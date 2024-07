NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker zur Free Agency: Donovan Mitchell bleibt bei Cleveland Cavaliers

© getty

NBA Free Agency: Lively soll in Zukunft für Mavs starten

17.10 Uhr: Um die Los Angeles Lakers war es am ersten Tag der Free Agency ruhig, hinter den Kulissen sieht es dagegen ganz anders aus, laut Johan Buva (The Athletic). Demnach seien die Lakers in Gesprächen um mögliche Trades mit unter anderem den Blazers, Nets und Jazz. "Es ist natürlich viel zu früh, die Lakers abzuschreiben. Es besteht immer die Chance, dass sie einen Hasen aus dem Zylinder zaubern mit einem Trade oder Deal in der Free Agency", schrieb Buha.

16.58 Uhr: Der Hype um Dereck Lively II wurde in den Finals etwas eingefangen, in der kommenden Saison könnte es jedoch weitergehen. Die Mavericks sehen im 20-Jährigen das Potenzial, ein defensiver Anker vom Kaliber eines Kevin Garnett oder Joakim Noah zu werden. Das verriet Tim McMahon (ESPN) im Podcast "The Hoop Collective". Zudem soll Lively nächste Saison wieder als Starter auflaufen, Daniel Gafford weicht auf die Bank.