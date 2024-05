FC Bayern München, News und Gerüchte: Ex-Real-Madrid-Coach Julen Lopetegui ist wohl ein Trainerkandidat beim FCB

© getty

FC Bayern München, News: FCB wird laut Pep Guardiola "bestmögliche Lösung" finden

Trotz der jüngsten Absagen erwartet Ex-Coach Pep Guardiola die "bestmögliche Lösung" für den Trainerposten bei Rekordmeister Bayern München. "Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, und sie werden sich sicher für den Richtigen entscheiden", sagte der Teammanager von Manchester City im Sky-Interview. Bayern habe "die richtigen Ressourcen und Leute in ihren Reihen" sowie "einen fähigen Vorstand".

Bei der Suche nach einem Nachfolger von Thomas Tuchel gehe es aber auch darum, "wie sie spielen möchten und welche Spieler sie zur Verfügung haben", sagte Guardiola. Dazu gebe es "eben sehr viele, sehr gute Teams auf der Welt und die anderen Trainer fühlen sich sehr wohl bei den Teams, bei denen sie gerade sind".

Die Suche nach einem Trainer ab Sommer gestaltet sich in München schwierig. Xabi Alonso (bleibt in Leverkusen), Julian Nagelsmann (bleibt Bundestrainer) und zuletzt auch Ralf Rangnick (bleibt österreichischer Nationaltrainer) haben bereits abgesagt, der bei Bayern gehandelte Roberto De Zerbi plant seine Zukunft bei Brighton & Hove Albion.

Dennoch wünsche er sich, dass die Münchner einen geeigneten Trainer finden, "weil ich den Verein so sehr liebe", sagte Guardiola, der von 2013 bis 2016 in München unter Vertrag gestanden hatte: "Es war sehr schön in dieser Stadt und ich habe noch immer viele wirklich gute Freunde in München."