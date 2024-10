Der wohl teuerste Reservist der Vereinsgeschichte! Bayerns einstiger Transferkandidat auf dem Abstellgleis

© getty

Florian Neuhaus und die Highlight-Grätsche in Leverkusen

Schon am 4. Spieltag saß er in Darmstadt draußen. Gladbach lag zur Pause 0:3 gegen den Aufsteiger zurück, Seoane wechselte viermal - und brachte auch Neuhaus. Dieser ließ dann eines von nur drei Highlights in diesem Spieljahr folgen. Beinahe im Alleingang half Neuhaus mit einer exzellenten Leistung inklusive eines Treffers mit, die Partie noch in ein 3:3 zu drehen.

Diese Vorstellung konnte er danach jedoch nie wieder bestätigen. Da half auch seine überragende Grätsche beim 0:0 gegen Bayer Leverkusen nichts, als er dem davongeeilten Jeremie Frimpong in der 61. Minute kurz vor dem Torabschluss die Kugel sehenswert vom Fuß spitzelte und diese Aktion anschließend mit geballten Fäusten vor dem Gladbacher Fanblock feierte.

Neuhaus hat sich zuletzt schlicht nicht mehr so entwickelt, wie man das einst von ihm erwartet hatte. Der Achter offenbart teils große Defensivschwächen und ist nach vorne nicht durchsetzungsstark genug. In der Offensive spielt er zudem längst nicht mehr so konstant starke Bälle wie einst unter Rose.