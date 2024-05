Anthony Edwards zerlegt auch die Nuggets! Wolves klauen Spiel 1 beim Champion

© getty

Nuggets können Edwards nicht stoppen - Reid taut im Schlussviertel auf

Es war dennoch eher ein Abtasten, beide Coaches (bei den Wolves saß Chris Finch auf der Bank, die Anweisungen gab aber Assistant Coach Micah Nori) testeten verschiedene Lineups aus, ohne dabei wirklich etwas zu finden. Denver überstand die Minuten ohne Jokic schadlos, obwohl Murray in Halbzeit eins ohne Punkte blieb (0/5). Bei Minnesota kam aber außer Edwards (schon 25 Punkte) niemand ins Rollen, sodass die Gastgeber mit solider Defense eine knappe Führung mit in die Pause nahmen (44:40).

Einzig Towns hatte neben Edwards in Halbzeit eins offensiv seine Momente, das setzte er nach dem Wechsel fort, indem er überlegt attackierte. Die Wolves trafen ihre ersten sieben Field Goals in Serie, für Denver fand nun auch Murray statt, unter anderem mit diesem unfassbaren Reverse Layup. Edwards wurde nun konsequent gedoppelt, das schaffte Räume für Conley, der nach 24 Minuten ebenfalls ohne Punkte war. Insgesamt vergaben die Wolves nur fünf Würfe in diesem Abschnitt, Denver widerstand aber dem Ansturm und lag nur mit 71:73 zurück.

Und auch im vierten Viertel blieb es eng. Murray zog bei einem erfolgreichen Dreier das fünfte Foul gegen Towns, doch auf der Gegenseite köchelte Edwards schon wieder und plötzlich taute auch Naz Reid mit einem Dreier, einem Putback-Dunk sowie einem And-1 auf. Der Big Man markierte 10 Zähler am Stück, dazu verbuchte auch Gobert zwei wichtige Buckets. Und Jokic? Der zog ein And-1 gegen den Franzosen, warf aber auch einen Airball aus der Distanz. Die Wolves dominierten die Crunchtime und ein Fadeaway von Edwards war 90 Sekunden vor Schluss so etwas wie der Dagger (102:91).