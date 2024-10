"Er meinte das ernst, das war kein Witz": Mitchell Weiser musste Bayer Leverkusen wegen einer schlechten Ballannahme verlassen

Mitchell Weiser musste Leverkusen wegen einer Ballannahme verlassen

Der ehemalige Spieler des FC Bayern erinnerte sich zudem an sportlich schwierige Vorgaben, die ihm gemacht wurden: "Wir hatten großartige Flügelspieler, Bailey, Diaby, Bellarabi. Und ich bekam die Ansage, ihnen den Ball zu geben, hinten zu bleiben und sie machen zu lassen. Das passte überhaupt nicht zu meinen Stärken. So ging Stück für Stück mein Selbstverständnis verloren. Wenn man ein halbes Jahr keine Aktionen nach vorne hat, rostet man ein. Meine Dribblings, meine Intuition, überall war der Wurm drin", erinnerte sich Weiser.

Nach der einjährigen Leihe zum SVW wechselte Weiser im Sommer 2022 schließlich ablösefrei an die Weser. Für Leverkusen hatte er bis dato 75 Pflichtspiele absolviert (vier Tore, vier Vorlagen). In Bremen steht er derzeit bei 95 Partien, in denen ihm zehn Treffer sowie 24 Torvorlagen gelangen.