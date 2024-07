NBA News und Gerüchte: Maximalvertrag für Detroits Cade Cunningham - Klay Thomson freut sich auf Neustart

© getty

NBA News: Klay Thompson freut sich auf Neustart mit Dallas Mavericks

Shooting Guard Klay Thompson ist am Dienstag bei den Dallas Mavericks vorgestellt worden. Nach 13 Jahren und vier Titeln bei den Golden State Warriors soll er nun an der Seite von Luka Doncic als Distanzschütze glänzen. "Hierher zu kommen ist ein Neustart. Das Gefühl, wieder gewollt zu sein, da bekomme ich direkt Lust, nach dieser Pressekonferenz zu trainieren und Würfe zu nehmen", sagte der 34-Jährige. "Es gab Zeiten in der letzten Saison, wo es schwer war und ich nicht so viel Freude hatte wie zuvor."

Er werde diese Gelegenheit so gut wie möglich ausnutzen, betonte Thompson, der an der Seite von Stephen Curry bei den Warriors die "Splash Brothers" gebildet hatte. "Ich freue mich darauf, hier wieder aufzublühen", sagte er: "Ich habe noch jede Menge guten Basketball im Tank." Thompson hatte bei den Mavericks für drei Jahre und insgesamt 50 Millionen Dollar unterschrieben. "An diesem Punkt in meiner Karriere kann man mich immer noch nicht offen lassen", erklärte er. "Man kann mich nicht mehr so eng decken wie früher, mit Spielern wie Luka und [Kyrie Irving] an meiner Seite. Auch das war sehr attraktiv für mich."

Thompson hatte in der letzten Saison 17,9 Punkte pro Spiel erzielt. Von der Dreierlinie traf er 38,7 Prozent seiner Würfe.