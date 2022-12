NFL Predictions Week 17: Prognosen, Vorhersagen und Tipps zu allen Week-17-Spielen

Die NFL eröffnet das neue Jahr mit Woche 17 und hat gleich mehrere Kracher parat. Die Buccaneers kassieren eine teure Niederlage, während die Packers ihre Playoff-Chancen am Leben halten werden.

SPOX-Redakteur Marcus Blumberg tippt jede Woche alle Spiele. Den kompletten Sonntag gibt es sowohl in der deutschen Konferenz ENDZN als auch in der Original-Konferenz NFL RedZone live auf DAZN. Los geht es am Sonntag ab 19 Uhr live. Außerdem scheitern die Patriots erneut an einem Division-Rivalen, während beide AFC-North-Topteams stolpern. Die Giants machen derweil die Playoffs perfekt.

© getty Tennessee Titans (7-8) - Dallas Cowboys (11-4) (Fr., 2.15 Uhr live auf DAZN) Dies könnte ein merkwürdiges Thursday Night Game werden. Für die Titans nämlich ist es völlig egal, wie diese Partie endet. Ihr Endspiel steigt erst in Woche 18 in Jacksonville. Die Cowboys wiederum brauchen dringend einen Sieg und Schützenhilfe, um sich die Chance auf den Gewinn der NFC East zu wahren. Abgesehen davon jedoch sprechen die Formkurven beider Teams eine deutliche Sprache: Die Titans haben ihre letzten fünf Spiele verloren und sich damit ein Loch gebuddelt. Sie lagen einst klar vorn in der South, doch nun sind sie gleichauf mit den Jaguars, die Rückenwind haben. Bei Tennessee kommt hinzu, dass Rookie-QB Malik Willis bis Saisonende Starter sein wird und wohl nicht bereit ist, der Offense signifikant zu helfen. Die Cowboys wiederum haben bis auf ihren Ausrutscher in Duval fünf der letzten sechs gewonnen und dabei zuletzt auch die Eagles - ohne Jalen Hurts - geschlagen. Ihre Offense und Defense präsentieren sich äußerst effizient, was man vom Gegner schon mit Ryan Tannehill nicht sagen konnte. Entsprechend sollte dies ein Auswärtssieg werden. Tipp: Titans vs. Cowboys 13:24 Atlanta Falcons (5-10) - Arizona Cardinals (4-11) (So., 19 Uhr) Die ersten Auftritte von Rookie-Quarterback Desmond Ridder waren überschaubar aus Sicht der Falcons. Er warf immerhin keine Interceptions, doch Bäume riss er ebenso nicht aus. Nun treffen die Falcons auf ein Team, das auf dem Papier den Run schlecht verteidigt, was Atlanta entgegenkommen sollte. Die Cardinals wiederum hoffen, Colt McCoy zurückzubekommen. Doch auch mit Trace McSorley waren sie kürzlich in der Lage, in einem stets unansehnlichen Spiel die Bucs immerhin in die Verlängerung zu zwingen. Theoretisch verfügen sie über die besseren Playmaker, doch die Secondary der Falcons sollte mit diesen durchaus klarkommen können. Und so dürfte entscheidend sein, wer weniger Fehler macht. Und hier setze ich - wenn auch nicht vollends überzeugt - auf die Falcons. Tipp: Falcons vs. Cardinals 16:13

© getty Detroit Lions (7-8) - Chicago Bears (3-12) (So., 19 Uhr) Das Panthers-Spiel war teuer. Nachdem die Lions drauf und dran waren, die Playoff-Plätze anzugreifen, legten sie ein Ei in Carolina. Die eigene Offense kam erst spät in Tritt und konnte die Suppe, die die Defense eingebrockt hatte, nicht auslöffeln. Speziell auf dem Boden waren die Lions katastrophal unterwegs und ließen 320 Rushing Yards zu. Und auch auf Sam Darnold hatten sie keinen Zugriff. Eine schwache Run Defense dürfen sie sich gegen die Bears und Justin Fields nun auch nicht leisten, denn hier sind diese ebenfalls brandgefährlich. Allerdings hat Chicago eben auch nicht die defensiven Mittel, um die Lions-Offense so lange in Schach zu halten, wie es Carolina gelang. Entsprechend müssten sie schon sehr lange den Ball halten, was auch ein Schlüssel für die Panthers war. Und die Bears sind eben mehr auf explosive Runs ausgelegt, nicht auf stete, erdrückende Offense, die den Ball vom Gegner fernhält. Und somit dürfte am Ende doch Detroit die besseren Karten haben. Tipp: Lions vs. Bears 31:20 Kansas City Chiefs (12-3) - Denver Broncos (4-11) (So., 19 Uhr) Falls es noch nicht jedem klar gewesen sein sollte: Die Chiefs spielen seit Monaten auf hohem Niveau. Selbst, wenn sie schwächelten, fanden sie Wege, Spiele zu gewinnen, sodass sie nun schon wieder in guter Position sind, den Top-Seed zu ergattern. Und ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, herauszuarbeiten, warum die Chiefs hier der klare Favorit sind. Sie haben acht der letzten neun Spiele gewonnen und auch wenn die Broncos bis zur Gehirnerschütterung von Russell Wilson in Woche 14 mitgehalten hatten gegen KC, dürfte dies an Neujahr keine Rolle mehr spielen. Die Chiefs rollen, die Broncos … eher nicht. Denver zog nach dem Weihnachtsdebakel bei den Rams (14:51) die Reißleine und trennte sich von Head Coach Nathaniel Hackett. Doch ich mutmaße jetzt mal, dass dieser kurzfristige - und längst überfällige - Move nicht zu einer wundersamen Formsteigerung von Wilson und der kaputten Offense führen wird. Entsprechend dürften den Broncos dieses Mal die Mittel fehlen, um mitzuhalten. Tipp: Chiefs vs. Broncos 31:13

© getty New England Patriots (7-8) - Miami Dolphins (8-7) (So., 19 Uhr live auf DAZN) Die Patriots haben es trotz eines nicht vorhandenen Offensiv-Konzepts geschafft, sich doch noch in Playoff-Reichweite zu spielen. Dann folgten jedoch zwei Spiele, die sie durchaus hätten gewinnen können - vielleicht sogar müssen -, in denen sie sich jeweils am Ende auf abstruse Weise selbst in den Fuß geschossen haben. Und das mit anzusehen, ist auch den Dolphins nicht neu - sie profitierten von solchen Vorkommnissen nun schon mehrfach gegen die Patriots. Überhaupt gewann Miami die letzten vier Spiele gegen New England. Jene Patriots könnten ohne ihre besten Tight Ends dastehen, da beide durch Friendly Fire auf dem Injury Report gelandet sind. Das überlegene Play-Design von Raketenwissenschaftler und Play-Caller Matt Patricia führte dazu, dass sich Jonnu Smith und Hunter Henry gegenseitig über den Haufen rannten gegen Cincy. Smith erlitt eine Gehirnerschütterung, Henry eine Knieverletzung. Und somit könnten Kurzpassspiel und das Run Game noch mehr in den Fokus rücken. Letzteres allerdings verteidigen die Dolphins mehr als solide. Offensiv droht Miami der Ausfall von Tua Tagovailoa, der abermals eine Gehirnerschütterung erlitten haben könnte. Für ihn stünde Teddy Bridgewater bereit, was gar nicht mal so schlecht wäre für Miami. Seine Spezialität sind kurze, präzise Pässe. Ein Bereich, mit dem Tua zuletzt Schwierigkeiten hatte. Bridgewater könnte den Ball schnell zu den Playmakern bringen, die dann nach dem Catch Schaden anrichten können. Insgesamt mag nämlich die Patriots-Defense stark sein, doch gegen gute Offenses hatte sie mitunter doch ihre Probleme. Normalerweise würde ich hier durchaus mit einem Heimsieg rechnen, doch glaubt wirklich jemand daran, dass New England dieser Tage ohne genügend eigene Fehler auftritt, um einen relativ guten Gegner zu schlagen? Tipp: Patriots vs. Dolphins 16:20 New York Giants (8-6-1) - Indianapolis Colts (4-10-1) (So., 19 Uhr) Trotz der knappen Niederlage im Fraud Bowl haben die Giants nun vor heimischer Kulisse die Chance, erstmals seit 2016 wieder die Playoffs perfekt zu machen. Ein Ben-McAdoo-Team hat mal die Playoffs erreicht! Verrückt. Jedenfalls präsentierte sich die Giants-Offense in Minnesota auf sehr gutem Niveau und bewegte den Ball so gut wie länger nicht mehr, was vor allem fürs Passspiel galt. Daniel Jones verteilte den Ball trotz Verletzungssorgen gut an seine überwiegend No-Name-Receiver und den Rest besorgte Saquon Barkley. Die Colts wiederum haben aus der Saison ausgecheckt. Zuletzt warfen sie den Chargers Nick Foles zum Fraß vor - der einstige Philly-Held schluckte 7 Sacks und dürfte auch gegen die Front der Giants Probleme bekommen. Generell fehlt mir die Fantasie, was Indy angeht. Ohne Jonathan Taylor strahlt die Offense keinerlei Gefahr aus und hat ihre Identität gänzlich verloren. Das Saisonende kann nicht schnell genug kommen. Tipp: Giants vs. Colts 20:9

© getty Philadelphia Eagles (13-2) - New Orleans Saints (6-9) (So., 19 Uhr) Die Eagles versuchen erneut, den Top-Seed der NFC einzutüten und es besteht sogar die Möglichkeit, dass ihnen dabei Quarterback Jalen Hurts trotz Schulterverletzung helfen könnte. Man schaut bei ihm von Tag zu Tag und es ist durchaus denkbar, dass er bis zu den Playoffs geschont wird. Doch wie sehr vertraut man letztlich Backup Gardner Minshew? Gegen die Cowboys spielte er durchaus gut, wenn man mal die drei Turnover ausklammert. Die Cowboys allerdings hatten am Ende eben doch ein wenig mehr Feuerpower zu bieten. Doch gilt das auch für die Saints? Eher nicht, auch wenn sie ihre letzten beiden Spiele gewannen. Gegen die Browns zuletzt musste ein später und sicherlich völlig überraschender QB-Run von Taysom Hill das Team in die Spur bringen, während das eigene Passspiel fast gar nicht stattfand. Gegen die Eagles wird es nicht so einfach gehen, zumal NOLA gegen den Run seine Schwierigkeiten hat. Die Saints sind noch im Rennen um die NFC South, doch die Eagles sollten diesem Schauspiel mit oder ohne Hurts ein Ende bereiten. Tipp: Eagles vs. Saints 24:16 Tampa Bay Buccaneers (7-8) - Carolina Panthers (6-9) (So., 19 Uhr) Die Entscheidung im Schneckenrennen um die NFC South könnte in Tampa fallen - oder mit klarer Tendenz vertagt werden. Gewinnen die Bucs, hätten sie den Division-Titel sicher. Gewinnen die Panthers, hätten sie es in Woche 18 in New Orleans selbst in der Hand. Die Bucs brauchten eine Overtime, um Trace McSorley und die Cardinals niederzuringen. Und dahin zu kommen, war eine ziemliche Tortur für alle Beteiligten. Die Offense der Bucs besteht mittlerweile scheinbar nur noch aus Screens, was die Panthers womöglich verteidigen können. Die eigene Defense wiederum tut sich schon seit geraumer Zeit schwer gegen den Run. Die Panthers wiederum zeigten gegen die Lions, dass die eigene Offense durchaus auch explosiv sein kann, wenn auch nicht auf konstantem Niveau. Defensiv haben sie Probleme mit dem Passspiel, aber damit ist eher ein Passspiel gemeint, in dem Pässe über mehr als 2 Yards nach vorne geworfen werden. Letztlich sind die Bucs der Favorit in diesem Spiel, doch habe ich mehr als genug von deren kaputter Offense gesehen, dass mich dieser Status nicht überzeugt. Und die Tatsache, dass Carolina in Woche 7 deutlich (21:3) gegen die Bucs mit QB PJ Walker gewann, lässt mich noch mehr zweifeln. Daher tippe ich hier auf einen Upset. Tipp: Buccaneers vs. Panthers 13:16

© getty Washington Commanders (7-7-1) - Cleveland Browns (6-9) (So., 19 Uhr) Vorweg: Bei Redaktionsschluss dieses Artikels war noch offen, ob Taylor Heinicke oder Carson Wentz für Washington starten wird. Doch ist das wirklich relevant? Die Commanders haben ihre gute Phase hinter sich gelassen und warten seit drei Spielen auf einen Sieg. Noch klammern sie sich am siebten Rang in der NFC fest, doch beträgt der Vorsprung auf die Verfolgerschar nur noch ein halbes Spiel. Heinicke für die jüngsten Schwierigkeiten verantwortlich zu machen, ist sicherlich nicht weit hergeholt - gegen die Niners leistete er sich zwei Turnover -, doch ist generell vieles nicht mehr so gut wie einst. Das eigene Run Game war in San Francisco wirkungslos und die Defense hatte schon bessere Zeiten. Beim Gegner aus Ohio sieht es aber auch nicht besser aus. Zwar gelangen zuletzt ein paar Erfolge, doch hat man mittlerweile offiziell die Playoffs verpasst und muss damit Jahr eins mit Deshaun Watson als verlorenes abschreiben. Jüngst ging gegen die Saints offensiv wenig, was den Unterschied machte. Die Browns derzeit einzuschätzen, fällt mir ohnehin schwer, da Watson und seine Receiver weiterhin nicht auf einer Wellenlänge funken und die Vermutung liegt nahe, dass das in dieser Saison auch nicht mehr passieren wird. Beide Teams sind in schwierigen Situationen, doch sehe ich die Commanders leicht im Vorteil, weil sie eben noch ein Ziel haben, während den Browns alles egal sein kann. Tipp: Commanders vs. Browns 19:17 Houston Texans (2-12-1) - Jacksonville Jaguars (7-8) (So., 19 Uhr) Die Texans haben tatsächlich - wie vorausgesagt - noch ein Spiel in dieser Saison gewonnen und damit nochmal ein Lebenszeichen gesendet. Da ging es allerdings gegen die Titans, die mit Willis als QB signifikant geschwächt waren. Die Jaguars hingegen reisen mit Trevor Lawrence an, der sich in Topverfassung befindet. Und dann wäre da noch die eigene Defense, die ebenfalls in guter Form agiert. Die Frage wird nur sein, inwiefern die Jaguars schon aufs Spiel in Woche 18 gegen Tennessee schielen und vielleicht Leistungsträger früh rausnehmen könnten - auch für sie gilt, dass das Ergebnis in Woche 17 für sie keine Bedeutung hat, das Endspiel steigt erst am letzten Spieltag. Tipp: Texans vs. Jaguars 16:23

© getty Las Vegas Raiders (6-9) - San Francisco 49ers (11-4) (So., 22.05 Uhr) Nach dem äußerst glücklichen Sieg über die Patriots vor zwei Wochen waren die Raiders in Position für einen späten Playoff-Push. Doch schon in Pittsburgh an Heiligabend erinnerten sie uns alle daran, wie die bisherige Saison wirklich verlaufen war. Unterm Strich ging gegen die Steelers herzlich wenig und Derek Carr warf noch dazu drei Interceptions. Nun sind die Playoff-Chancen nur noch theoretischer Natur. Das Run Game stockte, durch die Luft ging nichts. Und das waren nur die Steelers. Nun kommen die 49ers, bei denen derzeit alles passt. Acht Siege am Stück sprechen eine deutliche Sprache. Sie stellen die beste Defense der Liga und haben offensiv mit Brock Purdy als Quarterback keineswegs einen Schritt zurück gemacht. Die Niners sind eine gut geölte Maschine, die sich auch in Las Vegas nicht aufhalten lässt. Tipp: Raiders vs. 49ers 16:24 Seattle Seahawks (7-8) - New York Jets (7-8) (So., 22.05 Uhr) Willkommen zum Geno-Smith-Revenge-Game! Der einstige Jets-Quarterback hat die Chance, den Jets im Playoff-Rennen im Weg zu stehen und damit die Seinen auf Kurs zu bringen. Insgesamt sind die Saisonverläufe beider Teams aber recht ähnlich. Sie fingen stark an und sind seither ziemlich abgeflacht. Was verheißungsvoll begann, könnte am Ende recht trostlos enden. Die Seahawks hatten zuletzt vor allem Probleme mit ihrer Offensive Line, die Smith nicht mehr so gut beschützte wie früher in der Saison und die auch im Run Game nicht mehr überzeugte. Die eigene Defense war ohnehin selten auf absolutem Topniveau unterwegs. Bei den Jets klammert man sich derweil an eine Steigerung mit der Rückkehr von Mike White, doch hat auch der nur ein Spiel als Starter gewonnen (Woche 12 gegen die Bears). Letztlich gehe ich hier auf einen Erfolg der Jets, weil deren Defense besser ist und ich damit rechne, dass die Seahawks-Receiver im direkten Duell mit ihren defensiven Counterparts das Nachsehen haben werden. Tipp: Seahawks vs. Jets 17:20