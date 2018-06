WM 2018: Wer sind die TV-Experten von ARD und ZDF für die Weltmeisterschaft?

NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? Serie B Cittadella -

ARD und ZDF haben die 64 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft untereinander aufgeteilt. Beide treten mit einem Experten- und Moderationsteam an. Diesmal jedoch nicht live vor Ort in Russland. SPOX hat für euch alle Informationen bezüglich der TV-Wegbegleiter durch die Weltmeisterschaft 2018.

Mehmet Scholl und Sebastian Kehl wird man vermissen müssen. Wer rutscht nach und wird die Experten-Rolle einnehmen?

ARD und ZDF übertragen die Fußball-WM im Free-TV

ARD und ZDF haben ein gemeinsames Sendestudio aus Baden-Baden, aus dem überwiegend berichtet wird. Vereinzelnd sind auch Moderatoren und Experten vor Ort in Russland. "Wir sind so wirtschaftlich wie nie, werden aber die Qualität liefern, die der Zuschauer erwartet", sagte ARD-Programmchef Volker Herres. 2014 wurde noch live von der Copacabana in Brasilien berichtet.

Mehmet Scholl nicht mehr TV-Experte der ARD

Während des Confederations Cup 2017 kam es zwischen der ARD und Mehmet Scholl zu einem Streit bezüglich zweier Berichte über Doping in der russischen Nationalmannschaft. Scholl habe sich an dem Bericht gestört gefühlt und in der Konsequenz an zwei weiteren Sendungen beim Confed Cup nicht teilgenommen.

Im Bayerischen Rundfunk hatte Scholl erklärt, er habe damals gesagt: "Ich möchte, dass diese Story für diesen schönen Tag draußen bleibt. Da haben die gesagt, die bleibt nicht draußen und ich darf mich nicht ins Programm einmischen. Da habe ich gesagt: Ich gehe. Und dann bin ich gegangen."

Die ARD wollte dennoch weiterhin mit Scholl zusammenarbeiten, doch dieser leitete nach den Vorkommnissen wenig später seine Kündigung ein.

© getty

Christoph Kramer und Thomas Hitzelsperger als TV-Experten

Während Thomas Hitzlsperger seit Jahren schon seine aktive Karriere beendet hat und seit mehr als einem Jahr als TV-Experte für das ZDF tätig ist, betritt mit Christoph Kramer bei der WM in Russland ein aktiver Profi die TV-Bühne als Experte. Kramer, aktuell in Diensten von Borussia Mönchengladbach, wurde von Bundestrainer Joachim Löw nicht für den Kader nominiert und muss anders als 2014 nun die Spiele als Außenstehender bewerten.

"Der ausschlaggebende Punkt war, dass ich nicht dabei bin. Ich gucke halt unheimlich gern die WM. Als die Anfrage kam, musste ich nicht lange darüber nachdenken. Ich gucke sie sowieso, gebe bei Freunden immer auf der Couch meinen Senf dazu. Dann kann ich es auch mit dem Mikrofon tun. Das ist für mich kein Nichturlaub, sagen wir es so", sagte Kramer gegenüber dem ZDF.

© getty

Claudia Neumann, die einzige Kommentatorin im Team

Als einzige Kommentatorin ist Claudia Neumann im Team des ZDF tätig. Neumann schrieb 2011 als erste Live-Kommentatorin großer Nationalmannschafts-Turniere Geschichte. Sie kommentierte damals die Frauenfußball-WM in Deutschland. 2016 war sie nun auch als Live-Kommentatorin bei der Männer-EM dabei.

Das WM-Team der ARD

Die ARD bindet Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm ein. Er soll mit seiner Erfahrung als ehemaliger Nationalspieler als Experte agieren.

Funktion Name Moderation "Sportschau WM live aus Baden-Baden" Matthias Opdenhövel Moderation "Sportschau WM live aus Baden-Baden" Alexander Bommes Experte im WM-Studio in Baden-Baden Stefan Kuntz Experte im WM-Studio in Baden-Baden Thomas Hitzelsberger Experte im WM-Studio in Baden-Baden Hannes Wolf Moderation "Weltmeister im Gespräch" Jessy Wellmer Experte bei "Weltmeister im Gespräch" Philipp Lahm Kommentator Gerd Gottlob Kommentator Tom Bartels Kommentator Steffen Simon Moderation in Russland Gerhard Delling Moderation in Russland Julia Scharf Experte in Russland Kevin Kuranyi "On-Reporterin" Palina Rojinski

Das WM-Team des ZDF

Das ZDF setzt auch bei der Weltmeisterschaft 2018 auf Oliver Kahn als Experten. Holger Stanislawski soll Ansprechpartner für Taktikfragen sein.