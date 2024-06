NBA News und Gerüchte: Dallas Mavericks vor Wettbieten um Kevin Durant - Rockets auch an Devin Booker interessiert

© getty

NBA Gerücht: Dallas Mavericks an Kevin Durant interessiert

Die Houston Rockets zeigten mit ihrem Trade in der Nacht auf Mittwoch offensichtliches Interesse an einem Trade für Kevin Durant an, sind jedoch offenbar nicht das einzige interessierte Team am Superstar der Phoenix Suns. Laut Brandon Robinson seien auch die Dallas Mavericks und Chicago Bulls mit einem "gewissen Level an Interesse" im Spiel.

Falls es zu einem Wettbieten kommen sollte, hätten die Mavericks es jedoch voraussichtlich schwer gegen Houston oder Chicago. Dallas hat nur zwei Erstrundenpicks bis 2031 zur Verfügung. Um die Konkurrenten zu überbieten, müssten sie sich wohl von Dereck Lively II nach dessen überragender Rookiesaison trennen. Das erscheint unwahrscheinlich.

Laut Brian Windhorst (ESPN) erwägen die Rockets dagegen, einen noch höheren Preis zu zahlen. Houston könnte demnach Alperen Sengün in einem Trade für Durant packen, der 21-Jährige machte in seiner dritten Saison einen riesigen Schritt und spielte mit 21,1 Punkten, 9,3 Rebounds und 5,0 Assists bei 53,7 Prozent aus dem Feld in 63 Spielen nahezu auf Niveau eines All-Stars.

Sengün geht in die letzte Saison seines Rookievertrags und wird wohl in naher Zukunft mit einer teuren Vertragsverlängerung ausgestattet werden. Durant steht noch für zwei Jahre unter Vertrag, in denen er 51 und 54 Millionen Dollar verdienen wird. Der 35-Jährige wurde im Februar 2023 für 5 Erstrundenpicks und Mikal Bridges von Brooklyn nach Phoenix getradet.