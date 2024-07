"Ein surreales Gefühl": Franz Wagner von Mega-Vertrag bei Orlando Magic überwältigt - auch Dennis Schröder reagiert

"Es ist ein surreales Gefühl. Ich habe es auch noch nicht so richtig gecheckt", sagte Wagner nach dem ersten Vorbereitungsspiel der deutschen Weltmeister für Olympia gegen Frankreich (66:90) am Samstag in Köln.

Mindestens 224 Millionen Dollar für fünf Jahre wird Wagner von den Orlando Magic bekommen, mittlerweile ist der Vertrag auch unterschrieben. Nun kann der 21-Jährige auch spielen, am Samstag ging das aus Versicherungsgründen nicht.

Wagner steigt zu einem der bestbezahlten deutschen Sportler der Geschichte auf. Jeff Weltman, der President of Basketball Operations der Magic, gab die Verlängerung mit dem Basketball-Weltmeister in der Nacht auf Sonntag offiziell bekannt. Über die Konditionen sei zwar Stillschweigen vereinbart worden, doch Details des Deals waren bereits bekannt geworden.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat der ab 2025 gültige Vertrag eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Gehaltsvolumen könnte laut Medienberichten gar auf bis zu 269 Millionen US-Dollar (249 Millionen Euro) ansteigen, falls Wagner in eines der drei All-NBA-Teams - also unter die 15 besten Spieler der Liga - gewählt wird. Das entspricht 30 Prozent der Gehaltsobergrenze. Dirk Nowitzki (rund 255 Millionen US-Dollar) verdiente in 21 Jahren in der NBA nicht so viel Geld.