Kommentar zur Meisterschaft der Boston Celtics: Der ultimative Triumph des Team-Basketballs

Die ganz große Herausforderung fehlte den Celtics

Falls die Mavs es schon in der kommenden Saison zurück in die Finals schaffen sollten, könnten dort erneut die Celtics warten. Boston wird von den Buchmachern ziemlich deutlich als Favorit für den nächsten Titel eingeschätzt und hat alle Rotationsspieler der Playoffs unter Vertrag für die nächste Kampagne. Zudem ist noch nicht gesagt, dass Tatum und Brown am Ende ihrer Entwicklung angekommen sind.

Die Celtics waren die ganze Saison über ein historisch dominantes Team, die ganz große Herausforderung in ihrer Gewichtsklasse blieb in den Playoffs jedoch aus. Es wäre schon spannend gewesen zu sehen, wie die Truppe um die Jays und Holiday sich gegen die Nuggets des vergangenen Jahres angestellt hätten, am besten sogar in einem Spiel 7.

Vielleicht findet sich in der kommenden Saison solch ein Gegner in den Playoffs für Boston. Ob die Celtics selbst dann noch genau so stark sind wie in den vergangenen Monaten, ist jedoch zu bezweifeln. Das wird den Celtics gerade sowas von egal sein, zudem ist für solche Gedankenspiele noch genug Zeit in der anstehenden Offseason. Nun hat Boston es erstmal verdient, ordentlich zu feiern und gefeiert zu werden!