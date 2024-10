FC Bayern München, News und Gerüchte - "Es braucht ein Wunder": Alphonso Davies wird den FCB wohl verlassen

© getty

FC Bayern München, News: Torsten Frings kritisiert Schiedsrichterleistung

Torsten Frings hat dem Schiedsrichter für die Niederlage des FC Bayern in Barcelona eine große Verantwortung zugeschrieben. "Ich habe ehrlicherweise auch gedacht, dass der VAR sieht, dass es ein klares Foul war. Er hat nur ein Ziel, und das ist, dass Kim nicht an den Ball kommt", sagte der ehemalige FCB-Profi über die Szene vor dem 2:1 der Katalanen: "Und das hat er erreicht. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, dass so ein 1:2-Rückstand das gesamte Spiel beeinflusst und es einer der Hauptgründe ist, warum man das Spiel verloren hat. Das war für mich ein Riesenfehler des Schiedsrichters."

Kim wurde beim Sprung zum Kopfball leicht von hinten berührt. Slavko Vincic entschied sich dazu, die Szene laufen zu lassen. Einen Eingriff des Videoassistenten gab es anschließend nicht.

Robert Lewandowski traf so zum 2:1 und kurz vor der Pause legte Barça mit dem 3:1 nochmal nach. Die Phase stellte sich als vorentscheidend heraus.