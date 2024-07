Gewinner und Verlierer der NBA Free Agency: Die perfekte Ehe zwischen Isaiah Hartenstein und OKC

© getty

Gewinner der NBA Offseason: Victor Wembanyama

Der Rookie des Jahres dürfte sich beim Draft ins Fäustchen gelacht haben, als an der Spitze zumindest ein Stück weit nach dem nächstem "Wemby" gesucht wurde. Mit seinem großartigem Debütjahr hatte er sicherlich seinen Anteil daran, dass zwei Franzosen zuerst vom Board gingen.

Die nächste gute Nachricht für ihn folgte knapp eine Woche später, als Chris Paul in San Antonio unterschrieb. An sich kein bahnbrechendes Manöver der Spurs, dafür sind sie ohnehin noch nicht weit genug in ihrem Rebuild, auch wenn Wemby bereits komplett eingeschlagen hat. Das zeigten die Spurs auch, indem sie den 8. Pick für Erstrundenpicks in den Jahren 2030 und 2031 an die Timberwolves abgaben.

Wie gut und viel Paul mit mittlerweile 39 Lenzen spielen wird, ist ebenfalls fraglich. Doch eins wird der legendäre Spielmacher wohl auch noch in zehn Jahren können, nämlich seine Mitspieler in Szene setzen. Solche Spieler fehlten den Spurs in der vergangenen Saison. Abseits von Tre Jones hatten einige der jungen Spieler in San Antonio teilweise mit simplen Pässen zu Wemby im Post oder im Fastbreak schon Probleme.

Die Spurs haben nun die Investitionen getätigt, um dieses Problem kurz- wie langfristig zu beheben. Mit Stephon Castle schnappten sie mit dem 4. Pick im Draft den Guard, der im besten Fall über die nächsten 15 Jahren mit Wemby harmoniert. Castle kann von Paul lernen, der Veteran kann zudem die zweite Einheit anführen, sollte der Rookie gar den Sprung zum Starter schaffen.

Für Paul ist nun jedoch so gut wie ausgeschlossen, dass es noch klappt mit einem Ring. Seine große Chance hatte er bei den Suns, bei den Warriors lief in der vergangenen Saison viel schief. Bei den Spurs wäre es dieses Jahr ein Wunder - und CP3 steht nur für eine Saison unter Vertrag. Im kommenden Jahr werden die Spurs ihren Cap Space wohl eher für einen Star in seiner Prime nutzen wollen. Vielleicht versucht Paul es dann noch ein letztes Mal für den schmalen Taler.