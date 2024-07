NBA Power Ranking nach Draft und Free Agency: Die Dallas Mavericks sind den Boston Celtics auf den Fersen

© getty

Platz 27: Brooklyn Nets

Net-Rating 23/24: -2.9 (22. Platz)

-2.9 (22. Platz) Bilanz 23/24: 32-50

32-50 Saisonende: Lottery

Die Zukunft der Nets sieht mit ihrem Schatz an Picks nicht schlecht aus, in der anstehenden Saison wird allerdings fleißig getankt. Gleichzeitig hat Brooklyn (noch) kaum junge Spieler, um die man den Rebuild gestalten kann. Vielleicht werden die Nets in den kommenden Tagen und Wochen noch den ein oder anderen Veteran los: Dennis Schröder etwa wäre besseren Chancen auf eine Teilnahme an den Playoffs sicher nicht abgeneigt. In Brooklyn ist er derzeit eigentlich überflüssig.