NFL - Miami Dolphins: Quarterback Tua Tagovailoa zeigt erneut Symptome einer Gehirnerschütterung

Quarterback Tua Tagovailoa ist nach dem Heimspiel der Miami Dolphins gegen die Green Bay Packers an Weihnachten zurück im Concussion Protocol. Das gab Head Coach Mike McDaniel am Montag bekannt.

McDaniel erklärte, dass Tagovailoa am Montag Symptome einer Gehirnerschütterung zeigte und dies auch im Gespräch mit Teamärzten selbst einräumte. Unklar ist, bei welchem Spielzug diese neuerliche Kopfverletzung passiert ist.

In der Zwischenzeit wird Backup Teddy Bridgewater die Starter-Snaps im Training erhalten. Ob Tagovailoa am Sonntag in Woche 17 im Spiel bei den New England Patriots spielen kann, ist hingegen noch völlig offen.

Damit steht Tagovailoa zum zweiten Mal in dieser Saison im Concussion Protocol der NFL, nachdem er bereits zwei Spiele infolge des Spiels gegen die Cincinnati Bengals in Woche 4 verpasst hatte. Er kehrte schließlich in Woche 7 zurück.

Zuvor schon wurde er im Spiel gegen die Buffalo Bills in Woche 3 nach Symptomen auf eine Gehirnerschütterung getestet, kehrte jedoch noch im Spiel auf den Platz zurück. Kurz darauf wurden die Richtlinien des Concussion Protocols durch die NFL geändert.