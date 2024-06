"Das ist verrückt": Blockbuster-Trade! New York Knicks holen Mikal Bridges von den Brooklyn Nets

© getty

Mikal Bridges: Dauerbrenner und vielseitiger Scorer

Bridges war erst im Februar 2023 von den Phoenix Suns im Tausch für Kevin Durant nach Brooklyn gewechselt. Dort legte er in der verbliebenen Saison 2022/23 starke 26,1 Punkte pro Spiel auf. In der abgelaufenen Spielzeit waren es 19,6 Punkte in 82 Spielen. Überhaupt hat der Swingman in seiner Karriere noch kein einziges Spiel verpasst. 2018 war er von den Suns in zehnter Stelle gedraftet worden.

Bei den Knicks wird Bridges auf alte Bekannte treffen: Mit Jalen Brunson, Josh Hart und Donte DiVincenzo spielte er auf dem College bei den Villanova Wildcats zusammen. 2016 holte das Quartett den NCAA-Titel, 2018 legten Brunson, Bridges und DiVincenzo einen zweiten Titel nach. "Das ist verrückt, lol", reagierte Bridges bereits in den Sozialen Medien auf den Trade.

Sein Vertrag bringt ihm in der kommenden Saison 23,2 Millionen Dollar ein und läuft bis 2026. Ab dem 1. Oktober könnte er für drei Jahre und bis zu 113 Millionen Dollar verlängern.