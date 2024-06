NBA, News und Gerüchte: OKC Thunder traden Josh Giddey zu den Chicago Bulls - Malik Monk verlängert in Sacramento

© getty

NBA News: OKC Thunder traden Josh Giddey für Alex Caruso

Die Oklahoma City Thunder verschiffen Guard Josh Giddey im Tausch für Alex Caruso zu den Chicago Bulls. Das vermeldete ESPN am späten Donnerstagabend. Damit verstärkt sich OKC mit einem exzellenten Verteidiger und Dreierschützen, während die Bulls den gewünschten Spielmacher bekommen.

Giddey, der sechste Pick im Draft 2021, war an der Seite von Shai Gilgeous-Alexander als Playmaker zunehmend überflüssig. Gleichzeitig erwies sich sein schwaches Shooting gerade in den vergangenen Playoffs als Achillesferse: Der 21-Jährige verlor in der Serie gegen die Dallas Mavericks (2-4) seinen Platz in der Starting Five. Giddey legte in der vergangenen Saison im Schnitt 12,3 Punkte auf. Bei den Bulls könnte er in die Rolle des langzeitverletzten Point Guards Lonzo Ball schlüpfen.

Der 30 Jahre alte Caruso wurde in der abgelaufenen Saison ins All-Defense Second Team gewählt. Der Amerikaner gewann mit den Los Angeles Lakers 2020 den Titel, seit 2021 spielte er für die Bulls. 2023/24 traf er 41 Prozent seiner Dreierversuche. Caruso geht in sein letztes Vertragsjahr und dürfte in sechs Monaten eine Vertragsverlängerung über bis zu 80 Millionen Dollar für vier Jahre unterschreiben.