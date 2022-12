NFL Predictions Week 15: Prognosen, Vorhersagen und Tipps zu allen Week-15-Spielen

Noch eine Woche bis Weihnachten und in der NFL kämpfen noch zahlreiche Teams um die Playoffs oder wenigstens die Erhaltung ihrer geringen Chancen darauf. In Woche 15 werden die Lions ihren Siegeszug fortsetzen und die Bills einen Big Point gegen einen direkten Verfolger landen.

Den kompletten Sonntag gibt es sowohl in der deutschen Konferenz ENDZN als auch in der Original-Konferenz NFL RedZone live auf DAZN . Los geht es jeden Sonntag ab 19 Uhr live.

© getty

Seattle Seahawks (7-6) - San Francisco 49ers (9-4) (Fr., 2.15 Uhr live auf DAZN)

Die Seahawks waren eine der positiven Storys dieser Saison, was nicht zufällig auch an Geno Smith und dessen zweitem Frühling lag. Doch seit dem Spiel in München gegen die Bucs wurde diesem Konstrukt ein wenig der Stecker gezogen. Smith spielte seither nicht mehr ganz so effizient und die Defense bröckelt gewaltig, gerade auf dem Boden. So verloren die Seahawks zuletzt drei der letzten vier Spiele, was ihre Playoff-Chancen deutlich gemindert hat.

Nun geht es gegen die 49ers, gegen die man in Woche 2 schon 7:27 verloren hatte. Und seither haben sich jene nur noch verbessert und ihre letzten sieben Spiele am Stück gewonnen. Brock Purdy präsentierte sich in den ersten beiden Auftritten als Garoppolo-Ersatz sehr ordentlich und es kam nicht zum befürchteten Abfall der offensiven Leistungen des Teams. Nun muss man auch noch den Ausfall von Deebo Samuel verkraften, während es mehr Tape von Purdy gibt. In einer kurzen Woche allerdings sollte Letzteres kein großer Faktor sein.

Unterm Strich denke ich daher, dass die Niners, deren Defense trotz Ausfällen auf ganz hohem Niveau agiert, hier die besseren Karten haben.

Tipp: Seahawks vs. 49ers 17:24

Minnesota Vikings (10-3) - Indianapolis Colts (4-8-1) (Sa., 19 Uhr live auf DAZN)

Auch wenn die Vikings zuletzt etwas auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt sind und zwei ihrer letzten vier Spiele verloren haben, ist ihr Polster in der NFC North so groß, dass da nichts mehr anbrennen wird. Genau genommen fehlt noch ein Sieg zum Gewinn der Division.

Gegen die Lions zuletzt waren zwei verlorene Fumbles der Unterschied im Spiel, in dem zudem das Laufspiel Minnesotas kein Faktor war - mit 17 Carries erzielten sie 22 Yards. Und dennoch hielt sie Kirk Cousins lange im Spiel, trotz einer starken Offensivleistung des Gegners.

Eine solche Gegenwehr ist nun jedoch nicht zu erwarten. Die Colts aßen zuletzt einen 50-Burger in Dallas und bekamen dort deutlich ihre Grenzen aufgezeigt. Jedoch sollte man sie auch nicht unterschätzen, denn immerhin hielten sie die Spiele gegen die Steelers und Eagles lange Zeit offen. Und auch das Spiel in Dallas war relativ offen bis zu einem Turnover im vierten Viertel, der dann das Kartenhaus zum Einstürzen brachte.

Unterm Strich sehe ich hier einen patentierten knappen Viking-Sieg, weil es diesem Team einfach nicht gelingt, mal klar zu gewinnen.

Tipp: Vikings vs. Colts 23:17