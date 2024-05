FC Bayern München, News und Gerüchte: Führungsspieler des FCB sprechen sich wohl für Thomas Tuchel aus

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Lothar Matthäus macht sich für Flick-Rückkehr stark

Lothar Matthäus hat sich nach den vielen Trainer-Absagen beim FC Bayern München für eine Rückkehr von Lothar Matthäus stark gemacht.

"Hansi Flick kennt den Verein. Hansi Flickt ist einer, der Sympathien hat in München. Wenn er die volle Unterstützung hat vom Verein, warum nicht?", sagte der Rekordnationalspieler am Samstag am Rande des Topspiels in Köln gegenüber Sky.

Nachdem Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Roberto de Zerbi und Roger Schmidt den Bayern nacheinander alle abgesagt haben, steht der FCB nach wie vor ohne Coach für die neuen Spielzeit da.