Frankreich gegen Belgien heute live: Live-Ticker zum WM-Halbfinale

Am Dienstag steigt bei der WM 2018 das erste Halbfinale zwischen Frankreich und Belgien. In unserem Live-Ticker gibt es den ganzen Tag die wichtigsten Daten, Infos und Personal-Updates und auch während des Spiels verpasst ihr nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend mit den aktuellsten Geschehnissen und Infos aktualisiert.

Frankreich gegen Belgien: Live-Ticker zum WM-Halbfinale

Vor dem Anpfiff: Die Aufstellungen der beiden Mannschaften werden rund eine Stunde vor dem Anpfiff bekannt gegeben. So könnten Didier Deschamps und Roberto Martinez ihre Teams auf den Rasen schicken:

Frankreich: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez- Pogba, Kante, Matuidi - Mbappe, Griezmann, Giroud

Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez- Pogba, Kante, Matuidi - Mbappe, Griezmann, Giroud Belgien: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Chadli, Fellaini, Witsel, Carrasco - R. Lukaku, E. Hazard - De Bruyne

WM-Halbfinale: Wo kann ich Frankreich gegen Belgien im Livestream sehen?

Die Partie wird um 20 Uhr in Sankt Petersburg angepfiffen und wird live von der ARD übertragen. Die ARD hat zusätzlich auch einen Livestream im Angebot. Der öffentlich-rechtliche Sender begleitet die Partie wie folgt:

Moderation: Matthias Opdenhövel und Alexander Bommes

Experten: Thomas Hitzlsperger und Hannes Wolf

Kommentator: Steffen Simon

Neben der ARD überträgt auch Sky die Partie. Für seine Kunden bietet auch Sky einen Livestream an, dieser ist aber wie das normale Sky-Abonnement kostenpflichtig. Sky begleitet die WM wie folgt:

Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Moderation: Marc Behrenbeck und Uli Köhler

Wer pfeift das WM-Halbfinale Frankreich vs. Belgien?

Das erste Halbfinale wird vom Uruguayer Andres Cunha geleitet. Cunha ist 42 Jahre alt, seit 2013 FIFA-Schiedsrichter und pfeift in Russland seine erste WM.

Bislang kam Cunha zwei Mal in der Gruppenphase zum Einsatz: Erst pfiff er den 2:1-Sieg der Franzosen gegen Australien, außerdem war er beim 1:0-Erfolg der Spanier über den Iran im Einsatz.

Frankreich - Belgien: Wetten und Quoten

Wie üblich kann man wieder zahlreiche Wetten auf die Partie abschließen. Hier sind die wichtigsten Tendenz-Wetten, eine ausführlichere Übersicht gibt es hier:

Wette Frankreich X Belgien Sieger 2,45 3,2 3,1 Doppelte Chance 1,4 1,37 1,57 Handicap (1:0) 1,4 4,2 6,0 Handicap (0:1) 4,7 3,8 1,57 Handicap (0:2) 11 7,5 1,12 Handicap (2:0) 1,1 7,0 15 Wer kommt weiter? 1,75 2,05 Wer gewinnt die 1. Halbzeit? 3,0 2,05 3,5 Wer gewinnt die 2. Halbzeit 2,65 2,35 3,2

Die Quoten wurden zuletzt am 10.07.2018 um 11.40 Uhr abgerufen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Frankreich gegen Belgien: Statistiken, Bilanz und Aufeinandertreffen

Datum Wettbewerb Team 1 Team 2 Ergebnis 27.03.1996 Freundschaftsspiel Belgien Frankreich 0:2 27.05.1998 Freundschaftsspiel Frankreich Belgien 1:0 18.05.2002 Freundschaftsspiel Frankreich Belgien 1:2 18.02.2004 Freundschaftsspiel Belgien Frankreich 0:2 17.06.2015 Freundschaftsspiel Frankreich Belgien 3:4

WM-Halbfinale: England gegen Kroatien

Im anderen WM-Halbfinale stehen sich England und Kroatien gegenüber. Das Spiel findet am Mittwoch um 20 Uhr in der Luzhniki Arena in Moskau statt. Hier gibt es die wichtigsten Artikel zum zweiten Halbfinale: