er mit zwei Sacks und einem Forced Fumble. "Ich dachte mir: Das ist für dich [Papa]", sagte er. © getty 4/24 Gewinner - DEUTSCHLAND als NFL-Standort: Der Hype war so riesig, dass drei Millionen Tickets hätten verkauft werden können. Bis 2025 wird die NFL jedes Jahr in Deutschland Station machen, im nächsten Jahr sind wohl zwei Spiele geplant. Tendenz steigend? © getty 5/24 Gewinner - PATRICK MAHOMES, Quarterback, Chiefs: Sammelte gegen die Jaguars fleißig Argumente im Kampf um die MVP-Krone: 331 Yards und 4 TDs bei einer Interception, am Boden kamen noch 39 Yards dazu. Sein drittes 400-YD-Game in Folge verpasste er aber. © getty 6/24 Gewinner - SAQUON BARKLEY, Running Back, Giants: Die Gespräche um eine Vertragsverlängerung wurden vor der Partie auf Eis gelegt. Danach lieferte er gute Argumente: 152 YDs und ein Score bei stolzen 35 Carries! Die bedeuteten ein Career High. © getty 7/24 Gewinner - CHRISTIAN KIRK, Wide Receiver, Jaguars: Fing neun von zwölf Bällen in seine Richtung - das machte 105 Yards und zwei Touchdowns. Vor der Saison wurde sein 72-Mio-Vertrag noch belächelt. Diese Zeiten sind längst vorbei. © getty 8/24 Gewinner - NICK WESTBROOK-IKHINE, Wide Receiver, Titans: Zwei TDs und insgesamt 119 Yards bedeuteten Career Highs für den 2020 ungedrafteten Wideout. Vor allem der Flea Flicker zum 63-YD-TD war ein Highlight beim Sieg über die Broncos. © getty 9/24 Gewinner - JUSTIN JEFFERSON, Wide Receiver, Vikings: Der beste Ballfänger der NFL! Terrorisierte die Bills mit 10 Catches für 193 Yards und einen Score! Unfassbar, sein Catch kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Bei Fourth-and-18! © getty 10/24 Gewinner - JULIAN OKWARA, Linebacker, Lions: Beendete das Spiel mit seinem Sack gegen Bears-QB Justin Fields - sein zweiter des Tages. Dazu zwei Tackles for Loss und zwei weitere QB-Hits. Und das, obwohl er zwischenzeitlich angeschlagen raus musste. © getty 11/24 Gewinner - MATT RYAN, Quarterback, Colts: Der neue Head Coach Jeff Saturday durfte offenbar, was sein Vorgänger nicht durfte: Den Veteran QB starten. Ryan bedankte sich mit einem sauberen Spiel und einem Sieg. © getty 12/24 Gewinner - CHRISTIAN WATSON, Wide Receiver, Packers: Der Rookie zeigte endlich mal (fast) konstant seine Big-Play-Fähigkeiten. Nur vier Catches, drei davon waren aber Touchdowns. Jetzt muss er nur noch seine Drops abstellen. © getty 13/24 Gewinner - JEFF SATURDAY, Head Coach, Colts: Belächelt und hinterfragt wurde Jim Irsays Entscheidung, ihn einzustellen. Mit nur High School als Coaching Erfahrung, ist er jetzt 1-0 in der NFL. © getty 14/24 Gewinner - JACK SANBORN, Linebacker, Bears: Als Undrafted Rookie 2 Sacks, 2 Tackles for Loss und 2 QB Hits ist schon einmal ein starkes Lebenszeichen. Kann er die Lücke von Roquan Smith in der Bears-Defense füllen? © getty 15/24 Gewinner - CEEDEE LAMB, Wide Receiver, Cowboys: Elf Catches für 150 Yards und zwei Touchdowns - Lambs erstes Spiel mit über 100 Receiving Yards in der laufenden Saison. Wenn der Ball in seine Richtung ging, wurde es gefährlich. © getty 16/24 Gewinner - TUA TAGOVAILOA, Quarterback, Dolphins: In dieser Form kann Tua mit Miami jedes Spiel schlagen. 25/32 für 285 Yards und 3 Tochdowns - lange war das Spiel gegen die Browns nicht spannend. Letzte 3 Spiele: 9 Passing TDs, 0 Interceptions, 2 Sacks. © getty 17/24 Verlierer - JOSH ALLEN, Quarterback, Bills: Ging angeschlagen ins Spiel und zwar zwischenzeitlich auf dem Weg zu einer Monster-Performance. Aber dann zwei Red-Zone-Interceptions, darunter eine in Overtime. So erstmal raus aus dem MVP-Race. © getty 18/24 Verlierer - OFFENSIVE LINE der BRONCOS: Gewährten den Titans freies Geleit auf dem Weg zu Russell Wilson (6 Sacks), auch im Running Game versagte das Blocking (2,6 Yards im Schnitt). So sprangen am Ende magere zehn Punkte für Denver heraus. © getty 19/24 Verlierer - COOPER KUPP, Wide Receiver, Rams: Auf 5 Targets hatte Kupp -1 Yards. Als ob das nicht genug wäre, verletzte sich Kupp am Knöchel und musste das Spiel Anfang des vierten Viertels verlassen. © getty 20/24 Verlierer - RILEY PATTERSON, Kicker, Jaguars: Auf dem Weg in die Gewinner-Kategorie, als er seinen Onside Kick gegen die Chiefs zum Spielbeginn selbst sicherte. Dann aber in Halbzeit zwei mit zwei verpassten Field Goals, darunter von 41 Yards. © getty 21/24 Verlierer - DAVIS MILLS, Quarterback, Texans: 319 Passing Yards lesen sich zwar gut, aber da war viel Garbage Time dabei. Sein Pick dagegen in der gegnerischen Endzone war ein echter Nackenschlag für Houston. © getty 22/24 Verlierer - ANDY DALTON, Quarterback, Saints: Konnte keine Argumente für einen Job als Starter sammeln. Nur 174 Yards Passing, dazu zwei Interceptions und ein verpatzter QB-Sneak bei Fourth Down in der Schlussphase. © getty 23/24 Verlierer - JACOBY BRISSETT, Quarterback, Browns: War nach dem gescripteten ersten Drive insgesamt zu unsicher, gerade bei Third Down. Braucht viel Unterstützung vom Laufspiel und den Receivern - die gab es diesmal aber nicht. © getty 24/24 Verlierer - AMARI RODGERS, Wide Receiver, Packers: Fumbelte einen Punt Return und ließ das Spiel so kippen. Sein siebter Fumble seit Beginn der Saison 2021 - und das alles bei nur 64 Touches ...

Buffalo Bills (6-3) - Cleveland Browns (3-6) (So., 19 Uhr)

Wenn die vergangenen Wochen eines gezeigt haben, dann, dass die Bills weiterhin durchaus verwundbar sind. Verloren sie zuvor dank einer starken Defensiv-Leistung des Gegners gegen die Jets, war dieses Mal die eigene Defense nicht gut genug, um die Vikings im Zaum zu halten. Zudem machte Josh Allen erneut einen schweren Fehler zum Schluss. Doch ist das nun ein Trend?

Anders formuliert: Liegt es vielleicht am Ellenbogenproblem von Josh Allen, dass ihm gerade ein wenig die Präzision fehlt? Das würde aber auch den Pick am Ende nicht erklären. Was sich aber sagen lässt, ist, dass die Luftverteidigung jetzt schon zweimal versagte. Auch die Browns sind gut auf dem Boden.

Und das ist auch der Ansatz für Cleveland. Sie sollten früh versuchen, den Bills ihr Spiel aufzuzwingen. Denn nur wenn es gelingt, die Partie lange offen zu halten, haben die Browns dieser Tage eine Chance. Einen Shootout gewinnen sie nicht, was die Partie gegen Miami jüngst deutlich machte. Am Ende findet die Minikrise der Bills aber ein Ende, da ich nicht glaube, dass die Browns allzu lange mithalten werden.

Tipp: Bills vs. Browns 28:20

Indianapolis Colts (4-5-1) - Philadelphia Eagles (8-1) (So., 19 Uhr)

Wie verrückt Woche 10 war, lässt sich ziemlich gut an diesen beiden Mannschaften ablesen. Die Colts gewannen mit einem völlig unerfahrenen Head Coach - und Play Caller - gegen ein Team, das irgendwie noch schlechter vorbereitet war. Und die Eagles stolperten erstmals in dieser Saison, weil sie sich einen späten Stopp durch eine Unnecessary-Roughness-Strafe beim Kneel Down (!) zunichte machten. Beides war im Grunde vollkommen absurd.

Somit stellt sich nun die Frage, ob die Leistungen der Vorwoche irgendein Indikator für die anstehenden Aufgaben sein können. Im Prinzip reden wir hier aber von reiner Kopfsache, denn wenn alles normal läuft, dann gewinnen die Eagles diese Partie. Sie haben die bessere Mannschaft, den besseren Coaching Staff und wären ohne die ganzen eigenen Fehler (4 Turnover) am Ende wohl immer noch ungeschlagen. Sie haben nun einmal verloren, sind aber stabil genug, um diesen Rückschlag als einmaligen Ausrutscher abzutun. Bei den Colts wiederum denke ich nicht, dass sie noch einmal so leicht davon kommen wie gegen die Raiders.

Tipp: Colts vs. Eagles 17:27

© getty Bill Belichicks Defense war bislang ein großes Problem für die Jets und Zach Wilson.

New England Patriots (5-4) - New York Jets (6-3) (So., 19 Uhr)

Here we go again! Nach dem 22:17-Erfolg der Patriots in Woche 8 in New York treffen beide nun erneut aufeinander und speziell für New England ist dies ein wegweisendes Spiel. Es ist nicht nur das erste von dreien innerhalb von zwölf Tagen, es ist auch das Spiel, das darüber entscheiden wird, ob man sich in Foxboro noch realistische Hoffnungen auf die Playoffs machen kann. Denn danach geht es gegen die Vikings und Bills, was nochmal andere Kaliber sind.

Letztlich bleibt für diese Begegnung aber die gleiche Frage wie schon vor drei Wochen stehen: Gelingt es Zach Wilson, Belichicks Defense zu entschlüsseln? Damals warf er drei Interceptions und war der entscheidende Mann - in negativem Sinne. Die Jets schafften danach ihren Sensationssieg über die Bills, die defensiv im Vergleich aber eher "straight up" spielen, die Reads sind also leichter. Entscheidend wird zudem, ob es den Jets dieses Mal gelingt, ihr eigenes Run Game in Schwung zu bringen, was damals überhaupt nicht funktionierte.

Zu guter Letzt muss man schauen, was Mac Jones dieses Mal für eine Form an den Tag legt. Er hatte eine Bye Week, um sich weiter von seiner Knöchelverletzung zu erholen und wird nun im Fokus stehen. Kann er seine zuletzt gezeigte Lethargie ablegen und zur Vorjahresform zurückkehren? Sehr viele Fragezeichen in diesem Division-Spiel. Am Ende halte ich aber weiterhin die Pats-Defense für ein zu großes Problem für Wilson.

Tipp: Patriots vs. Jets 20:17