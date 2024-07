NBA: Center Isaiah Hartenstein wechselt laut Medien zu Oklahoma City Thunder

Einzig Basketball-Legende Dirk Nowitzki hat bisher als Deutscher einen Deal mit höherem Gehaltsvolumen in der NBA unterschrieben. In Sachen Jahresgehalt bekäme Hartenstein den höchstdotierten deutschen Vertrag der NBA-Geschichte.

Hartenstein war nach zwei Jahren bei den Knicks Free Agent, kann damit frei wechseln. In der abgelaufenen Saison zählte der Center zu den Leistungsträgern in New York, die in der zweiten Playoff-Runde ausschieden, und legte im Schnitt 7,8 Punkte und 8,3 Rebounds auf.

Die Knicks konnten dem 2,13 Meter großen Hartenstein, der für seine Physis und Aggressivität beim Offensivrebound bekannt ist, aufgrund der Gehaltsobergrenze kein adäquates Angebot machen.

OKC scheiterte in der abgelaufenen NBA-Saison im Viertelfinale an den Dallas Mavericks und hatte die reguläre Saison im Westen auf Platz eins abgeschlossen. Hartenstein lief bisher für fünf NBA-Teams auf und trifft in Oklahoma unter anderem auf Shai Gilgeous-Alexander, der in der Zweiter bei der Wahl zum wertvollsten Spieler (MVP) der Liga der Saison 2023/24 wurde.

Nach Dennis Schröder (2018 bis 2020) wäre Hartenstein der zweite deutsche Spieler bei der Franchise, seitdem diese 2008 nach Oklahoma umgezogen ist. Zuvor war das Team als SuperSonics in Seattle beheimatet.