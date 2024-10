Lag's an Kompanys Umstellung? Besorgniserregende Statistik unterstreicht Kimmichs Palhinha-Problem beim FC Bayern

© imago images

Links statt rechts: Kompany positionierte Kimmich gegen Barca anders

Im Zusammenspiel mit Pavlovic agierte Kimmich zuletzt als rechtes Glied der Doppelsechs. Bei eigenem Ballbesitz ließ er sich von dort oft rechts neben die beiden Innenverteidiger Dayot Upamecano und Min-Jae Kim fallen, während sich Pavlovic in zentralerer Position anbot und dort viele Ballaktionen sammelte. Gegen dieses spielfreudige Duo fand bis dato kein Gegner ein probates Mittel. Auch wenn der FC Bayern unmittelbar vor dem Barca-Kracher dreimal patzte, so dominierte er vor allem auch dank des Mittelfeldduos jede Partie deutlich.

Gegen Barca gab Kompany seinem Chefstrategen nicht nur einen neuen Partner, sondern auch eine neue Position: Überraschend begann Kimmich links auf der Doppelsechs und wurde so der Möglichkeit des zuletzt etablierten rechten Abkippens beraubt. Bei den ersten beiden längeren Zusammenspielen mit Palhinha gegen Holstein Kiel (6:1) und Stuttgart (4:0), als Palhinha in der Anfangsphase für den verletzten Pavlovic eingewechselt wurde, hatte Kimmich noch seine angestammte Position bekleidet.

Damals wirkte das Zusammenspiel zwischen Kimmich und Palhinha stimmiger, es ging aber auch gegen deutlich schwächere Gegner. In Barcelona schob Kimmich von halblinks oft in die Mitte zwischen die beiden Innenverteidiger. Weil Palhinha im Aufbau anders als zuletzt Pavlovic kaum eine Rolle spielte, konzentrierte sich Barca auf Kimmich, stellte ihn konsequent zu und nahm ihn so weitestgehend aus dem Spiel.